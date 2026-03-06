Jollibee tiết lộ dự tính IPO cho chuỗi Highlands Coffee

Tập đoàn thức ăn nhanh Philippines Jollibee Foods Corp đang cân nhắc kế hoạch đưa chuỗi cà phê Highlands Coffee lên sàn chứng khoán Việt Nam. Động thái nằm trong chiến lược mở rộng huy động vốn và tận dụng tiềm năng tăng trưởng của thị trường tiêu dùng trong nước.

Trong thông báo mới nhất, Jollibee cho biết Highlands Coffee có thể thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và sau đó niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tập đoàn hiện nắm 60% cổ phần tại SuperFoods Group - công ty sở hữu thương hiệu Highlands Coffee.

Theo Jollibee, việc niêm yết tại Việt Nam sẽ giúp chuỗi cà phê này tiếp cận trực tiếp thị trường vốn đang phát triển của quốc gia Đông Nam Á, đồng thời tạo thêm nguồn lực tài chính cho kế hoạch mở rộng trong tương lai.

Hiện Highlands Coffee đang vận hành gần 1.000 cửa hàng tại Việt Nam và một số thị trường Đông Nam Á, được đánh giá là một trong những chuỗi cà phê lớn nhất khu vực. Thương hiệu này là một trong những tài sản tăng trưởng quan trọng của Jollibee trong lĩnh vực đồ uống và bán lẻ thực phẩm.

Kế hoạch IPO của Highlands Coffee diễn ra trong bối cảnh Jollibee đang tái cấu trúc hoạt động kinh doanh toàn cầu. Trước đó, vào đầu tháng 1, tập đoàn Philippines đã công bố ý định tách mảng kinh doanh quốc tế và niêm yết đơn vị này như một công ty độc lập trên sàn chứng khoán Mỹ.

Theo Jollibee, thương vụ niêm yết tại Mỹ sẽ tạo ra hai doanh nghiệp niêm yết riêng biệt với định hướng chiến lược và hồ sơ đầu tư khác nhau. Trong khi đó, các hoạt động kinh doanh tại Philippines vẫn tiếp tục được niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước.

Tập đoàn dự kiến hoàn tất việc niêm yết Highlands Coffee tại Việt Nam vào quý I/2027, trong khi kế hoạch niêm yết mảng kinh doanh quốc tế tại Mỹ có thể được thực hiện vào cuối năm 2027. Động thái được xem là bước đi chiến lược nhằm giúp Jollibee tối ưu hóa giá trị các thương hiệu trong hệ sinh thái, đồng thời tận dụng đà tăng trưởng của thị trường tiêu dùng và dịch vụ ăn uống tại khu vực Đông Nam Á.

