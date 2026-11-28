Ngày 4/11/2026, Công an xã Tân Đoàn (tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xác minh, hỗ trợ một công dân nhận lại 34.000.000 đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Trước đó, Công an xã Tân Đoàn tiếp nhận đề nghị phối hợp từ Công an phường Nam Nha Trang về trường hợp anh Lê Quốc Anh (sinh năm 2004, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chuyển nhầm 34.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của một người dân trên địa bàn xã Tân Đoàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Đoàn khẩn trương tiến hành xác minh, rà soát và xác định người nhận được số tiền trên là anh Phùng Tuấn Anh (sinh năm 2007, trú tại thôn Nậm Rạt, xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn).

Sau khi xác định được người nhận tiền, cán bộ Công an xã trực tiếp đến gia đình anh Phùng Tuấn Anh để gặp gỡ, giải thích và vận động phối hợp hoàn trả tài sản cho người chuyển nhầm.

Được lực lượng Công an tuyên truyền, hướng dẫn, anh Phùng Tuấn Anh đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ 34.000.000 đồng cho anh Lê Quốc Anh. Công an xã Tân Đoàn cũng hỗ trợ anh Tuấn Anh đến ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển trả, bảo đảm quá trình hoàn tiền diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

Việc nhanh chóng xác minh, phối hợp hỗ trợ người dân nhận lại tài sản thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở. Đồng thời, hành động tự giác hoàn trả tiền của anh Phùng Tuấn Anh cũng góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, ý thức tôn trọng tài sản của người khác trong cộng đồng.

Công an xã Tân Đoàn hỗ trợ anh Phùng Tuấn Anh thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm.

Từ vụ việc trên, Công an xã Tân Đoàn khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, ngân hàng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Nếu phát hiện chuyển khoản nhầm, người chuyển cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị tra soát, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an để được phối hợp giải quyết.

Đối với người nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, cần tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền này hoặc chuyển trả vào tài khoản khác theo yêu cầu của người lạ. Thay vào đó, người dân nên chủ động liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định.

Người dân cũng cần cảnh giác, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

(Theo Công an tỉnh Lạng Sơn)