Theo các chuyên gia, 6 loại rau dưới đây không chỉ dễ chế biến, bổ dưỡng mà còn an toàn vì hầu như không phải phun thuốc trừ sâu.

Khi đời sống ngày càng được nâng cao, nhu cầu ăn uống an toàn, lành mạnh cũng được đặt lên hàng đầu. Người tiêu dùng ngày nay sẵn sàng bỏ thêm tiền để chọn mua rau củ quả không hóa chất, không thuốc trừ sâu, bởi họ hiểu rõ đây chính là cách bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Thực tế, rau xanh ở chợ nhìn tươi ngon, bắt mắt nhưng trên hành trình từ nông trại đến bàn ăn, hầu hết đều phải đối mặt với sâu bệnh. Để giữ năng suất, nhiều nông dân buộc phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kéo theo nguy cơ tồn dư hóa chất. Tuy nhiên, có những loại rau vốn “khó tính” với sâu bệnh, gần như không cần đến thuốc vẫn sinh trưởng tốt. Đặc biệt, sau tiết Lập thu, thời tiết mát mẻ, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ, đây là thời điểm lý tưởng để chọn ăn những loại rau sạch, ít rủi ro nhất.

Theo các chuyên gia, 6 loại rau dưới đây không chỉ dễ chế biến, bổ dưỡng mà còn an toàn vì hầu như không phải phun thuốc.

Thứ nhất là cải cúc , loại rau có mùi vị đặc trưng khiến nhiều người mê, nhiều người lại “sợ”. Chính mùi hương này cũng khiến sâu bọ phải tránh xa, nên cải cúc dù không phun thuốc vẫn ít bị sâu hại.

6 loại rau mùa thu không cần phun thuốc trừ sâu, vừa ngon vừa an toàn cho sức khỏe- Ảnh 1.

Thứ hai là ngó sen . Ngó sen sống trong môi trường bùn nước, thân rễ dày và chắc, vốn đã là một “lá chắn tự nhiên” chống sâu bệnh. Mùa thu cũng là lúc ngó sen ngon và bổ dưỡng nhất.

6 loại rau mùa thu không cần phun thuốc trừ sâu, vừa ngon vừa an toàn cho sức khỏe- Ảnh 2.

Thứ ba là mướp . Nhờ lớp vỏ sần sùi và hệ thống lá, dây leo rậm rạp, mướp có một “hàng rào sinh học” ngăn cản sâu bọ xâm nhập, vì thế rất ít khi phải dùng thuốc.

6 loại rau mùa thu không cần phun thuốc trừ sâu, vừa ngon vừa an toàn cho sức khỏe- Ảnh 3.

Thứ tư là khoai tây . Do phát triển trong lòng đất, lại chứa hợp chất tự nhiên khiến côn trùng e ngại, khoai tây được xem là loại củ an toàn, hầu như không cần xử lý bằng thuốc trừ sâu.

6 loại rau mùa thu không cần phun thuốc trừ sâu, vừa ngon vừa an toàn cho sức khỏe- Ảnh 4.

Thứ năm là rau xà lách . Loại rau ngắn ngày, thu hoạch nhanh, chưa kịp bị sâu bệnh tấn công đã đưa lên bàn ăn. Không chỉ vậy, xà lách còn tiết ra mùi hương như một “chất xua đuổi tự nhiên”, khiến sâu bọ khó bén mảng.

6 loại rau mùa thu không cần phun thuốc trừ sâu, vừa ngon vừa an toàn cho sức khỏe- Ảnh 5.

Cuối cùng là rau cần tây . Với mùi hăng đặc trưng, thân lá cứng chắc, rau cần tây trở thành loại rau khiến sâu bọ “chào thua”, vừa dễ trồng vừa an toàn khi sử dụng.

Có thể thấy, thay vì băn khoăn lo ngại về rau củ tồn dư hóa chất, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn 6 loại rau trên trong mùa thu này. Vừa dễ mua, dễ chế biến lại giàu dưỡng chất, đây chính là “vũ khí” giúp mâm cơm gia đình xanh - sạch - khỏe hơn mỗi ngày.

Nguồn và ảnh: Sohu

Có 6 loại rau mùa xuân cực ngon nhưng bạn nhất định phải chần trước khi nấu ăn: Rất nhiều người thường bỏ qua

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
6 loại rau

