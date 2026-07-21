6 tổ công tác kiểm tra 80 căn hộ chung cư, cơ sở lưu trú

Công an tỉnh Thanh Hóa tối 20/7/2021 cho biết, thực hiện đợt Cao điểm tăng cường quản lý cư trú đối với người nước ngoài, Công an phường Hạc Thành đã kiểm tra cơ sở lưu trú có người nước ngoài cư trú trên địa bàn, qua đó đã phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo đó, trong đợt kiểm tra, 6 tổ công tác của Công an phường Hạc Thành phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 80 căn hộ, cơ sở lưu trú có người nước ngoài cư trú trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về đăng ký, khai báo tạm trú; quản lý thông tin người nước ngoài, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh và cư trú.

Công an thực hiện kiểm tra các căn hộ - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp người nước ngoài không mang theo giấy tờ tùy thân khi lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam; xử phạt vi phạm hành chính 1 cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài với số tiền 4 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, đồng thời kết hợp hướng dẫn các cơ sở lưu trú khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong quá trình quản lý, khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan, hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm ngay từ cơ sở.

Ảnh: Công an Thanh Hóa

Công an phường Hạc Thành cho biết: Cùng với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, công tác tuyên truyền, hướng dẫn được xác định là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cư trú đối với người nước ngoài, bảo đảm mọi trường hợp lưu trú trên địa bàn đều được quản lý chặt chẽ, đúng quy định.

Thời gian tới, Công an phường Hạc Thành sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh và các đơn vị chức năng tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú đối với người nước ngoài; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế trên địa bàn.