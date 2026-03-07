Samsung của Hàn Quốc vừa có báo cáo tổng kết năm 2025, trong đó có nhiều con số về Việt Nam. Chỉ tính riêng Samsung Electronics, 4 nhà máy chính tại Việt Nam là Samsung Thái Nguyên (SEVT) ở tỉnh Thái Nguyên, Samsung Bắc Ninh (SEV), Samsung Display Vietnam (SDV) ở tỉnh Bắc Ninh, và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) ở TPHCM mang về doanh thu khoảng 62,1 tỷ USD, tăng 8%.

Con số này tương đương 25% tổng doanh thu của Samsung Electronics.﻿

Xét về lợi nhuận, 4 nhà máy đạt 3,67 tỷ USD, tương đương 10% tổng của Samsung Electronics.

﻿2 nhà máy lớn khác của Samsung tại Việt Nam là Samsung Electro-Mechanics Vietnam (SEMV) và Samsung SDI Vietnam (SDIV) đạt doanh thu lần lượt là 2,08 tỷ USD và 880,7 triệu USD.

Trong 6 nhà máy, SEVT tại Thái Nguyên là đầu tàu của Samsung tại Việt Nam với doanh thu và lợi nhuận lớn nhất và đều tăng trưởng trên 10% năm 2025.﻿

SDV là đơn vị duy nhất có đi xuống ở doanh thu, còn SEMV là đơn vị duy nhất có suy giảm ở lợi nhuận.

﻿Kết quả cho thấy sự áp đảo của mảng điện thoại khi SEVT và SEV đóng góp hơn 65% tổng doanh thu và hơn 74% tổng lợi nhuận của cả 6 đơn vị trong năm 2025.

﻿Năm 2025 có nhiều sóng gió cho Samsung như lũ lụt tại Thái Nguyên, thuế đối ứng của Tổng thống Trump, dù vậy kết quả của Samsung tại Việt Nam lại tăng trưởng mạnh.

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2025 đã cán đích với 930,05 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 475,04 tỷ USD, tăng 17% so với năm trước.

Nếu chỉ xét riêng 3 mặt hàng chủ lực nhất (liên quan tới điện tử, máy tính, điện thoại...), doanh thu của 6 nhà máy Samsung tương ứng 29% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Ngoài ra, báo cáo của Samsung cho thấy công ty cũng sẵn sàng chi trả thuế tối thiểu ﻿toàn cầu (Global Minimum Tax - GMT) tại Việt Nam. Con số này gồm 429,5 tỷ won (302,1 triệu USD) từ Samsung Electronics (chủ của 4 nhà máy SEVT, SEV, SDV, SEHC) và 2,42 triệu USD từ Samsung SDI.

Samsung đang là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư lên đến 23,2 tỷ USD.﻿