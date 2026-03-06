Elmich và hành trình hiện thực hóa tư tưởng bền gốc, kiến tạo chuẩn sống xanh tại Việt Nam

Triết lý "bền gốc" – nền tảng phát triển của Elmich

"Bền gốc" với Elmich không chỉ là độ bền của một chiếc nồi hay chảo. Đó là cách thương hiệu chọn xây dựng từ gốc rễ: chất lượng, sức khỏe người dùng và trách nhiệm với môi trường.

Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, Elmich kiên định với vật liệu an toàn, tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt và đầu tư nghiên cứu. Chuẩn châu Âu trở thành tôn chỉ dẫn đường, giúp thương hiệu định hình mọi sản phẩm.

Cụ thể, Elmich xây dựng bộ tiêu chuẩn R&D đáp ứng tiêu chuẩn thế giới, liên tục nghiên cứu và cải tiến để tạo ra sản phẩm vượt trội. Lớp chống dính Ceramic thế hệ mới mang lại sự an tâm về sức khỏe, công nghệ đáy từ Impact Bonding giúp sản phẩm dẫn nhiệt đều và giữ nhiệt lâu. Những chi tiết nhỏ như thiết kế chống tràn, tay cầm cách nhiệt hay bề mặt dễ vệ sinh đều thể hiện sự chăm chút, nâng trải nghiệm nấu nướng của người dùng.

Tại Việt Nam, Elmich theo đuổi "bền gốc" như một lời hứa lâu dài. Không chỉ bán sản phẩm, thương hiệu còn gieo niềm tin, để người tiêu dùng cảm nhận giá trị bền vững qua từng ngày sử dụng, điều hiếm thấy trong cuộc đua ngắn hạn của thị trường.

Hành trình Elmich 15 năm: hiện thực hóa "bền gốc" trong hoạt động và trách nhiệm xã hội

Nếu triết lý "bền gốc" là chiếc rễ nuôi dưỡng sản phẩm Elmich, thì trong vận hành và trách nhiệm xã hội, triết lý ấy lại được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, minh chứng cho sự kiên định của thương hiệu với con đường phát triển bền vững.

Mới đây, Elmich đã công bố báo cáo ESG theo chuẩn quốc tế, một bước đi không chỉ mang tính minh bạch mà còn khẳng định cam kết gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến trách nhiệm môi trường, việc công khai những chỉ số về phát thải, năng lượng và tác động xã hội giúp Elmich tạo dựng niềm tin, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Tại nhà máy, Elmich triển khai mô hình vận hành xanh bao gồm sử dụng năng lượng mặt trời, giảm phát thải CO2 và tối ưu hóa quy trình để tiết kiệm năng lượng. Những sản phẩm ra đời từ dây chuyền này không chỉ đáp ứng nhu cầu tiện ích hằng ngày mà còn mang theo thông điệp nuôi dưỡng hành tinh xanh. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc "bền gốc" không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm, mà còn mở rộng sang trách nhiệm với môi trường sống.

Nhà máy Elmich vận hành bằng năng lượng mặt trời, minh chứng cho cam kết giảm phát thải và sản xuất xanh.

Song song với sản xuất xanh, Elmich chú trọng thúc đẩy giáo dục cộng đồng về lối sống bền vững – triết lý bắt nguồn từ cội nguồn châu Âu của thương hiệu. Xuất phát từ Cộng hòa Séc, nơi tiêu dùng có trách nhiệm đã trở thành chuẩn mực xã hội, Elmich mang tinh thần ấy đến Việt Nam thông qua các hoạt động hợp tác văn hóa, hội thảo và chương trình trải nghiệm hướng tới người tiêu dùng cuối. Những hoạt động này không chỉ nâng cao ý thức của người tiêu dùng mà còn hướng đến thế hệ trẻ – những người sẽ định hình thói quen tiêu dùng trong tương lai.

Một ví dụ điển hình là phong trào Học đường xanh – Gieo mầm tương lai, sự kiện Chạm xanh từ trái tim Châu Âu, ngày hội Sống khỏe – Sống xanh, các chương trình giáo dục về giảm rác thải nhựa, nơi Elmich khuyến khích học sinh và sinh viên tham gia hoạt động trồng cây và tái chế sáng tạo. Qua đó, thương hiệu không chỉ truyền tải thông điệp sống xanh mà còn tạo ra trải nghiệm thực tế, giúp cộng đồng hiểu rằng tiêu dùng bền vững bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất.

Các em học sinh cùng trồng cây xanh quanh trường, hưởng ứng phong trào Học đường xanh – Gieo mầm tương lai.

Những nỗ lực này đã định vị Elmich như một thương hiệu kinh doanh có trách nhiệm, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội. Không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng, Elmich còn giới thiệu triết lý "bền gốc" chuẩn mực sống xanh và bền vững của châu Âu đến cộng đồng Việt Nam.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 15 năm Elmich tại Việt Nam, đồng thời cũng là giai đoạn thương hiệu bước vào chặng phát triển mới. Không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua, dấu mốc này mở ra chiến lược phát triển dựa trên ba trụ cột: Công nghệ – Nhà máy xanh – Chuẩn sống châu Âu bền vững, tiếp tục mở rộng cam kết của thương hiệu hướng tới lối sống có trách nhiệm hơn với sức khỏe con người và môi trường.

Trong bức tranh toàn cảnh, Elmich không đơn thuần là một nhà sản xuất gia dụng. Thương hiệu đã trở thành người truyền cảm hứng, thúc đẩy chuẩn sống xanh và tiêu dùng bền vững tại Việt Nam. Với hơn 30 năm phát triển thương hiệu toàn cầu và 15 năm hiện diện tại Việt Nam, Elmich từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa chuẩn sống châu Âu bền vững đến gần hơn với người tiêu dùng. Sự kiên định với triết lý "bền gốc" đã giúp Elmich tạo dựng vị thế khác biệt, để mỗi sản phẩm không chỉ phục vụ tiện ích mà còn nuôi dưỡng một tương lai xanh, nơi giá trị kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội và sự phát triển bền vững của cộng đồng.