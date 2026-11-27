Những câu nói dân gian gắn với một vùng đất nghe thì quen tai, nhưng không phải ai cũng nhớ chính xác nó nói về nơi nào. Đó cũng là tình huống mà một người choi trên Trương Kông Lệnh gặp phải trong số phát sóng ngày 29/8/2023 của Ai Là Triệu Phú. Anh vượt qua 8 câu hỏi đầu mà chỉ sử dụng một quyền trợ giúp là Hỏi ý kiến những nhà thông thái và dừng lại ở câu số 9, có giá trị giải thưởng là 14 triệu đồng.

Câu hỏi khiến anh Lệnh gặp khó khăn có nội dung: "Câu nói lưu truyền trong dân gian 'Một tiếng gà gáy, sáu huyện cùng nghe' nói về vùng đất nào?". Bốn đáp án gồm A. Thái Bình, B. Ninh Bình, C. Thanh Hóa và D. Nghệ An.

Anh Trương Kông Lệnh trước câu hỏi số 9 trong số phát sóng ngày 29/8/2023 của Ai Là Triệu Phú (Ảnh chụp màn hình)

Ban đầu, người chơi nghiêng về đáp án D. Nghệ An với suy luận khá thú vị, rằng muốn tiếng gà gáy vang xa thì vị trí phải cao một chút để xung quanh nghe được, mà Nghệ An thì có nhiều đồi núi. Tuy vậy, anh vẫn chưa chắc chắn.

Anh hài hước cho biết em trai đi cùng đến trường quay nên phải để em có cơ hội lên truyền hình. Điều đó đồng nghĩa anh dùng quyền trợ giúp Hỏi người bạn đồng hành. Người em nghiêng về đáp án B. Ninh Bình, với tỷ lệ 60% theo cảm tính. Dưới lời khuyên của người bạn đồng hành, anh Lệnh sử dụng thêm quyền trợ giúp 50:50. Trớ trêu thay, hai đáp án bị loại lại chính là B. Ninh Bình và D. Nghệ An, tức cả hai lựa chọn của hai anh em.

Sau khi dùng quyền 50:50, anh Lệnh chỉ còn hai đáp án là A. Thái Bình và C. Thanh Hóa (Ảnh chụp màn hình)

Còn lại hai đáp án là A. Thái Bình và D. Thanh Hóa nhưng không có chút đầu mối chắc chắn nào, cuối cùng, anh Lệnh vẫn phải nhờ đến quyền trợ giúp cuối cùng là Gọi điện thoại cho người thân. Đáng tiếc, người ở đầu dây bên kia cũng không chắc chắn. Người này nghiêng về A. Thái Bình, nhưng thật thà khuyên anh nếu còn quyền trợ giúp thì nên dùng thêm. Tất nhiên, anh không còn quyền trợ giúp nào và chỉ còn hai lựa chọn là dừng cuộc chơi hoặc liều.

Anh chọn mạo hiểm với đáp án A. Thái Bình, nhưng đó không phải đáp án chính xác. Đáp án đúng là C. Thanh Hóa. Kết quả, anh Lệnh ra về với số tiền thưởng 2 triệu đồng.

Đáp án chính xác phải là C. Thanh Hóa (Ảnh chụp màn hình)

Cho những ai chưa biết, "Một tiếng gà gáy, sáu huyện cùng nghe" là câu nói dân gian chỉ vùng ngã ba Bông ở Thanh Hóa, nơi sông Mã tách dòng thành sông Lèn. Trước đây, đây là điểm giáp ranh của sáu huyện Hà Trung, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Yên Định và Thiệu Hóa. Sáu huyện cùng tập trung quanh một điểm, nên mới sinh ra câu nói ấy.

Cần lưu ý, sáu huyện vừa nêu là tên gọi trước khi sắp xếp đơn vị hành chính. Từ ngày 1/7/2025, nước ta vận hành chính quyền địa phương hai cấp, không còn cấp huyện. Thanh Hóa không thuộc diện sáp nhập cấp tỉnh, nhưng đã sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, từ hơn 500 đơn vị còn 166 đơn vị. Vì vậy, sáu huyện kể trên không còn tồn tại như một đơn vị hành chính. Một số tên gọi quen thuộc vẫn được giữ lại nhưng chỉ ở quy mô xã, như xã Hà Trung, xã Hoằng Hóa, xã Hậu Lộc, xã Vĩnh Lộc, xã Yên Định và xã Thiệu Hóa. Dù địa giới đã thay đổi, câu nói dân gian về ngã ba Bông vẫn được lưu truyền.

Các đáp án trong câu hỏi cũng không còn nguyên vẹn như trước. Cả nước hiện còn 34 tỉnh thành. Thái Bình đã sáp nhập vào tỉnh Hưng Yên, nghĩa là đáp án A mà anh Lệnh chọn nay không còn là một tỉnh riêng. Ninh Bình mở rộng sau khi nhập thêm Nam Định và Hà Nam. Còn Thanh Hóa và Nghệ An là hai tỉnh giữ nguyên.