Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 việc cần làm ngay trước khi nghỉ hưu, để không lo thiếu tiền hay trống rỗng tuổi già

14-08-2025 - 01:00 AM | Sống

Nghỉ hưu là cột mốc quan trọng nhưng cũng dễ khiến nhiều người lo lắng vì thu nhập cố định và nhiều thời gian rảnh. Chuẩn bị sớm cả về tài chính và tinh thần sẽ giúp bạn bước vào tuổi già an nhàn, tránh nỗi sợ thiếu tiền hay trống rỗng, và chủ động tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

1. Lập ngân sách mới cho giai đoạn nghỉ hưu

Khi còn đi làm, bạn có thể dễ dàng bù đắp các khoản chi vượt mức bằng lương tháng sau. Nhưng khi nghỉ hưu, dòng tiền cố định buộc bạn phải xây lại bảng ngân sách phù hợp:

Nhóm chi tiêuTỷ lệ gợi ýGhi chú
Chi phí thiết yếu50–55%Ăn uống, điện nước, thuốc men
Sinh hoạt tinh thần10–15%Du lịch, gặp gỡ bạn bè
Quỹ dự phòng y tế20%Khám bệnh, thuốc, bảo dưỡng nhà
Tích lũy – đầu tư nhỏ10–15%Vàng, tiết kiệm linh hoạt

Tip: Ghi lại chi tiêu hằng tháng để điều chỉnh kịp thời, tránh tiêu lẫn vào quỹ dự phòng.

6 việc cần làm ngay trước khi nghỉ hưu, để không lo thiếu tiền hay trống rỗng tuổi già- Ảnh 1.

2. Xây dựng quỹ dự phòng y tế và khẩn cấp

Chi phí y tế là gánh nặng lớn với người nghỉ hưu. Để không phải “đụng” vào tiền sinh hoạt khi có việc gấp, hãy:

- Mở một tài khoản riêng cho quỹ y tế

- Duy trì nạp ít nhất 500.000–1.000.000đ/tháng

- Nếu có bảo hiểm y tế, vẫn nên để sẵn tiền mặt cho các khoản ngoài danh mục chi trả

Kết quả: Khi có bệnh hoặc sự cố, bạn xử lý nhẹ nhàng, không xáo trộn toàn bộ kế hoạch chi tiêu.

3. Giảm dần những khoản chi lặp lại không cần thiết

Nhiều người duy trì cùng lúc các khoản như gói truyền hình cáp cao cấp, thẻ tập gym, app học trực tuyến… nhưng sử dụng không hết.

- Hủy gói ít dùng, chuyển sang dịch vụ rẻ hơn

- Tận dụng các hoạt động miễn phí: đi bộ, tập dưỡng sinh công viên, học qua YouTube

6 việc cần làm ngay trước khi nghỉ hưu, để không lo thiếu tiền hay trống rỗng tuổi già- Ảnh 2.

Tiết kiệm 500.000–1.000.000đ/tháng từ việc này là hoàn toàn khả thi.

4. Tìm một nguồn thu nhập nhẹ nhàng

Không cần kiếm nhiều, chỉ cần tạo ra dòng tiền nhỏ để vừa có thêm thu nhập, vừa duy trì nhịp sống:

- Dạy kèm tại nhà, bán đồ ăn vặt

- Bán hàng online quy mô nhỏ

- Cho thuê góc sân, phòng trống

Lợi ích kép: Có thêm 1–3 triệu/tháng và giữ được sự gắn kết xã hội.

5. Tinh gọn không gian sống – tối ưu chi phí

Nhà cửa bừa bộn không chỉ gây mệt mỏi tinh thần mà còn khiến bạn tốn kém hơn để duy trì. Hãy:

- Dọn bỏ đồ không dùng, bán hoặc tặng lại

- Thay thiết bị điện cũ tiêu hao năng lượng

- Sắp xếp lại để giảm thời gian dọn dẹp, tiết kiệm điện nước

Tinh gọn nhà cửa trước khi nghỉ hưu giúp bạn giảm hóa đơn hàng tháng và tạo môi trường sống dễ chịu.

6. Chuẩn bị tinh thần và thói quen mới

6 việc cần làm ngay trước khi nghỉ hưu, để không lo thiếu tiền hay trống rỗng tuổi già- Ảnh 3.

Nhiều người sau khi nghỉ hưu rơi vào trạng thái trống rỗng vì thiếu lịch trình. Hãy tạo thói quen tích cực trước khi rời công việc:

- 15 phút vận động mỗi sáng

- Tham gia nhóm bạn cùng sở thích

- Viết nhật ký chi tiêu và điều biết ơn hằng ngày

- Dành thời gian cho sở thích cá nhân: trồng cây, nấu ăn, đọc sách

Tinh thần ổn định sẽ giúp bạn tiêu tiền hợp lý hơn và không dùng mua sắm như cách lấp đầy khoảng trống.

Checklist: 6 bước chuẩn bị tài chính & tinh thần trước nghỉ hưu

BướcViệc cần làmThời điểm bắt đầuLợi ích mang lại
1Lập ngân sách mới cho giai đoạn nghỉ hưu3–5 năm trước nghỉ hưuKiểm soát chi tiêu, tránh hụt tiền
2Xây dựng quỹ dự phòng y tế và khẩn cấpCàng sớm càng tốtXử lý tình huống mà không động vào tiền sinh hoạt
3Giảm chi lặp lại không cần thiết1–2 năm trước nghỉ hưuTiết kiệm 500k–1 triệu/tháng
4Tạo nguồn thu nhập nhẹ nhàng2–3 năm trước nghỉ hưuCó thêm 1–3 triệu/tháng, duy trì nhịp sống
5Tinh gọn nhà cửa, giảm chi phí duy trì1–2 năm trước nghỉ hưuGiảm hóa đơn, sống gọn gàng thoải mái
6Tập thói quen và hoạt động tinh thần mới6–12 tháng trước nghỉ hưuGiữ tinh thần tích cực, tránh trống rỗng

Kết luận

Chuẩn bị cho nghỉ hưu không chỉ là tiết kiệm thật nhiều tiền, mà là sắp xếp lại toàn bộ cách sống và tiêu dùng để phù hợp với giai đoạn mới. Bắt đầu 6 bước này từ 3–5 năm trước khi nghỉ hưu sẽ giúp bạn:

- Kiểm soát được dòng tiền

- Tránh áp lực khi có tình huống bất ngờ

- Giữ được niềm vui sống và sự chủ động trong mọi hoàn cảnh

Bởi lẽ, tuổi già an nhàn không đến từ một khoản tiền lớn trong ngân hàng, mà từ sự cân bằng giữa tài chính ổn định và tinh thần nhẹ nhõm.

Theo Nhật Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông mua biệt thự 36 tỷ đồng, 9 năm sau tăng giá lên 94 tỷ đồng nhưng vẫn khóc ròng: “Hóa ra bao năm qua cố gắng là công cốc”

Người đàn ông mua biệt thự 36 tỷ đồng, 9 năm sau tăng giá lên 94 tỷ đồng nhưng vẫn khóc ròng: “Hóa ra bao năm qua cố gắng là công cốc” Nổi bật

5 kiểu nhà càng ở càng “hao tài tốn lộc”: Người giàu tránh xa, người nghèo cũng chớ dại xuống tiền mua

5 kiểu nhà càng ở càng “hao tài tốn lộc”: Người giàu tránh xa, người nghèo cũng chớ dại xuống tiền mua Nổi bật

Nữ nhân viên văn phòng sở hữu 2 căn hộ tiền tỷ ở tuổi 32, chỉ tiêu 1 triệu đồng/tháng: “Không cần tiêu tiền là tôi vui sướng"

Nữ nhân viên văn phòng sở hữu 2 căn hộ tiền tỷ ở tuổi 32, chỉ tiêu 1 triệu đồng/tháng: “Không cần tiêu tiền là tôi vui sướng"

00:17 , 14/08/2025
Người xưa dặn kỹ: Phải dứt khoát buông bỏ 6 thứ đồ này, càng giữ càng như "quả bom nổ chậm" bên người

Người xưa dặn kỹ: Phải dứt khoát buông bỏ 6 thứ đồ này, càng giữ càng như "quả bom nổ chậm" bên người

23:36 , 13/08/2025
5 kiểu nội dung mà người EQ thấp thích đăng lên mạng xã hội

5 kiểu nội dung mà người EQ thấp thích đăng lên mạng xã hội

22:44 , 13/08/2025
4 loại "thịt dưỡng ẩm" nên ăn vào đầu mùa thu: Bổ dưỡng hơn thịt bò và cừu, đặc biệt dưỡng phổi, ngừa ho rất tốt

4 loại "thịt dưỡng ẩm" nên ăn vào đầu mùa thu: Bổ dưỡng hơn thịt bò và cừu, đặc biệt dưỡng phổi, ngừa ho rất tốt

22:34 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên