Loạt “ông lớn” Vingroup, Sun Group, BRG, Mường Thanh… “đổ bộ” về tỉnh biên giới giáp Trung Quốc và Lào

Thanh Phong | 12-05-2026 - 06:56 AM | Bất động sản

Tỉnh Điện Biên vừa đón dòng vốn hơn 257.000 tỷ đồng từ loạt doanh nghiệp Vingroup, Sun Group, BRG, TH, CT Group, Kita Group, Mường Thanh,...

UBND tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Tại hội nghị lãnh đạo địa phương đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực đô thị, du lịch, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Một số công trình nổi bật gồm Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ của Vingroup (hơn 23.660 tỷ đồng), Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa - lịch sử Điện Biên Phủ của Sun Group (hơn 2.070 tỷ đồng), Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 (300MW), các dự án điện gió của Vestas Development A/S (trên 9.634 tỷ đồng)...

Cùng với đó, tỉnh ký kết 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với nhiều doanh nghiệp như Vingroup, BRG, Tập đoàn TH, CT Group, Kita Group, Mường Thanh, ROX, Doveco, Envision Energy, Vietsoftpro… Các lĩnh vực hợp tác tập trung vào đô thị, du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa.

Theo ban tổ chức, tổng vốn đầu tư và cam kết tại hội nghị đạt hơn 257.000 tỷ đồng. Trong đó gồm 12 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 48.320 tỷ đồng và 22 biên bản ghi nhớ hợp tác trị giá trên 209.370 tỷ đồng.

Ngay trong sáng nay, CTCP Phát triển Thành phố Xanh - thành viên Vingroup đã động thổ Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ (quy mô khoảng 228 ha). Tại đây sẽ xây gần 1.000 căn biệt thự, gần 2.000 căn liền kề cùng các căn hộ cao tầng, khu du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ thể thao với sân golf 18 hố.

Trước đó vào ngày 10/5, Sun Group đã động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ (quy mô hơn 35 ha).

Thanh Phong

Nhịp Sống Thị Trường

