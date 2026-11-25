Ngày 25/11/2026, Công an phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận trình báo của chị Bùi Thị Hiền (SN 1991, trú tại tổ dân phố Kỳ Nam, phường Hoành Sơn) về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 241.000.000 đồng từ người lạ chuyển đến.

Theo trình báo, số tiền trên được chuyển vào tài khoản của chị Hiền ngày 23/11. Tuy nhiên, chị không xác định được người gửi nên đã chủ động đến cơ quan Công an trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoành Sơn phối hợp xác minh và xác định người chuyển nhầm tiền là anh N., trú tại tổ dân phố Minh Đức, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Công an phường sau đó liên hệ, hướng dẫn anh N. thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận lại tiền, đồng thời phối hợp với chị Hiền tiến hành hoàn trả toàn bộ 241.000.000 đồng cho người chuyển nhầm.

Qua sự việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản. Trường hợp chuyển tiền nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn xử lý, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an khi cần hỗ trợ xác minh, giải quyết.

(Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh)