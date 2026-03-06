Tổng Giám đốc SMC đăng ký mua 5,9 triệu cổ phiếu SMC

Ông Nguyễn Quang Trung- Tổng Giám đốc của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (MCK: SMC, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Trung vừa đăng ký mua vào 5,9 triệu cổ phiếu SMC nhằm mục đích đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 11/3/2026 đến ngày 8/4/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Trung không sở hữu cổ phiếu SMC nào. Nếu giao dịch thành công, ông Trung sẽ sở hữu 8,01% vốn và trở thành cổ đông lớn tại Đầu tư Thương mại SMC.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu SMC theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 6/3/2026 là 11.250 đồng/cổ phiếu, Tổng Giám đốc của Đầu tư Thương mại SMC sẽ phải chi khoảng gần 66,4 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Trước đó, kết thúc khoảng thời gian từ ngày 5/2/2026 đến ngày 5/3/2026, ông Trung đã mua vào bất thành 1 triệu cổ phiếu SMC do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Ở chiều ngược lại, mới đây ông Nguyễn Kinh Luân- Phó Tổng Giám đốc thường trực của Đầu tư Thương mại SMC, đã đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu SMC nhằm mục đích cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 9/3/2026 đến ngày 7/4/2026.

Nếu giao dịch thành công, ông Luân sẽ giảm sở hữu cổ phiếu SMC từ hơn 3,1 triệu cổ phiếu xuống còn 143.076 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 0,19% vốn tại Đầu tư Thương mại SMC.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Đầu tư Thương mại SMC mang về doanh thu thuần gần 7.007 tỷ đồng, giảm 21,5% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 185,1 tỷ đồng, gấp 13,5 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Đầu tư Thương mại SMC giảm 6,8% so với đầu năm, xuống còn gần 4.453,6 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.447,9 tỷ đồng, chiếm 32,5% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 407,2 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn hơn 316,6 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 3.458,7 tỷ đồng, giảm 12,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 2.049,2 tỷ đồng, chiếm 59,2% tổng nợ.



