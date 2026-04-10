Kỷ nguyên của bất động sản nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe

Wellness economy hình thành xu hướng mới cho thị trường bất động sản

Sự "trỗi dậy" của nền kinh tế Wellness economy tạo ra hệ quy chiếu mới cho thị trường bất động sản. Khi sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu của mỗi người, nhu cầu nghỉ dưỡng chuyển sang sống khỏe, trị liệu, phục hồi thể chất và tinh thần dài hạn.

Sự tăng trưởng của nền kinh tế chăm sóc sức khỏe được thúc đẩy bởi những biến đổi cấu trúc như già hóa dân số, áp lực đô thị. Khi nhu cầu mang tính "lặp lại" và "dài hạn", bất động sản gắn với wellness cũng có xu hướng duy trì giá trị ổn định và tạo dòng tiền bền vững hơn.

Theo Global Wellness Institute, bất động sản wellness là lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất trong toàn ngành, với tốc độ 19,5%/năm, cho thấy dòng vốn dịch chuyển rõ rệt vào phân khúc này. Dự báo giai đoạn 2024-2029, quy mô toàn ngành tiếp tục tăng trưởng 7,6%/năm, chạm mốc 9,8 nghìn tỷ USD vào năm 2029.

Tại Việt Nam, xu hướng này càng tăng nhanh bởi tốc độ già hóa dân số nhanh, hiện cả nước có 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên và dự báo đạt 18 triệu người vào năm 2030, kéo theo nhu cầu trị liệu, sống khỏe và an dưỡng dài hạn của phần đông dân số.

Trong bối cảnh đó, bất động sản kết hợp nghỉ dưỡng và trị liệu không chỉ là xu hướng phát triển mới mà còn trở thành lời giải cho nhu cầu xã hội.

Dòng tiền tìm đến bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe

Nếu trước đây, giá trị bất động sản chủ yếu đo bằng vị trí và tiêu chuẩn lưu trú, thì nay các tiện ích về chăm sóc sức khỏe trở thành một tiêu chí cạnh tranh cốt lõi. Đặc biệt, bất động sản nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe trở thành đích đến của dòng tiền nhờ khả năng khai thác bền vững, đáp ứng đồng thời nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và an dưỡng dài hạn.

Bất động sản gắn với tiện ích Onsen mang giá trị chăm sóc sức khỏe nổi bật

Theo nhiều chuyên gia, thị trường đang chuyển dịch từ lưu trú, sang trải nghiệm và tiến tới chăm sóc sức khỏe dài hạn. Trong xu hướng này, khoáng nóng onsen nổi lên như một "trụ cột trị liệu" nổi bật. Các liệu pháp tắm khoáng Onsen đã chứng minh hiệu quả tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hungary,... với khả năng hỗ trợ các vấn đề xương khớp, da liễu, tim mạch, hô hấp, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ.

Mô hình bất động sản có tiện ích Onsen mang ưu thế vận hành quanh năm, hút khách bốn mùa và giảm thiểu tính mùa vụ - hạn chế của nhiều loại hình nghỉ dưỡng truyền thống. Nhờ đó, các sản phẩm bất động sản gắn với Onsen được đánh giá cao về tính ổn định và khả năng khai thác dài hạn.

Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị – Dự án tích hợp wellness toàn diện

Trong làn sóng phát triển mới, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị được định hướng như một tổ hợp căn hộ dịch vụ cao cấp mặt biển tích hợp hệ tiện ích wellness toàn diện.

Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị tích hợp hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe 365 ngày/năm

Dự án tọa lạc tại khu vực Đồng Hới – Quảng Trị, vị trí giao lộ đường ven biển Võ Nguyên Giáp nối cầu Nhật Lệ 2, cạnh sân golf 36 hố do Greg Norman thiết kế, đối diện bãi biển Bảo Ninh - một trong những bãi biển nguyên sơ đẹp nhất Việt Nam với 100% căn hộ có tầm nhìn biển.

Tổ hợp căn hộ được thiết kế với kiến trúc phủ kính Low-E, tối ưu khả năng ngăn bức xạ UV, cân bằng ánh sáng, nhiệt độ và kiểm soát tiếng ồn.

Hệ thống 50+ tiện ích phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng trị liệu cao cấp gồm bể bơi đáy kính, hồ bơi vô cực, cầu kính chân mây, vườn treo, sky bar… và đặc biệt là Tổ hợp trị liệu Onsen cao cấp Thera Onsen Wellness Center.

Điểm nhấn Thera Onsen Wellness Center gồm khu trị liệu Onsen, xông hơi và trị liệu cát độc đáo. Hệ thống Onsen đa dạng như Micro Bubble Onsen, Volcanic Stone Onsen Bath, Jacuzzi Onsen hay bể Onsen hoàn nguyên kết hợp khoa học hiện đại và khoáng chất nhằm phục hồi năng lượng, cân bằng nhịp sinh học và giải tỏa căng thẳng. Khu trị liệu cát mang đến các liệu pháp tắm cát núi lửa, cát biển và cát lạnh, tận dụng nhiệt năng tự nhiên để phục hồi thể chất. Việc tích hợp tiện ích chuẩn wellness vào mô hình giúp dự án trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe 365 ngày/năm.

Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng tìm kiếm tài sản gắn với nhu cầu thực và ít phụ thuộc chu kỳ ngắn hạn, mô hình bất động sản nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe được xem là hướng đi bền vững của thị trường trong giai đoạn mới.