Báo lãi năm 2025 tăng gấp 4 lần, cổ phiếu tân binh HOSE “phi nước đại” sau chưa đầy 3 tháng, thị giá tăng hơn 2 lần

Cổ phiếu VVS của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID) đang gây chú ý trên thị trường khi ghi nhận phiên tăng trần thứ hai liên tiếp trong tuần giao dịch này.

Phiên giao dịch ngày 6/3, VVS tăng lên mức giá trần 139.100 đồng/cổ phiếu.

Trong khoảng một tháng gần đây, VVS liên tục phát tín hiệu tích cực khi nhiều lần tăng mạnh. Tính từ đầu tháng 2 đến nay, cổ phiếu này đã có khoảng 7 phiên tăng với biên độ trên 6% (chưa bao gồm phiên giao dịch ngày 6/3).

Nhờ duy trì xu hướng tăng giá từ đầu năm 2026, thị giá VVS đã tăng khoảng 114%, từ vùng 64.100 đồng/cổ phiếu lên gần 140.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, đây vẫn là một “tân binh” trên sàn HoSE khi mới chính thức niêm yết từ ngày 10/12/2025. So với mức giá tham chiếu 58.000 đồng trong phiên giao dịch đầu tiên, thị giá hiện tại của cổ phiếu này đã tăng khoảng 2,4 lần.

Về thanh khoản, giai đoạn trước giữa năm 2025 khi VVS còn giao dịch trên hệ thống UPCoM, khối lượng khớp lệnh khá thấp, chỉ vài trăm đến vài nghìn cổ phiếu mỗi phiên, thậm chí nhiều phiên gần như không phát sinh giao dịch.

Tuy nhiên, khi doanh nghiệp tiến gần đến kế hoạch chuyển sàn, thanh khoản bắt đầu cải thiện rõ rệt, tăng lên hàng chục nghìn cổ phiếu mỗi phiên và không còn tình trạng “trắng thanh khoản”. Trong 10 phiên gần nhất, khối lượng giao dịch bình quân của VVS đạt hơn 216.000 đơn vị.

Theo thông tin công bố, VIMID nộp hồ sơ niêm yết trên HoSE từ đầu tháng 6/2025 và được chấp thuận sau hơn 5 tháng. Trong thời gian chờ chuyển sàn, cổ phiếu này đã tăng mạnh khoảng 254%, từ mức giá điều chỉnh 19.280 đồng/cổ phiếu đầu tháng 6 lên trên 60.000 đồng vào giữa tháng 11.

Doanh nghiệp được thành lập năm 2010 tại Hà Nội với vốn điều lệ ban đầu 1,8 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xe rơ-moóc, xe bồn và xe đông lạnh. Quy mô vốn tăng dần qua các giai đoạn, đạt 100 tỷ đồng vào năm 2015 và 205 tỷ đồng năm 2021. Hiện công ty đã phát triển mạng lưới hơn 25 chi nhánh trên toàn quốc.

VIMID là đại lý ủy quyền của Sinotruk – nhà sản xuất xe tải lớn thứ ba Trung Quốc, đồng thời sở hữu thương hiệu HOWO. Theo doanh nghiệp, Sinotruk đang nắm khoảng 30–35% thị phần xe tải hạng trung và hạng nặng tại Việt Nam, trong đó VIMID đóng vai trò là một trong những đơn vị phân phối chủ lực trong nhiều năm.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của VIMID đạt 8.050 tỷ đồng, tăng 107% so với năm 2024 (3.891 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 408 tỷ đồng, tăng 362% so với năm 2024 (88,3 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 326 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ. Đây đều là mức cao nhất lịch sử của doanh nghiệp này.﻿