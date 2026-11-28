Có những món đồ gia dụng thoạt nhìn khá nhỏ bé, thậm chí không phải vật dụng thiết yếu trong nhà, nhưng một khi đã sử dụng thì bạn sẽ nhận ra chúng tiện lợi hơn mình tưởng. Từ việc chăm sóc quần áo, vệ sinh nhà cửa cho đến những công việc nhỏ nhặt hằng ngày, các món đồ này đều có thể giúp tiết kiệm thời gian, công sức và khiến cuộc sống trở nên thoải mái hơn. Nếu biết đến sớm hơn, có lẽ nhiều người đã chẳng phải chần chừ khi mua chúng.

1. Máy sấy giày

Giày dép thường dễ bị ẩm sau những ngày mưa, khi đi ngoài trời hoặc do mồ hôi chân. Nếu không được làm khô đúng cách, bên trong giày có thể xuất hiện mùi khó chịu, ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng. Máy sấy giày là giải pháp khá tiện lợi cho vấn đề này. Thiết bị thường có thiết kế nhỏ gọn, dễ cất giữ và sử dụng. Một số dòng máy ứng dụng cơ chế thổi khí nóng đa chiều 360 độ, giúp luồng khí lưu thông bên trong giày và hỗ trợ làm khô nhanh hơn. Ngoài giày, người dùng còn có thể tận dụng để sấy dép, tất hoặc găng tay nếu sản phẩm có hướng dẫn cho phép.

Đáng chú ý, một số mẫu máy còn tích hợp công nghệ tia cực tím UV nhằm hỗ trợ khử khuẩn, kết hợp chức năng khử mùi cho giày dép. Tính năng hẹn giờ tự ngắt cũng giúp việc sử dụng thuận tiện hơn, không cần phải canh chừng thiết bị liên tục. Nhờ kích thước nhỏ và có tay cầm, máy có thể dễ dàng di chuyển hoặc mang theo khi đi du lịch.

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2. Robot hút bụi

Không cần phải là một thiết bị gia dụng cồng kềnh, robot hút bụi với mẫu mã nhỏ gọn sẽ là lựa chọn phù hợp cho nhiều không gian nhà cửa. Đây là món đồ đặc biệt hữu ích với những người bận rộn, không có nhiều thời gian quét dọn mỗi ngày. Chỉ cần thiết lập lịch hoạt động hoặc khởi động thiết bị, robot có thể tự di chuyển quanh nhà để hút bụi, tóc rụng và những loại rác nhỏ trên sàn. Một số dòng máy còn tích hợp chức năng lau nhà, cảm biến chống va chạm, nhận diện vật cản và khả năng tự quay về đế sạc khi gần hết pin. Điểm đáng giá nhất của robot hút bụi là giúp duy trì độ sạch sẽ cho sàn nhà mà không cần gia chủ phải liên tục cầm chổi hay máy hút bụi. Đặc biệt, với những gia đình nuôi thú cưng hoặc có người thường xuyên bị rụng tóc, thiết bị này có thể giảm đáng kể công việc vệ sinh hằng ngày.





3. Đèn cảm biến ánh sáng tự động

Một món đồ nhỏ khác rất đáng đầu tư cho gia đình đó là đèn cảm biến chuyển động. Không cần bật công tắc thủ công, đèn có thể tự động sáng khi phát hiện người di chuyển đến gần và tắt sau một khoảng thời gian nhất định khi không còn chuyển động. Điều thú vị là thiết bị này có thể lắp đặt ở rất nhiều vị trí trong nhà. Chẳng hạn, đặt đèn dưới chân cầu thang để soi sáng lối đi vào ban đêm, lắp bên trong tủ giày để dễ dàng tìm đồ hoặc bố trí trong tủ quần áo để nhìn rõ trang phục mà không cần bật đèn phòng. Với những gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc thường xuyên phải di chuyển vào ban đêm, đèn cảm biến đặc biệt hữu ích. Thiết kế nhỏ gọn, không cần đi dây điện phức tạp ở nhiều dòng sản phẩm cũng giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng hơn. Một số loại còn sử dụng pin hoặc sạc USB, có thể tháo ra để sạc khi cần.

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4. Bàn chải điện

Nếu vẫn đang sử dụng bàn chải đánh răng thông thường, bạn có thể cân nhắc chuyển sang bàn chải điện. Đây là món đồ nhỏ nhưng có thể giúp việc vệ sinh răng miệng trở nên thuận tiện hơn đáng kể. Thay vì phải tự điều chỉnh lực tay và chuyển động liên tục, bàn chải điện sử dụng cơ chế rung hoặc xoay để hỗ trợ làm sạch bề mặt răng. Nhiều sản phẩm còn được trang bị bộ hẹn giờ, nhắc chuyển vùng chải và cảm biến lực nhằm hạn chế tình trạng chải quá mạnh. Điểm cộng của thiết bị này là cách sử dụng khá đơn giản, không đòi hỏi nhiều thao tác phức tạp. Chỉ cần đặt đầu bàn chải đúng vị trí và di chuyển nhẹ nhàng theo hướng dẫn, người dùng đã có thể duy trì thói quen chăm sóc răng miệng đều đặn hơn. Đây cũng là món đồ đáng cân nhắc với những người thường xuyên chải răng quá nhanh hoặc chưa biết cách kiểm soát lực tay.

5. Máy giặt đồ lót

Đồ lót là loại trang phục cần được vệ sinh thường xuyên và cẩn thận. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn giặt tay mỗi ngày, trong khi việc cho chung đồ lót vào máy giặt cùng quần áo mặc ngoài đôi khi lại khiến nhiều người cảm thấy không yên tâm. Đây cũng là lý do máy giặt đồ lót mini ngày càng được quan tâm. Thiết bị này có kích thước nhỏ gọn, không chiếm nhiều diện tích và thường có thể đặt trong phòng tắm, ban công hoặc một góc nhỏ trong nhà. Người dùng chỉ cần cho đồ vào máy, thêm nước và nước giặt phù hợp rồi lựa chọn chế độ hoạt động. Một số dòng máy còn có chức năng giặt riêng, vắt hoặc khử khuẩn bằng công nghệ chuyên dụng. Nhờ có chiếc máy này, việc vệ sinh đồ lót mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng hơn, đặc biệt phù hợp với người sống một mình, gia đình ít thành viên hoặc những ai muốn phân loại đồ giặt riêng biệt.

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6. Cây lăn bụi cho sofa, thảm, giường ngủ

Đừng xem nhẹ cây lăn bụi bởi đây là món đồ nhỏ có thể giải quyết khá nhiều vấn đề vệ sinh trong nhà. Bụi vải, tóc rụng, lông thú cưng hay những sợi xơ nhỏ thường dễ bám trên bề mặt sofa, thảm, chăn ga, gối và đệm. Nếu chỉ dùng khăn lau thông thường, việc loại bỏ chúng đôi khi không thực sự hiệu quả. Cây lăn bụi với phần bề mặt có độ dính sẽ giúp lấy đi những loại bụi bẩn này chỉ sau vài đường lăn. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm nắm, không cần lắp đặt hay sử dụng điện nên có thể lấy ra dùng bất cứ lúc nào. Bạn có thể đặt một chiếc ở phòng khách để vệ sinh sofa, một chiếc trong phòng ngủ để làm sạch chăn ga hoặc mang theo khi cần loại bỏ lông thú cưng bám trên quần áo. Với những gia đình nuôi chó mèo, đây gần như là món đồ nên có sẵn trong nhà. Khi chọn mua, nên ưu tiên loại có thể thay lõi giấy hoặc vệ sinh và tái sử dụng để tiết kiệm chi phí.