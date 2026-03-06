Becamex Group góp vốn thành lập công ty con tại TP.HCM

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc góp vốn điều lệ ban đầu thành lập Công ty TNHH MTV WTC Becamex.

Cụ thể, WTC Becamex có vốn điều lệ dự kiến 20 tỷ đồng, trong đó Becamex Group sẽ góp toàn bộ số vốn này, tương đương tỷ sở hữu 100% vốn điều lệ. Thời gian góp vốn chậm nhất ngày 5/4/2026.

Trụ sở chính của doanh nghiệp mới thành lập được đặt tại Tầng 10, mPlaza Sai Gon, số 39 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, mới đây Becamex Group đã công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 113/QĐ-DLN đề ngày 20/1/2026 của Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Theo đó, tổng số tiền thuế và các nghĩa vụ bổ sung đối với Becamex Group là gần 46,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết đã hoàn thành thực hiện tất cả nghĩa vụ nộp bổ sung này vào ngân sách Nhà nước.

Trước đó, ngày 13/2/2026, Becamex Group đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 11%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.100 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 13/3/2026 tới đây.

Với 1,035 tỷ cổ phiếu BCM đang lưu hành trên thị trường, ước tính Becamex Group sẽ phải chi khoảng 1.138,5 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Becamex Group ghi nhận doanh thu thuần gần 1.376,5 tỷ đồng, giảm 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 1.247,1 tỷ đồng, giảm 19%.

Lũy kế cả năm 2025, Becamex Group mang về doanh thu thuần gần 6.951 tỷ đồng, tăng 32,7% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 3.516 tỷ đồng, tăng 46,8%.

Tại thời điểm cuối quý IV/2025, tổng tài sản của Becamex Group tăng 3,6% so với đầu năm, lên mức hơn 60.908,2 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 22.192,8 tỷ đồng, chiếm 36,4% tổng tài sản; khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết hơn 24.154,3 tỷ đồng, chiếm 39,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 37.590,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 23.948 tỷ đồng, chiếm 63,7% tổng nợ.



