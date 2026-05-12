Những căn nhà dưới chân đồi chờ sạt lở ở Phú Thọ sau bão Yagi giờ ra sao?
Dù đã được cảnh báo nguy cơ sạt lở từ sau bão Yagi năm 2024 và từng được di dời khẩn cấp, 7 hộ dân ở xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến (Phú Thọ) vẫn phải quay về sống dưới chân quả đồi nứt toác. Mỗi trận mưa kéo dài là một lần người dân thức trắng, bồng bế con nhỏ đi trú tạm trong đêm.
Những ngày đầu mùa mưa, không khí lo lắng lại bao trùm xóm Bãi Khoai. Sau bão Yagi năm 2024, quả đồi cao hàng chục mét phía sau khu dân cư xuất hiện nhiều vết nứt lớn, đất đá sụt lún nghiêm trọng. Dù đã gần 3 năm trôi qua, cỏ dại phủ kín nhiều vị trí nứt gãy, nhưng nỗi bất an của người dân chưa khi nào nguôi ngoai.
Trưởng xóm Bãi Khoai - ông Hà Quang Tùng cho biết, thời điểm tháng 9/2024, khi phát hiện hàng loạt vết nứt lớn trên sườn đồi, ông đã báo cáo chính quyền địa phương. Sau đó, UBND xã ban hành quyết định di dời khẩn cấp đối với 7 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm. Người dân được đưa đến nơi an toàn trong thời gian mưa bão. Tuy nhiên, sau đó nhiều hộ lại phải quay về căn nhà cũ vì không có nơi ở ổn định.
Gia đình bà Nguyễn Thị Điệp đã phải bỏ nhà đi nơi khác sinh sống. Hiện sân nhà bị nứt gãy, nền đất biến dạng, căn nhà cũ có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Mùa mưa đã bắt đầu, mỗi trận mưa kéo dài đều trở thành nỗi ám ảnh. Người dân xóm Bãi Khoai luôn trong trạng thái sẵn sàng sơ tán giữa đêm. Người bế con nhỏ chạy sang nhà người thân, người gọi xe đưa trẻ đi tránh trú rồi chờ trời tạnh mới dám trở về. Đơn cử như gia đình anh Nguyễn Văn Dựng (32 tuổi) có 5 nhân khẩu. Căn nhà 2 gian của gia đình hiện đã bỏ không vì đất đá từ taluy phía sau sạt xuống, chắn kín lối đi. Hay nhà Đinh Thị Nhàn có 4 cháu nhỏ, mỗi khi trời đổ mưa, kể cả nửa đêm, bà đều phải đưa sang nhà ngoại để sơ tán.
Trao đổi với PV, ông Đinh Duy Chuyên - Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến cho biết, chiều 11/5, lãnh đạo xã đã kiểm tra thực tế điểm sạt tại xóm Bãi Khoai. Xã đã báo cáo thường trực Đảng ủy và tỉnh thực trạng sạt lở và phương án tái định cư. Khu tái định cư được đầu tư bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia.
Theo ông Chuyên, khu tái định cư đã được quy hoạch, đây là điểm an toàn, cách không xa khu vực sinh sống trước đây của người dân. Kế hoạch triển khai cụ thể vẫn phải chờ nguồn kinh phí và phương án được tỉnh Phú Thọ phê duyệt. “Trước mắt, xã vẫn duy trì phương án di dời khẩn cấp thông báo kịp thời cho người dân khi có mưa lớn hoặc nguy cơ sạt lở xảy ra”, ông Chuyên thông tin.
Theo
Tiền Phong
