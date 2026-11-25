Trên dòng sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị, một công trình với ba vòm thép màu trắng khổng lồ, vươn cao hàng chục mét so với mặt nước, đang tạo nên diện mạo mới cho đô thị Đồng Hới. Đây là cầu Nhật Lệ 3, công trình giao thông có tổng mức đầu tư cùng đường hai đầu cầu lên tới 1.325 tỷ đồng.

Sau gần 4 năm xây dựng, hôm qua (24/11), công trình chính thức đạt một cột mốc quan trọng: thông xe kỹ thuật. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, sự kiện diễn ra đúng dịp khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026.

Không chỉ có quy mô đầu tư lớn, cầu Nhật Lệ 3 còn gây chú ý bởi kết cấu kỹ thuật hiếm gặp tại Việt Nam, cùng kiến trúc mang đậm dấu ấn thiên nhiên của vùng đất miền Trung.

Thiết kế cây cầu (Ảnh Báo Chính phủ)

Cây cầu được tạo nên từ những tấm thép dày tới 42 mm

Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu là dự án thành phần thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) phê duyệt vào tháng 9/2022.

Toàn tuyến có chiều dài hơn 2,82 km, điểm đầu giao Quốc lộ 1 tại xã Quảng Ninh, điểm cuối giao đường Võ Nguyên Giáp tại phường Đồng Hới. Riêng cây cầu dài 561,4 m, rộng 23,5 m, đáp ứng quy mô 4 làn xe.

Điểm đặc biệt nhất của công trình nằm ở hệ thống vòm thép. Theo Báo Nhân Dân, đây là dạng kết cấu có yêu cầu kỹ thuật cao, ít gặp ở các công trình cầu lớn tại Việt Nam.

Hệ vòm được chế tạo từ những tấm thép có độ dày từ 36-42 mm, bên trong được gia cường bằng các sườn thép theo phương dọc và ngang, kết hợp với hệ thống dây cáp treo và dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Nhịp vòm chính có khẩu độ 120 m, các nhịp vòm phụ có khẩu độ 80 m.

Cây cầu khi được thi công thực tế (Ảnh Cổng TTĐT Quảng Trị)

Đáng chú ý, đỉnh vòm thép giữa cao 37 m tính từ mặt cầu và khoảng 50 m so với mặt nước. Để dễ hình dung, chiều cao này tương đương một tòa nhà khoảng 15 tầng. Tổng trọng lượng của ba vòm thép lên tới khoảng 2.000 tấn, theo thông tin từ VnExpress.

Hình dáng đặc biệt của cây cầu bắt nguồn từ một cuộc thi tuyển phương án kiến trúc được tổ chức từ năm 2021. Phương án giành giải nhất mang tên "Thiên nhiên hùng vĩ", lấy cảm hứng từ những dãy núi đá vôi và cảnh quan sông nước đặc trưng của vùng đất Quảng Bình.

Khi nhìn từ xa, ba vòm thép màu trắng nối tiếp nhau gợi liên tưởng đến những ngọn núi nhấp nhô trên mặt sông, tạo nên dấu ấn riêng cho công trình.

Cột mốc quan trọng sau gần 4 năm xây dựng

Chính thức khởi công ngày 8/1/2023, cầu Nhật Lệ 3 đã trải qua hơn 3 năm 10 tháng xây dựng với không ít khó khăn, từ yêu cầu thi công kết cấu phức tạp đến những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thậm chí, từng có thời điểm cây cầu đã sáng đèn nhưng phương tiện vẫn chưa thể lưu thông. Vào cuối tháng 6/2026, dù phần cầu đã cơ bản hoàn thành, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cũng được lắp đặt, dự án vẫn còn khoảng 500 m mặt bằng chưa được giải quyết tại khu vực đường dẫn phía bán đảo Bảo Ninh.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị cho biết, đội ngũ kỹ sư, công nhân đã tổ chức thi công theo phương thức "3 ca, 4 kíp" nhằm bảo đảm tiến độ. Và ngày 24/11/2026, cây cầu chính thức thông xe kỹ thuật, đánh dấu cột mốc quan trọng. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết công trình đã đạt dấu mốc này sớm hơn kế hoạch hơn một tháng.

Đây là bước tiến quan trọng để công trình tiến tới hoàn thiện các hạng mục còn lại, thực hiện nghiệm thu và chính thức đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cây cầu chính thức thông xe kỹ thuật (Ảnh Quảng Trị Online)

Người dân có thêm đường đi, du khách có thêm điểm đến

Là cây cầu thứ ba bắc qua sông Nhật Lệ, sau cầu Nhật Lệ 1 và Nhật Lệ 2, công trình được kỳ vọng mang lại nhiều thay đổi thiết thực trong đời sống người dân địa phương.

Khi được đưa vào khai thác đồng bộ, cầu Nhật Lệ 3 sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho các cây cầu hiện hữu, tạo thêm lựa chọn di chuyển cho người dân khi đi làm, đi học, mua sắm hay sử dụng các dịch vụ ở hai bên bờ sông.

Đặc biệt, trục giao thông kết nối trực tiếp Quốc lộ 1 với đường Võ Nguyên Giáp sẽ mở ra thêm một hướng tiếp cận bán đảo Bảo Ninh - khu vực sở hữu những bãi biển đẹp cùng nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để người dân phát triển các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải và kinh doanh phục vụ khách du lịch.

Không chỉ giúp du khách có thêm lựa chọn trong hành trình khám phá vùng biển Đồng Hới, bản thân cây cầu cũng có tiềm năng trở thành một điểm nhấn du lịch mới.

Công trình được trang bị hệ thống chiếu sáng mỹ thuật chuyển động, với các đèn LED công suất lớn chiếu sáng bốn mặt vòm thép, kết hợp hàng nghìn đèn LED pixel bố trí dọc hệ thống dây cáp.

Cây cầu về đêm lên đèn rực rỡ với hệ thống LED (Ảnh Quảng Trị Online)

Nếu ban ngày, những vòm thép màu trắng nổi bật giữa không gian sông nước thì khi màn đêm buông xuống, hệ thống ánh sáng phản chiếu trên mặt sông hứa hẹn tạo nên một khung cảnh ấn tượng, mang đến thêm một địa điểm ngắm cảnh, chụp ảnh cho người dân và du khách.

Đáng chú ý, ngay tại lễ thông xe kỹ thuật, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã giao ngành văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp xây dựng các sản phẩm, tuyến du lịch mới gắn với cầu Nhật Lệ 3 và tuyến đường ven biển.

Trong bối cảnh Quảng Trị đang chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027, sự xuất hiện của cây cầu mới được kỳ vọng không chỉ mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo thêm cơ hội sinh kế cho người dân mà còn bổ sung một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình khám phá vùng đất miền Trung của du khách.