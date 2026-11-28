Nhanh Như Chớp là gameshow giải trí đòi hỏi người chơi phải vận dụng kiến thức, khả năng suy luận và phản xạ nhanh để vượt qua 10 câu hỏi trong thời gian giới hạn. Người chơi ngồi trên chiếc xe trượt dốc, mỗi câu trả lời đúng sẽ giúp xe tiến lên một bậc.

Nếu trả lời chính xác cả 10 câu, người chơi sẽ chạm đỉnh đường trượt và nhận phần thưởng 20 triệu đồng. Trong lịch sử chương trình, Jun Phạm từng tạo nên một dấu mốc đặc biệt khi làm được điều này tới hai lần chỉ trong một tập phát sóng.

Cụ thể, trong tập 5 mùa đầu tiên lên sóng ngày 5/5/2018, Jun Phạm tham gia cùng Khả Ngân và Puka, đối đầu với đội Kim Nhã, Thư Đình và Jang Mi. Ngay ở lượt thi đầu tiên, nam ca sĩ đã khiến trường quay bất ngờ khi liên tiếp vượt qua các câu hỏi mẹo. Có những câu nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng lại dễ khiến người chơi lúng túng, chẳng hạn: “Con nhà ai là hoàn hảo nhất trong mắt ba mẹ khó tính?”, “Việc làm đầu tiên mỗi sáng thức dậy là gì?” hay “Con số gì có 2 đầu 9 đuôi?”.

Trong tập 5 mùa đầu tiên lên sóng ngày 5/5/2018, Jun Phạm tham gia cùng Khả Ngân và Puka, đối đầu với đội Kim Nhã, Thư Đình và Jang Mi

Đến câu hỏi thứ 9, Jun Phạm được hỏi một cây tre ra hoa bao nhiêu lần trong đời. Dù ban đầu không chắc chắn về đáp án, anh vẫn vượt qua nhờ khả năng suy luận. Ở câu hỏi cuối cùng, nam ca sĩ được yêu cầu giải thích ý nghĩa của 5 vòng tròn trên lá cờ Olympic. Jun nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác: tượng trưng cho 5 châu lục. Hoàn thành trọn vẹn 10 câu hỏi, anh chạm đỉnh đường trượt và nhận phần thưởng 20 triệu đồng.

Ở lượt thi đầu tiên, anh nhanh chóng vượt qua những câu đố mẹo về 5 vòng tròn Thế vận hội Olympics khi thời gian chỉ còn vài giây

Tưởng như thành tích ấy đã đủ ấn tượng, Jun Phạm tiếp tục bước vào lượt thi thứ 2, lần này đối đầu trực tiếp với Thư Đình. Độ khó của các câu hỏi cũng được đẩy lên với nhiều chủ đề khác nhau, từ động vật, côn trùng đến âm nhạc và kiến thức đời sống. Một số câu hỏi được nhắc đến trong lượt thi này là: “Muỗi đực và muỗi cái, con nào không hút máu?”, “Cá linh là cá nước ngọt hay cá nước mặn?”, “Trong bài hát Áo mới Cà Mau, nghe tiếng gì mà nhớ đến Cà Mau?” hay “Trong truyện Cô bé bán diêm, khi đốt que cuối cùng cô bé đã nghĩ về điều gì?”.

Đặc biệt, ở câu hỏi liên quan đến loài rắn, Jun Phạm tiếp tục đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi “Rắn ngửi bằng gì?”. Vượt qua đủ 10 câu hỏi của lượt thứ hai, anh một lần nữa chạm đỉnh đường trượt, mang về thêm 20 triệu đồng. Như vậy, chỉ trong một tập phát sóng, nam ca sĩ đã chinh phục tổng cộng 20 câu hỏi và nhận hai phần thưởng cao nhất, trở thành người chơi đầu tiên làm được điều này tại Nhanh Như Chớp. Màn thể hiện khiến MC Trường Giang, Hari Won cùng các đồng đội không khỏi bất ngờ, thích thú.

Sang lượt thứ hai, độ khó được nâng lên với câu hỏi cuối cùng liên quan đến con rắn

Jun Phạm tên thật là Phạm Duy Thuận, sinh năm 1989 tại TP.HCM. Anh được khán giả biết đến rộng rãi từ năm 2010 với vai trò thành viên nhóm nhạc 365 do Ngô Thanh Vân quản lý, cùng Isaac, Will, S.T Sơn Thạch và Tronie Ngô. Sau khi nhóm tan rã năm 2016, Jun Phạm hoạt động độc lập, tiếp tục theo đuổi âm nhạc và thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.

Không chỉ ca hát, Jun Phạm còn có niềm yêu thích với viết lách. Anh từng xuất bản nhiều đầu sách như Nếu Như Không Thể Nói Nếu Như, Có Ai Giữ Giùm Những Lãng Quên, Thức Dậy Anh Vẫn Là Mơ và 365 - Những Người Lạ Quen Thuộc. Năm 2017, anh giành ngôi Quán quân chương trình Gương Mặt Thân Quen. Hiện nay, nam nghệ sĩ vẫn tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh, gameshow và hoạt động sáng tạo ở các vai trò khác nhau.

Jun Phạm (Phạm Duy Thuận) đã sớm là nghệ sĩ nổi tiếng trước khi lập kỷ lục trong Nhanh Như Chớp (Ảnh: FBNV)

Tổng hợp