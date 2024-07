6 tháng đầu năm, Nghệ An thành lập mới hơn 1.000 doanh nghiệp

Sáng 10/7, tại thành phố Vinh, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 21. Kỳ họp được tổ chức trong 2 ngày 10-11/7. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của kỳ họp HĐND tỉnh lần này là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét, thông qua 26 dự thảo Nghị quyết bao gồm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 và các cơ chế - chính sách trên các lĩnh vực: kế hoạch - đầu tư; tài chính - ngân sách; đất đai - tài nguyên; đô thị; y tế, dân số…

Toàn cảnh kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tại kỳ họp, ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, dù còn nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 6,76%, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 26 cả nước, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (6,15%) và cao hơn bình quân cả nước (6,42%). Trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,13%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 9,95% (riêng công nghiệp ước tăng 11,32%); khu vực dịch vụ ước tăng 5,85%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,77%.

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc kỳ họp.

Sản xuất công nghiệp có sự phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10,03%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,06% so với cùng kỳ năm 2023. Thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực, có 40 dự án được cấp mới và 84 lượt dự án điều chỉnh. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 21.253 tỷ đồng. Thành lập mới 1.042 doanh nghiệp, tăng 3,16%, với tổng số vốn đăng ký 14.692 tỷ đồng, gấp 2,13 lần so với cùng kỳ năm 2023.



Thu ngân sách ước đạt 74,8% dự toán, bằng 140,2% so với cùng kỳ năm 2023. Chi ngân sách địa phương ước đạt 41,8% dự toán.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện tỉnh Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo tóm tắt kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

Với dự báo nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, UBND tỉnh Nghệ An đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024.

Theo đó, các cấp, các ngành tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để tập trung thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, rà soát các lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ còn dư địa để thúc đẩy tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực; Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tổ chức công tác thu ngân sách hiệu quả. Điều hành chi ngân sách chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư; Quan tâm chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số;

Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại. Đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra ở mức cao nhất.