Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 nhà máy "lõi" của Samsung tại Việt Nam đạt doanh thu 65 tỷ USD năm 2025, tương đương 14% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam

07-03-2026 - 08:34 AM | Doanh nghiệp

6 nhà máy "lõi" của Samsung tại Việt Nam đạt doanh thu 65 tỷ USD năm 2025, tương đương 14% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam

Nếu chỉ tính riêng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như điện tử (107,7 tỷ USD); máy móc (59 tỷ USD); và điện thoại-linh kiện (56,7 tỷ USD), con số 65 tỷ USD tương đương 29%.

Samsung của Hàn Quốc vừa có báo cáo tổng kết năm 2025, trong đó có nhiều con số về Việt Nam. Chỉ tính riêng Samsung Electronics, 4 nhà máy chính tại Việt Nam là Samsung Thái Nguyên (SEVT) ở tỉnh Thái Nguyên, Samsung Bắc Ninh (SEV), Samsung Display Vietnam (SDV) ở tỉnh Bắc Ninh, và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) ở TPHCM mang về doanh thu khoảng 62,1 tỷ USD, tăng 8%.

Con số này tương đương 25% tổng doanh thu của Samsung Electronics.﻿

Xét về lợi nhuận, 4 nhà máy đạt 3,67 tỷ USD, tương đương 10% tổng của Samsung Electronics.

﻿2 nhà máy lớn khác của Samsung tại Việt Nam là Samsung Electro-Mechanics Vietnam (SEMV) và Samsung SDI Vietnam (SDIV) đạt doanh thu lần lượt là 2,08 tỷ USD và 880,7 triệu USD.

Trong 6 nhà máy, SEVT tại Thái Nguyên là đầu tàu của Samsung tại Việt Nam với doanh thu và lợi nhuận lớn nhất và đều tăng trưởng trên 10% năm 2025.﻿

SDV là đơn vị duy nhất có đi xuống ở doanh thu, còn SEMV là đơn vị duy nhất có suy giảm ở lợi nhuận.

﻿Kết quả cho thấy sự áp đảo của mảng điện thoại khi SEVT và SEV đóng góp hơn 65% tổng doanh thu và hơn 74% tổng lợi nhuận của cả 6 đơn vị trong năm 2025.

﻿Năm 2025 có nhiều sóng gió cho Samsung như lũ lụt tại Thái Nguyên, thuế đối ứng của Tổng thống Trump, dù vậy kết quả của Samsung tại Việt Nam lại tăng trưởng mạnh.

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2025 đã cán đích với 930,05 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 475,04 tỷ USD, tăng 17% so với năm trước.

Nếu chỉ xét riêng 3 mặt hàng chủ lực nhất (liên quan tới điện tử, máy tính, điện thoại...), doanh thu của 6 nhà máy Samsung tương ứng 29% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Ngoài ra, báo cáo của Samsung cho thấy công ty cũng sẵn sàng chi trả thuế tối thiểu ﻿toàn cầu (Global Minimum Tax - GMT) tại Việt Nam. Con số này gồm 429,5 tỷ won (302,1 triệu USD) từ Samsung Electronics (chủ của 4 nhà máy SEVT, SEV, SDV, SEHC) và 2,42 triệu USD từ Samsung SDI.

Samsung đang là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư lên đến 23,2 tỷ USD.﻿

PV

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
samsung

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hộ kinh doanh lưu ý: Thuộc lòng 3 mốc doanh thu 500 triệu, 1 tỷ và 3 tỷ đồng để kê khai chuẩn xác theo Nghị định 68 chính thức vừa ban hành

Hộ kinh doanh lưu ý: Thuộc lòng 3 mốc doanh thu 500 triệu, 1 tỷ và 3 tỷ đồng để kê khai chuẩn xác theo Nghị định 68 chính thức vừa ban hành Nổi bật

27 siêu dự án tỷ USD, tổng VĐT hơn 3 triệu tỷ đồng gia nhập thị trường: Vingroup và Sun Group chiếm hơn 1 nửa

27 siêu dự án tỷ USD, tổng VĐT hơn 3 triệu tỷ đồng gia nhập thị trường: Vingroup và Sun Group chiếm hơn 1 nửa Nổi bật

Báo lãi năm 2025 tăng gấp 4 lần, cổ phiếu tân binh HOSE “phi nước đại” sau chưa đầy 3 tháng, thị giá tăng hơn 2 lần

Báo lãi năm 2025 tăng gấp 4 lần, cổ phiếu tân binh HOSE “phi nước đại” sau chưa đầy 3 tháng, thị giá tăng hơn 2 lần

08:33 , 07/03/2026
Mobile World Congress 2026: VinaPhone xác lập vị thế "Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á

Mobile World Congress 2026: VinaPhone xác lập vị thế "Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á

08:00 , 07/03/2026
Tuyên án bà chủ đứng phía sau Công ty Quang Thuận

Tuyên án bà chủ đứng phía sau Công ty Quang Thuận

07:50 , 07/03/2026
Tổng Giám đốc SMC đăng ký mua 5,9 triệu cổ phiếu SMC

Tổng Giám đốc SMC đăng ký mua 5,9 triệu cổ phiếu SMC

20:45 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên