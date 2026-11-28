Ngày nhìn thấy tài khoản tiết kiệm chạm mốc 100.000 nhân dân tệ (khoảng 370 triệu đồng), tôi đã chụp lại màn hình và ngồi nhìn thật lâu.

Đó là khoản tiền lớn đầu tiên tôi tự mình tích lũy được. Không phải tiền thưởng bất ngờ, không phải lợi nhuận đầu tư, càng không phải tiền gia đình cho. Tất cả đến từ những khoản chi tiêu được cắt giảm trong suốt ba năm.

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là cuộc sống của mình không hề trở nên khổ sở như từng tưởng tượng. Ngược lại, tôi thấy nhẹ nhõm hơn, ít lo lắng hơn và không còn cảm giác phải mua thứ gì đó mới có thể vui vẻ.

Ba năm trước, tôi hoàn toàn khác.

Tôi có thể mua 4–5 chiếc túi xách mỗi năm, mỗi chiếc giá từ vài trăm đến hơn 1.000 nhân dân tệ. Tôi thường xuyên đặt mỹ phẩm vì thấy giảm giá, mua quần áo theo xu hướng và gọi đồ ăn mang về gần như mỗi ngày.

Tủ đồ ngày càng đầy, nhưng tài khoản ngân hàng vẫn thường xuyên trống rỗng vào cuối tháng.

Hồi đó, tôi luôn tự hỏi tại sao mình làm việc chăm chỉ mà chẳng có tiền. Sau này, khi bắt đầu kiểm tra lại các khoản chi, tôi mới hiểu: Vấn đề không hoàn toàn nằm ở thu nhập, mà ở cách tôi sử dụng số tiền kiếm được.

1. Ngừng mua túi xách: Quyết định nhỏ giúp tôi giữ lại một khoản tiền lớn

Tôi từng có hai lý do quen thuộc mỗi khi mua túi xách mới. Một là tự thưởng sau những ngày làm việc vất vả. Hai là cảm thấy cuộc sống nhàm chán, muốn có thứ gì đó mới mẻ để bản thân vui hơn.

Thế nhưng, niềm vui ấy thường chỉ kéo dài vài ngày.

Một chiếc túi mới mua có thể khiến tôi hào hứng trong lần đầu sử dụng, nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại nằm trong tủ cùng hàng chục món đồ khác. Đến khi dọn dẹp, tôi thậm chí còn phát hiện vài chiếc đã lâu không đụng đến.

Tôi quyết định đặt ra quy tắc: Trong ba năm, không mua thêm bất kỳ chiếc túi xách nào nếu những chiếc đang có vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Ban đầu, việc này khó hơn tôi tưởng. Mỗi khi thấy người khác giới thiệu mẫu túi mới, tôi vẫn muốn đặt hàng. Đặc biệt, những chương trình giảm giá khiến tôi có cảm giác nếu không mua ngay thì sẽ bỏ lỡ cơ hội.

Nhưng tôi bắt đầu tự hỏi: "Mình thực sự cần chiếc túi này, hay chỉ thích cảm giác được mua nó?". Câu hỏi đơn giản ấy đã giúp tôi dừng lại rất nhiều lần.

Nếu trước đây mỗi năm tôi mua 5 chiếc túi, trung bình 800 nhân dân tệ/chiếc, thì riêng khoản này đã tiêu tốn khoảng 4.000 nhân dân tệ, tương đương gần 15 triệu đồng mỗi năm.

Ba năm không mua túi mới đồng nghĩa với việc tôi tránh được khoảng 45 triệu đồng chi tiêu theo thói quen cũ.

Tất nhiên, đây chỉ là một phần trong tổng số tiền tiết kiệm. Nhưng nó cho tôi thấy những khoản mua sắm tưởng không đáng kể có thể cộng dồn thành con số rất lớn.

2. Không chạy theo xu hướng, tôi vẫn mặc đẹp mà tiêu ít hơn

Trước đây, mỗi lần chuyển mùa là một lần tôi muốn thay đổi tủ quần áo.

Thấy váy hoa được ưa chuộng, tôi muốn mua váy hoa. Thấy áo khoác dáng ngắn xuất hiện khắp mạng xã hội, tôi lại nghĩ tủ đồ của mình đang thiếu một chiếc tương tự.

Kết quả là tôi sở hữu rất nhiều quần áo nhưng vẫn thường xuyên than phiền không có gì để mặc.

Sau khi quyết định tiết kiệm, tôi bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ tủ đồ và nhận ra phần lớn những món mình mặc thường xuyên đều khá đơn giản.

Một chiếc quần cạp cao có thể kết hợp với nhiều kiểu áo. Áo phông trơn không dễ lỗi mốt. Những chiếc áo khoác màu trung tính có thể sử dụng qua nhiều mùa mà vẫn phù hợp.

Tôi dần chuyển sang lựa chọn quần áo theo ba tiêu chí: phù hợp vóc dáng, dễ kết hợp và có thể sử dụng lâu dài.

Thay vì mua 5 chiếc áo giá rẻ nhưng chỉ mặc vài lần, tôi ưu tiên một món có chất lượng tốt và thực sự cần thiết.

Một chiếc áo khoác len tôi mua từ trước đến nay đã được sử dụng qua ba mùa đông. Trước đây, có lẽ tôi đã thay nó chỉ vì thấy một mẫu mới đẹp hơn.

Tôi nhận ra mặc đẹp không nhất thiết phải mua nhiều. Quan trọng là biết mình hợp với thứ gì và không để xu hướng quyết định mọi khoản chi tiêu.

3. Bắt đầu bằng khoản tiết kiệm nhỏ, tôi dần có được 100.000 nhân dân tệ

Khi mới thay đổi thói quen, tôi không đặt mục tiêu phải có ngay 100.000 nhân dân tệ. Con số ấy quá lớn đối với một người vốn thường xuyên tiêu hết lương như tôi.

Tôi chỉ bắt đầu bằng việc chuyển 1.000 nhân dân tệ vào tài khoản tiết kiệm mỗi tháng, tương đương khoảng 3,7 triệu đồng.

Khoản tiền này được tách riêng ngay khi nhận lương, thay vì đợi cuối tháng còn bao nhiêu mới tiết kiệm bấy nhiêu.

Những tháng đầu, tôi phải điều chỉnh khá nhiều. Tôi giảm đặt đồ ăn, hạn chế lướt ứng dụng mua sắm và không còn mua mỹ phẩm chỉ vì được tặng thêm sản phẩm.

Dần dần, số tiền để dành tăng lên.

Khi có 3.000 nhân dân tệ, tôi biết mình đủ khả năng thay một món đồ gia dụng bị hỏng mà không cần vay mượn.

Khi tích lũy được 10.000 nhân dân tệ, tôi cảm thấy yên tâm hơn trước những khoản chi đột xuất.

Sau đó, tôi tiếp tục nâng mức tiết kiệm mỗi tháng khi cắt giảm được nhiều khoản không cần thiết.

Để có 100.000 nhân dân tệ trong 36 tháng, bình quân tôi phải tích lũy gần 2.778 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương khoảng 10,3 triệu đồng. Như vậy, mức khởi đầu 1.000 nhân dân tệ không phải số tiền tôi duy trì cố định suốt ba năm.

Tôi không được tăng lương đáng kể, cũng không bắt đầu công việc kinh doanh phụ. Sự thay đổi chủ yếu đến từ việc quản lý chi tiêu chặt chẽ hơn và nâng dần số tiền dành dụm.

Điều quan trọng nhất là tôi không còn coi tiết kiệm như phần tiền thừa ra sau khi mua sắm. Tiết kiệm đã trở thành một khoản ưu tiên trong ngân sách hằng tháng.

4. Sau ba năm, thứ tôi có được không chỉ là tiền

Trước đây, tôi mua sắm rất nhiều theo cảm xúc.

Vui thì mua để tự thưởng. Buồn cũng mua để giải khuây. Cảm thấy áp lực công việc, tôi lại mở ứng dụng mua sắm, thêm vài món đồ vào giỏ hàng như một cách xoa dịu bản thân.

Nhưng những món đồ ấy không giải quyết được vấn đề khiến tôi căng thẳng. Chúng chỉ khiến tài khoản ngân hàng vơi đi nhanh hơn.

Tôi quyết định hủy theo dõi nhiều tài khoản chuyên giới thiệu sản phẩm, tắt bớt thông báo giảm giá và chỉ giữ lại một ứng dụng mua sắm cần thiết.

Tôi cũng tập thói quen chờ vài ngày trước khi quyết định mua một món đồ không thiết yếu.

Điều bất ngờ là sau khoảng thời gian chờ đợi, phần lớn những món từng khiến tôi rất hào hứng lại trở nên không còn hấp dẫn.

Tôi vẫn mua sắm, vẫn chăm sóc bản thân và vẫn tận hưởng cuộc sống. Nhưng giờ đây, tôi muốn mỗi đồng tiền bỏ ra phải mang lại giá trị thực sự.

Có tiền tiết kiệm cũng giúp tôi thay đổi cách nhìn về tương lai. Tôi không còn quá hoảng hốt khi nghĩ đến một khoản sửa chữa trong nhà, một chuyến đi cần thiết hay tình huống công việc không thuận lợi.

Tôi hiểu rằng 100.000 nhân dân tệ chưa đủ để bảo đảm mọi thứ. Nhưng đó là khoản dự phòng giúp tôi có thêm quyền lựa chọn và không phải lúc nào cũng sống trong áp lực chờ đến kỳ lương tiếp theo.

Tiết kiệm không khiến tôi mất đi niềm vui, mà giúp tôi biết điều gì thực sự đáng tiền

Ba năm trước, tôi từng nghĩ phụ nữ muốn sống tốt thì phải thường xuyên tự thưởng cho mình những món đồ mới. Một chiếc túi đẹp, một bộ quần áo hợp mốt hay một đơn hàng giảm giá đều có thể khiến tôi vui vẻ.

Bây giờ, tôi vẫn tin rằng phụ nữ xứng đáng được chăm sóc và tận hưởng những điều tốt đẹp. Chỉ có điều, tôi không còn đánh đồng việc yêu bản thân với việc liên tục tiêu tiền.

Tôi học cách sử dụng những gì mình đã có, mua sắm khi thực sự cần và dành tiền cho những mục tiêu quan trọng hơn.

Nhìn lại ba năm, tôi thấy quyết định đúng đắn nhất không đơn thuần là ngừng mua túi xách hay quần áo. Đó là việc tôi đã dừng thói quen dùng tiền để chạy theo cảm xúc và sự công nhận của người khác.

100.000 nhân dân tệ đầu tiên không khiến tôi trở nên giàu có, nhưng giúp tôi nhận ra một điều: Sự an toàn về tài chính đôi khi bắt đầu từ những món đồ chúng ta quyết định không mua.

Và ở tuổi trung niên, cảm giác có một khoản tiền trong tài khoản để chủ động trước cuộc sống, với tôi, còn đáng giá hơn rất nhiều chiếc túi hàng hiệu.