6 thứ “khác thường” mà tỷ phú Elon Musk không tiếc tiền chi

Chân dung người giàu nhất hành tinh, Elon Musk. Ảnh: Insight

Elon Musk, người giàu nhất thế giới theo Forbes, sống trong một ngôi nhà thuê trị giá 50.000 USD. Vị tỷ phú này đã bán phần lớn tài sản giá trị của mình và đổ tiền vào những đam mê khác thường.

Tham vọng “xâm chiếm” sao Hỏa

Thiết kế thành phố sao Hoả của tỷ phú công nghệ. Ảnh: Arch Daily

Kể từ khi nổi tiếng, Elon Musk đã xác định rõ rằng sứ mệnh cá nhân của ông là khám phá sao Hỏa và ông đã tạo ra SpaceX để hoàn thành mục tiêu đó. Tỷ phú này tin rằng con người cần một kế hoạch dự phòng nếu Trái đất trở nên không thể tồn tại được và tuyên bố vào năm 2021 rằng ông muốn đầu tư hầu hết tài sản của mình vào dự án.

Theo Insider, Musk nói rằng việc xây dựng một thành phố trên sao Hỏa sẽ cần “rất nhiều vốn” và ông muốn “có thể đóng góp nhiều nhất có thể”. Để thể hiện sự nghiêm túc trong việc đầu tư tài sản của mình vì “vì lợi ích nhân loại”, Elon Musk cho biết ông đang tránh xa của cải vật chất, bao gồm cả danh mục tài sản ấn tượng của mình.

Những bất động sản đắt đỏ

Những bất động sản đắt đỏ của Elon Musk. Ảnh: Daily Mail

Năm 2012, Elon Musk đã gây chú ý khi bỏ ra 17 triệu USD để mua một biệt thự rộng 20.248 m2 ở Bel Air, California. Theo Los Angeles Times, ngôi nhà có thư viện hai tầng, phòng làm việc, hầm rượu, sân tennis, 7 phòng ngủ và 10 phòng tắm. Vào thời điểm đó, Elon Musk đã bỏ hàng triệu USD để đầu tư vào ít nhất 5 bất động sản lân cận khác.

Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2020, anh đã thề “không sở hữu nhà” để không bị những người chỉ trích coi là vật chất, đồng thời chứng tỏ sự cống hiến của mình cho công ty. Theo Sky News, sau đó vị tỷ phú đã bán 7 căn nhà của mình ở California với giá tổng cộng 128 triệu USD. Ngôi nhà chính của Musk hiện là ngôi nhà thuê trị giá 50.000 USD/ tháng ở Boca Chica, Texas.

Xe tàu ngầm James Bond

Chiếc xe tàu ngầm James Bond. Ảnh: 007stores

Không có gì ngạc nhiên khi ông chủ Tesla và SpaceX quan tâm đến những chiếc xe khác thường. Theo Insider, Musk mua ô tô tàu ngầm Lotus Esprit vào năm 2013. Chiếc xe này nổi tiếng nhờ xuất hiện trong bộ phim James Bond The Spy Who Loved Me. Elon Musk đã trả 920.000 USD cho chiếc xe tại một cuộc đấu giá.

Theo NBC News, chiếc xe trên thực tế là một chiếc tàu ngầm đang hoạt động, nhưng được cho là có khả năng chứa đầy nước bên trong, khiến phi công phải thở bằng bình oxy. Tuy nhiên, trong phim, Roger Moore, người đóng vai Bond, vẫn hoàn toàn khô ráo. Musk nói trong một tuyên bố rằng ông rất thất vọng vì chiếc xe không thể thực sự biến hình. “Những gì tôi sắp làm là nâng cấp nó bằng xe điện Tesla và cố gắng biến nó thành hiện thực”, ông nói.

Máy bay riêng

Chiếc phản lực Gulfstream G650ER. Ảnh: Luxury Launches

Tỷ phú này có thể đã từ bỏ những căn nhà sang trọng của mình, nhưng khi nói đến du lịch, Elon Musk không bao giờ lên các máy bay thương mại. Thay vào đó, ông sở hữu một máy bay cỡ nhỏ Gulfstream G650ER ấn tượng trị giá ước tính khoảng 70 triệu USD. Theo Insider, G650 là một trong những máy bay tư nhân nhanh nhất, lớn nhất và có tầm bay xa nhất thế giới.

Siêu xe

Vi tỷ phú bên một trong những chiếc siêu xe của mình. Ảnh: Teslarati

Không chỉ chiếc xe tàu ngầm thu hút sự chú ý của vị tỷ phú này. Elon Musk rõ ràng có hứng thú với những chiếc xe hiếm và khác thường. Theo Insider, trong nhiều năm, vị tỷ phú đã sở hữu một chiếc Ford Model T 1920, một chiếc Jaguar E-Type 1967 Series 1 và một chiếc McLaren F1 được bán với giá mới rất ấn tượng là 1 triệu USD.

Musk cũng nổi tiếng đã thiết kế chiếc Tesla Roadster 2o10 của riêng mình để lên vũ trụ như một phần của chuyến bay thử nghiệm Falcon Heavy vào tháng 2 năm 2018 của SpaceX.

Coke Light

Elon Musk và niềm đam mê nước có ga nổi tiếng của mình. Ảnh: Hone Health

Không có gì bí mật khi Elon Musk từng có lối sống không lành mạnh. Người đàn ông nghiện công việc này thú nhận đã từng làm việc từ 100-120 giờ một tuần và phụ thuộc rất nhiều vào caffeine để duy trì hoạt động. Theo Insider, Elon Musk từng uống ít nhất 8 lon Coke Light mỗi ngày và vài tách cà phê lớn.

Không bao giờ thiếu đồ uống yêu thích của mình, Elon Musk tiếp tục chi tiền cho thói quen uống Coke nhưng ít nhất đã chuyển sang phiên bản không chứa caffeine. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào năm 2022, ông chủ của SpaceX đã chia sẻ hình ảnh chiếc bàn cạnh giường ngủ của mình trong đó có 4 lon Diet Coke không chứa caffeine, cùng nhiều thứ linh tinh khác.