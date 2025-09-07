Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

6 thủ tục hành chính mới có hiệu lực trong lĩnh vực việc làm

07-09-2025 - 10:31 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 886/QĐ-BNV, công bố 6 thủ tục hành chính mới đồng thời bãi bỏ 11 thủ tục cũ trong lĩnh vực việc làm

Theo Quyết định 886/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 11-8, 6 thủ tục mới được thiết kế theo hướng tinh gọn, loại bỏ sự trùng lặp, rút ngắn quy trình và đủ điều kiện triển khai dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết là UBND cấp tỉnh. Cụ thể như sau:

6 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm mới công bố

Song song với đó, Bộ Nội vụ cũng công bố bãi bỏ 11 thủ tục hành chính cũ trong lĩnh vực việc làm liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

11 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm bị bãi bỏ

Việc thay thế 11 thủ tục cũ bằng 6 thủ tục mới được đánh giá là bước cải cách quan trọng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người lao động. Trước hết, số lượng thủ tục đã được rút gọn từ 11 xuống còn 6, đồng thời tập trung toàn bộ thẩm quyền giải quyết về một đầu mối là UBND cấp tỉnh, qua đó khắc phục tình trạng chồng chéo và phân tán trách nhiệm. Quy trình xử lý cũng được đơn giản hóa khi loại bỏ các bước báo cáo, giải trình không cần thiết, giúp doanh nghiệp không phải mất thêm thời gian và công sức chuẩn bị hồ sơ phụ.

Bên cạnh đó, toàn bộ quá trình từ nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ đến nhận kết quả đều được triển khai trực tuyến, bảo đảm công khai, minh bạch và dễ dàng giám sát. Việc tinh gọn thủ tục không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người lao động mà còn đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Đây là minh chứng rõ nét cho nỗ lực cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý nhà nước, hướng tới một môi trường đầu tư – kinh doanh thuận lợi, minh bạch, đồng thời tạo điều kiện để người lao động nước ngoài làm việc hợp pháp, ổn định và lâu dài tại Việt Nam.

Theo Huỳnh Như

Người Lao động

việc làm

