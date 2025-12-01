6 thứ trong nhà nên VỨT sớm, càng để lâu càng rước hoạ vào người

Nhiều vật dụng trong nhà dù chưa hỏng hẳn nhưng tiếp tục sử dụng lâu dài lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là 6 món đồ phổ biến mà bạn nên kiểm tra và bỏ đi nếu đã quá hạn hoặc xuống cấp.

1. Thực phẩm đông lạnh để lâu

Nhiều gia đình có thói quen tích trữ thịt, cá hay các món đông lạnh trong tủ lạnh, đôi khi quá nửa năm hoặc hơn mà chưa dùng. Thực phẩm đông lạnh tuy kéo dài thời gian sử dụng nhưng vẫn có hạn sử dụng. Thịt lợn, bò, hải san để quá lâu chất lượng sẽ giảm, mất dưỡng chất, thậm chí nếu ăn thường xuyên còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vì vậy nên mua vừa đủ, sử dụng trong thời gian hợp lý và vứt đi những thực phẩm đã quá hạn.

2. Nệm bị lún, lõm

Nệm có tuổi thọ trung bình khoảng 8 năm, nhưng nhiều người vẫn dùng nệm đã lún, lõm. Nệm lún giảm khả năng nâng đỡ cơ thể, khiến ngủ không thoải mái, dễ đau lưng, thậm chí lâu dài có thể gây các vấn đề về cột sống như thoát vị đĩa đệm. Khi nệm đã bị lõm, tốt nhất nên thay mới để bảo vệ sức khỏe.

3. Dầu ăn đã mở nắp quá 3 tháng

Dầu ăn dù còn hạn sử dụng trên nhãn nhưng chỉ áp dụng khi chưa mở nắp. Một khi đã mở, dầu ăn nên dùng hết trong khoảng 2-3 tháng. Nếu để lâu, dầu dễ bị oxy hóa, tạo ra axit béo, giảm giá trị dinh dưỡng và thậm chí sinh mùi hôi. Vì vậy, hãy mua vừa đủ dùng và sử dụng kịp thời.

4. Dụng cụ nhà bếp xuất hiện dấu hiệu mốc

Thớt, đũa, muỗng, bát đĩa nếu không vệ sinh đúng cách dễ bị mốc, chứa nấm mốc aflatoxin rất nguy hại, có thể gây ung thư theo đường ăn uống. Ngay cả khi tráng nước sôi cũng không loại bỏ hoàn toàn mốc. Cách tốt nhất là thay thế dụng cụ mốc bằng vật liệu khác, dùng thớt riêng cho rau, thịt, đồ sống để đảm bảo an toàn.

5. Giẻ lau đã dùng lâu

Giẻ lau nhà bếp nếu dùng lâu sẽ tích tụ vi khuẩn, bẩn và mùi khó chịu, thậm chí luộc nước sôi cũng không làm sạch hoàn toàn. Sử dụng giẻ bẩn để lau chùi dễ gây nhiễm khuẩn chéo, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nên thay giẻ định kỳ hoặc dùng giấy lau hoặc khăn ướt dùng một lần, vừa tiện lợi vừa sạch sẽ.

6. Gối cao su, gối latex đã cũ

Gối latex phổ biến nhờ độ đàn hồi và thoáng khí, nhưng tuổi thọ trung bình chỉ khoảng 3 năm. Khi gối bắt đầu nứt, vỡ vụn hoặc chuyển sang màu vàng, bụi cao su và các mảnh vụn có thể bay vào mũi, phổi khi ngủ, gây hại sức khỏe. Gối đã xuống cấp hoặc bị mốc nên vứt đi ngay, đặc biệt với các sản phẩm chất lượng thấp có thể giải phóng các chất độc hại.

Theo Toutiao