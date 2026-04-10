6 năm nói không với áp lực tài chính - “Nghịch lý” ưu đãi từ The Aspira

Nghịch lý thanh toán "mở" từ cấu trúc tài chính đột phá

Sai Gon High Rise - Đơn vị phát triển dự án The Aspira thông tin sẽ cất nóc khu căn hộ vào ngày 10/4/2026, vượt tiến độ lên đến 30 ngày và dự kiến bàn giao vào Quý II/2027. Đồng thời, DKRA Vega, thành viên DKRA Realty - Tổng Đại lý Tiếp thị và Phân phối dự án, đã kịp thời tung loạt chính sách thanh toán đột phá, gia tăng lợi thế sở hữu căn hộ tại lõi đô thị TOD cho khách hàng.

Thông thường, các chính sách ưu đãi thường xoay quanh ba cột mốc: giai đoạn khởi động với mức ưu đãi cao do còn nhiều rủi ro; giai đoạn cất nóc - hoàn thiện nằm trong "vùng an toàn" nên tiến độ thanh toán dày hơn, ưu đãi bị thu hẹp; và đến thời điểm bàn giao, phần lớn ưu đãi sẽ kết thúc.

Nhưng The Aspira lại "phá lệ" khi thiết kế chính sách bán hàng ở giai đoạn cất nóc vượt trội hơn giai đoạn khởi động: chỉ cần thanh toán 20% đến khi nhận sổ hồng, hỗ trợ lãi 24 tháng, ân hạn gốc đến 6 năm. Chính sách này tạo ra thời gian ưu đãi đủ dài để đi hết một chu kỳ từ cất nóc - hoàn thiện - bàn giao đến vận hành ổn định cuộc sống của cư dân. Việc cho phép thanh toán 20% để nhận sổ hồng là động thái gần như "phá rào" trên thị trường, cho thấy chủ đầu tư rất tự tin vào pháp lý, tiến độ dự án.

Theo phương án này, khách hàng chỉ cần vốn tự có khoảng 300-400 triệu - khoản tích lũy trong tầm tay của các gia đình trẻ. Đến khi bàn giao vào Quý II/2027, khách hàng vẫn được hỗ trợ lãi và ân hạn gốc trong suốt năm đầu tiên dọn về ở, tạo khoảng trống tài chính để chuẩn bị cho các kỳ thanh toán tiếp theo. Với 6 năm ân hạn gốc giúp giảm áp lực tài chính, chi phí thanh toán mỗi tháng chỉ tương đương - thậm chí thấp hơn mức thuê trọ phổ biến 8-15 triệu/tháng. Như vậy, với mức chi phí vốn để thuê trọ, "cú hích" tài chính từ The Aspira giúp khách hàng biến tiêu sản thành tích sản - sở hữu căn hộ ngay trung tâm TP.HCM.

Với nhà đầu tư, bài toán dòng tiền tại The Aspira gần như "tự vận hành": nguồn thu từ cho thuê có thể cấn trừ chi phí lãi hàng tháng. Đồng thời, chu kỳ 6 năm với mức tăng trưởng dự báo khoảng 10%/năm tạo biên lợi nhuận tiềm năng lên đến 60% trên tổng giá trị tài sản. Tức là, mức tăng này không tính trên phần vốn ban đầu 20%, mà được tính trên toàn bộ giá trị căn hộ.

Việc hỗ trợ lãi trong 24 tháng giúp nhà đầu tư triệt tiêu rủi ro biến động lãi suất - yếu tố đang khiến thị trường thận trọng, từ đó ổn định toàn bộ cấu trúc tài chính trong giai đoạn đầu. Từ khoản vốn nhỏ ban đầu, có thể sở hữu tài sản lớn và hưởng trọn biên độ tăng trưởng của toàn bộ tài sản đó, đây chính là yếu tố cốt lõi trong các chiến lược đầu tư bất động sản sử dụng đòn bẩy tài chính.

Hiện nay, phần lớn dự án chỉ cho vay 50-70% trong 15-20 năm, The Aspira lại mở hạn mức vay đến 80% với 10 ngân hàng uy tín đồng hành. Cho thấy mức định giá của ngân hàng cao hơn giá bán thực tế, càng củng cố thêm biên độ an toàn cho người mua.

Ngoài ra, The Aspira mang đến 8 phương án thanh toán linh hoạt, đáng chú ý là mua nhà bằng lương chỉ 6,8 triệu/tháng với phương thức thanh toán không vay - thấp hơn tiền thuê trọ. Nhờ đó, người mua vừa giảm áp lực dòng tiền, vừa giữ được dòng vốn để đầu tư sinh lợi. Nhóm khách hàng thanh toán nhanh còn có thể "chốt" lời ngay với mức chiết khấu đến 8%. Chưa kể, người mua còn được tặng gói Smart Home - Smart Building 80 triệu và 12 tháng phí quản lý từ CBRE - Thương hiệu quản lý vận hành quốc tế.

Vùng lõi tăng trưởng nóng - động lực bứt phá của The Aspira

Tháng 10/2025, VnExpress ghi nhận giá căn hộ tại Bình Dương (cũ) đạt trung bình 46 triệu/m2, tăng 30% chỉ trong một năm. Đến đầu 2026, một số dự án trong khu vực đã vượt mốc 70 triệu/m2. Trong cùng khu vực nhưng The Aspira thuộc nhóm giá tốt nhất thị trường, khoảng chênh lớn mở ra biên độ tăng giá đáng kể so với các dự án đã xác lập mặt bằng cao.

Không chỉ sở hữu mức giá cạnh tranh, The Aspira còn nằm trên trục Nguyễn Thị Minh Khai sẽ được mở rộng lên 42m trong năm 2026, đồng thời hưởng lợi từ ba mặt tiền đường N4 - N5 - D6 (lộ giới 17m) có kế hoạch mở mới trong cùng năm. Dự án nằm tại tâm điểm phát triển hạ tầng của lõi đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình 18,8ha và ngay hai trạm S12 - S13 thuộc tuyến Metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên (Metro số 1 nối dài), được ấn định khởi công giai đoạn 2026-2030.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cũng cho thấy giai đoạn 2019-2024, giá căn hộ gần metro tăng 30-90%, trong khi khu vực xa metro chỉ tăng 30-45%. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính cũng nhận định TOD được xem là "xương sống" trong chiến lược phát triển đô thị.

Tổng hòa các yếu tố này cho thấy The Aspira với vị trí ngay lõi TOD và cận metro đang nắm giữ quy luật tăng giá tất yếu trong chu kỳ tới.