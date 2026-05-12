60 đại lý "bắt tay" phân phối sản phẩm thấp tầng của Xuân Cầu Holdings và Sunshine Group tại khu Đông Hà Nội

Đây là lần đầu tiên cả hai thương hiệu bất động sản lớn đồng loạt kích hoạt dòng sản phẩm thấp tầng trong cùng một sự kiện, tạo cú hích đáng chú ý cho thị trường khu Đông Hà Nội.

Thổi bùng sức nóng

Phát biểu tại sự kiện, bà Dương Hiền, Phó Tổng Giám đốc NobleX Group cho rằng phân khúc thấp tầng đang ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ nhờ lợi thế tích sản dài hạn, pháp lý minh bạch và nguồn cung ngày càng khan hiếm. Trong bối cảnh đó, Alluvia City và Sunshine Legend City đang thu hút vượt trội nhờ những lợi thế không thể sao chép. Với Alluvia City, đó là nguồn khoáng nóng tự nhiên ven sông Hồng. Còn với Sunshine Legend City là hệ sinh thái mặt nước đẳng cấp lấy cảm hứng từ thương cảng Phố Hiến và những xung lực hạ tầng hiếm có ở khu Đông.

"Đây không chỉ là các dự án bất động sản đơn thuần mà là những đô thị sinh thái sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm quy mô lớn, được phát triển với tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư tâm huyết đến từng chi tiết của hai chủ đầu tư lớn là Xuân Cầu Holdings và Sunshine Group", bà Dương Hiền cho hay.

Tại sự kiện, NobleX Group cùng 60 đại lý đã chính thức ký kết hợp tác phân phối dòng sản phẩm thấp tầng tại hai đại đô thị đang được xem là tâm điểm của khu Đông Hà Nội.

Theo đó, tại Alluvia City, trọng tâm phân phối sẽ là 99 căn biệt thự "phiên bản giới hạn" nằm trong phân khu Alluvia Onsen với không gian nghỉ dưỡng wellness riêng tư đắt giá. Cùng tổ hợp shophouse 5 tầng trên đại lộ huyết mạch 36m kết nối 4 phân khu, đón trọn lưu lượng khách lưu chuyển, kích hoạt giao thương sôi động bằng đường bộ và đường thủy dọc tuyến sông Hồng.

Còn tại Sunshine Legend City là gần 700 sản phẩm dinh thự đảo, dinh thự ven hồ và nhà phố thương mại view sông dọc đại lộ, trong đó các dinh thự 3 tầng có diện tích đất từ 230m² đến gần 800m², sở hữu sân vườn và hồ bơi cá nhân riêng tư tuyệt đối.

99 biệt thự (thuộc phân khu Alluvia Onsen - Alluvia City) với quy mô 3 tầng cùng không gian wellness tại gia 365 ngày

Dinh thự đảo Island Mansion và dinh thự ven hồ Grand Villa (Sunshine Legend City): quy mô 3 tầng, diện tích đất từ 230m2 đến gần 800m2, sở hữu sân vườn và hồ bơi riêng tư tuyệt đối

Điểm chung xuyên suốt của bộ sưu tập thấp tầng tại 2 dự án là vật liệu tuyển chọn theo chuẩn 5 sao, tôn vinh vẻ đẹp giao thoa giữa kiến trúc cổ điển Pháp và Đông Dương (Indochine). Dù là những dinh thự biệt lập để tận hưởng; hay nhà phố sôi động tọa lạc trên các tâm điểm giao thương sầm uất, các sản phẩm đều được đầu tư kỹ lưỡng để vượt xa khái niệm lưu trú thông thường, trở thành những "di sản" hiện hữu giữa lòng đô thị.

Alluvia City: Đô thị sinh thái khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng

Nằm tại giao điểm giữa vành đai 3.5 - cầu Ngọc Hồi và tuyến đường di sản dọc sông Hồng, Alluvia City có vị trí gần trung tâm Hà Nội hơn 85% các địa bàn còn lại của Thủ đô. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 15 phút đến nội đô qua vành đai 2 và khoảng 25 phút chạm phố cổ qua vành đai 1. Khu vực hưởng lợi trực tiếp từ các dự án trọng điểm như sân vận động PVF, phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội tại Hưng Yên và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng...

Với tổng quy mô gần 200ha, mật độ xây dựng 16%, tỷ lệ cây xanh mặt nước chiếm khoảng 20%, điểm khác biệt lớn nhất của dự án nằm ở nguồn khoáng nóng tự nhiên ven sông Hồng – yếu tố gần như độc bản tại khu vực Hà Nội và lân cận, mở ra mô hình đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng ngay sát trung tâm Thủ đô.

Alluvia City sở hữu hệ sinh thái tiện ích đồng bộ: trung tâm khoáng nóng Onsen, bến du thuyền, clubhouse, hệ thống trường học liên cấp chuẩn quốc tế và không gian ven sông đa trải nghiệm.

Sunshine Legend City: Đô thị sinh thái của giới trẻ với cảm hứng từ Phố Hiến phồn hoa

Nếu Alluvia City mang tinh thần nghỉ dưỡng khoáng nóng ven sông, Sunshine Legend City lại được phát triển theo cảm hứng về một đô thị sinh thái phồn hoa, tái hiện tinh thần thương cảng Phố Hiến xưa trong diện mạo hiện đại.

Tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), ngay sát cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Sunshine Legend City hưởng lợi khi đón đầu các tuyến hạ tầng trọng yếu như vành đai 3.5, vành đai 4, cầu Ngọc Hồi…

Dọc theo đại lộ ánh sáng và tuyến phố ven sông là những dãy nhà phố Boutique House và Townhouse cùng tổ hợp nghỉ dưỡng, tổ hợp nghệ thuật ứng dụng công nghệ 3D Mapping, Hologram, trình diễn thực cảnh…

Điểm nhấn lớn nhất của dự án là hệ sinh thái mặt nước quy mô hơn 31.000m² được phát triển theo triết lý "thủy pháp" Á Đông, kết hợp cùng chuỗi tiện ích đa tầng lấy cảm hứng từ không gian văn hóa – lễ hội – thương mại của Phố Hiến, được kỳ vọng sẽ hình thành một tâm điểm giao thương giải trí mới phía Đông Hà Nội.

Concept sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện và chưa phải phiên bản chính thức