6 vị tướng mà Quan Vũ ngưỡng mộ: Chỉ 3 người xếp ngang hàng, nhân vật cuối mạnh tới mức không dám đắc tội

Quan Vũ, nhân vật nổi tiếng trong Tam Quốc, không chỉ được biết đến với lòng trung nghĩa mà còn về tài năng võ nghệ xuất chúng. Bài viết sẽ phân tích về những vị tướng mà Quan Vũ đánh giá cao, từ kẻ không muốn đắc tội đến những người có thể đánh bại được.

Thái độ của Quan Vũ đối với các tướng Đông Ngô

Quan Vũ là người coi trọng tình nghĩa và võ nghệ cao cường, vì vậy những người ông đánh giá cao hoặc là phải có võ công xuất sắc, hoặc là có lòng trung nghĩa sâu sắc khiến Quan Vũ phải nể phục. Dựa trên hai yếu tố này, Sohu đã loại bỏ hết tất cả các tướng của Đông Ngô. Đúng vậy, trong mắt Quan Vũ, toàn bộ Đông Ngô đều là những kẻ tiểu nhân. Ngay cả Tôn Quyền, người cai quản Đông Ngô trong mắt Quan Vũ đều không xứng đáng được ông tôn trọng.

Quan Vũ là người coi trọng tình nghĩa và võ nghệ cao cường. (Ảnh: Sohu)

Tôn Quyền đã sai Gia Cát Cẩn đến xin Quan Vũ gả con gái, nhưng Quan Vũ đã thẳng thừng từ chối bằng một câu "Con gái hổ của ta làm sao chịu gả cho chó con". Đây quả là một cái tát trời giáng vào mặt Tôn Quyền trước mặt các tướng Đông Ngô. Thậm chí Gia Cát Cẩn, anh trai của Gia Cát Lượng, cũng bị Quan Vũ coi thường, có thể thấy thái độ của Quan Vũ đối với Đông Ngô khinh thường đến mức nào.

6 vị tướng được Quan Vũ ngưỡng mộ

Trương Liêu

Khi Trương Liêu còn ở dưới trướng Lữ Bố, Quan Vũ đã từng đánh giá cao võ công của Trương Liêu. Khi Trương Phi muốn dẫn quân đi đánh Trương Liêu, Quan Vũ đã ngăn cản và nói "Võ công của Trương Liêu không kém gì đệ và ta". Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù võ công của Trương Liêu mạnh mẽ, nhưng không phải là hàng đầu, cũng chỉ ngang hàng với Trương Hạc, còn kém xa Quan Vũ và Trương Phi. Nếu như Trương Phi từng có thể chiến đấu với Lữ Bố một trăm hiệp, việc đánh bại Trương Liêu chắc chắn không phải là vấn đề. Vậy tại sao Quan Vũ lại nói dối để lừa Trương Phi?

Khi Trương Liêu còn ở dưới trướng Lữ Bố, Quan Vũ đã từng đánh giá cao võ công của Trương Liêu. (Ảnh: Sohu)

Thực tế, Quan Vũ làm như vậy vì ông ta cảm thấy Trương Liêu là người coi trọng tình nghĩa. Quan Vũ đánh giá con người chủ yếu dựa trên hai điểm: võ công và tình nghĩa. Mặc dù võ công của Trương Liêu không mạnh, nhưng về mặt tình nghĩa lại thể hiện rất tốt, đặc biệt là khi so sánh với Lữ Bố. Chính vì lý do này mà Quan Vũ mới đánh giá cao Trương Liêu.

Đặc biệt, khi Tào Tháo ở trên lầu Bạch Môn muốn giết Trương Liêu, Quan Vũ thậm chí đã quỳ xuống cầu xin, một hành động chưa từng thấy ở người có tính cách kiêu hãnh như Quan Vũ. Hành động này cho thấy Quan Vũ đánh giá cao Trương Liêu đến mức nào!

Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu

Quan Vũ cùng với Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, và Hoàng Trung là năm vị tướng được gọi là Ngũ Hổ Tướng của Thục Hán. Tuy nhiên, người mà ông thực sự đánh giá cao chỉ có Trương Phi, Triệu Vân và Mã Siêu. Ông chưa bao giờ coi trọng Hoàng Trung.

"Quan Vũ hỏi: Ngũ Hổ Tướng là ai?' Thơ nói: 'Quan, Trương, Triệu, Mã, Hoàng là những người đó.' Quan Vũ tức giận nói: 'Trương Phi là em trai của ta; Mã Siêu đến từ một dòng họ có tiếng; Triệu Vân đã theo anh em chúng ta từ lâu, cũng như là em trai của ta. Xếp ngang hàng cùng ta thì được nhưng Hoàng Trung là ai mà dám xếp chung với ta? Một người đàn ông chân chính không thể cùng đội với lão binh.'"

Người mà Quan Vũ thực sự đánh giá cao chỉ có Trương Phi, Triệu Vân và Mã Siêu. (Ảnh: Sohu)

Quan Vũ cho rằng Trương Phi là em trai của mình, có thể xếp hàng cùng mình như một trong năm Ngũ Hổ Tướng. Triệu Vân cũng là người đã cùng Thục Hán trải qua bao khó khăn, cũng xem như em trai, có thể xếp hàng cùng mình. Mã Siêu là người đến từ một dòng họ có tiếng, xứng đáng được xếp hàng cùng mình. Chỉ có Hoàng Trung, dù là về mặt nào cũng không sánh được với Quan Vũ, tại sao lại có thể xếp cùng ông?

Còn về Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, thực tế Quan Vũ cũng không thể đánh bại. Họ đều là những tướng lĩnh xuất chúng, mỗi người đều có võ công ngang ngửa nhau, nên nếu trong chiến đấu thông thường, Quan Vũ không thể chiến thắng họ. Nếu Triệu Vân sử dụng cung tên, Mã Siêu sử dụng kế "giả bại" để tập kích, có lẽ Quan Vũ còn phải thua.

Ngụy Diên

Ngoài những người kể trên, thực tế Quan Vũ còn đánh giá cao một người khác là Ngụy Diên. Trong một cuộc chiến, Ngụy Diên đã hỗ trợ Quan Vũ rất nhiều. Khi đó, Quan Vũ chỉ dẫn theo năm trăm kiếm sĩ, không thể nào chiếm được thành và sắp thất bại. Tuy nhiên, Ngụy Diên bất ngờ xuất hiện, trực tiếp giết chết Hàn Huyền, mở cổng thành đón Quan Vũ, khiến ông vô cùng vui mừng. Nếu không có Ngụy Diên, Quan Vũ có thể đã trở thành trò cười cho quân Lưu Bị, khi tự phụ khoe mình chỉ cần năm trăm người có thể chiếm thành.

Quan Vũ còn đánh giá cao một người khác là Ngụy Diên. (Ảnh: Sohu)

Quan Vũ thường là người không dễ thể hiện cảm xúc, nhưng khi thấy Ngụy Diên đến đầu hàng, ông lập tức tỏ ra rất vui mừng. Hơn nữa, sau đó Quan Vũ còn chủ động giới thiệu Ngụy Diên với Lưu Bị, điều này cho thấy ông ta đánh giá cao Ngụy Diên. Điều quan trọng hơn, khi Lưu Bị bổ nhiệm Ngụy Diên làm thái thú Hán Trung, Quan Vũ không hề phản đối, cho thấy ông ta thực sự coi trọng Ngụy Diên.

Lữ Bố

Cuối cùng, không thể không nhắc đến Lữ Bố. Dù nhân cách của Lữ Bố có thể không được đánh giá cao, nhưng võ công của ông rất mạnh mẽ. Chính vì sức mạnh đáng kể này, Quan Vũ đã có thái độ rất khiêm tốn khi đối diện với Lữ Bố, thậm chí còn có sự e dè. Chúng ta xem xét thái độ của Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi đối với Lữ Bố, ngoại trừ Trương Phi luôn lớn tiếng và hùng hổ, nhưng Lưu Bị và Quan Vũ chưa từng có bất cứ lời chỉ trích nào với Lữ Bố. Nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Bị và Quan Vũ rất e dè Lữ Bố.

Quan Vũ đã có thái độ rất khiêm tốn khi đối diện với Lữ Bố, thậm chí còn có sự e dè. (Ảnh: Sohu)

Lữ Bố không chỉ có sức chiến đấu cá nhân ghê gớm, Quan Vũ và Trương Phi cùng lúc cũng không thể đánh bại ông. Ngay cả quân đội dưới trướng Lữ Bố cũng rất mạnh, Quan Vũ và thuộc hạ của ông không thể là đối thủ. Do đó, Quan Vũ rất e dè Lữ Bố, thậm chí từng gọi ông ta là "Lữ tướng quân", khiến mọi người rất ngạc nhiên. Thái độ khiêm nhường của Quan Vũ trước Lữ Bố, sự e dè của ông, chính là sự tôn trọng vì Lữ Bố quá mạnh.

