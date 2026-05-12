Những căn nhà dưới chân đồi chờ sạt lở ở Phú Thọ sau bão Yagi giờ ra sao?

Mùa mưa đã bắt đầu, mỗi trận mưa kéo dài đều trở thành nỗi ám ảnh. Người dân xóm Bãi Khoai luôn trong trạng thái sẵn sàng sơ tán giữa đêm. Người bế con nhỏ chạy sang nhà người thân, người gọi xe đưa trẻ đi tránh trú rồi chờ trời tạnh mới dám trở về. Đơn cử như gia đình anh Nguyễn Văn Dựng (32 tuổi) có 5 nhân khẩu. Căn nhà 2 gian của gia đình hiện đã bỏ không vì đất đá từ taluy phía sau sạt xuống﻿, chắn kín lối đi. Hay nhà Đinh Thị Nhàn có 4 cháu nhỏ, mỗi khi trời đổ mưa, kể cả nửa đêm, bà đều phải đưa sang nhà ngoại để sơ tán.