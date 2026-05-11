Căn nhà "kỳ lạ" gây xôn xao ở Cần Thơ: Chính quyền lên tiếng

Ngày 11-5, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã có công văn trả lời Báo Người Lao Động về trường hợp căn nhà "kỳ lạ" ở phường Sóc Trăng mà phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo, đài quý I/2026 vừa qua.

CLIP: Ngôi nhà "siêu mỏng" tại phường Sóc Trăng

Theo công văn trả lời của UBND phường Sóc Trăng, công trình được báo chí phản ánh là nhà ở riêng lẻ của hộ bà Trương Thị S. bị ảnh hưởng bởi dự án đường từ cầu chữ Y đến đường Hùng Vương, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Sóc Trăng (cũ) làm quản lý.

Căn nhà cũ của bà S. có tổng diện tích theo hồ sơ đo đạc giải phóng mặt bằng là 134,3 m2. Trong đó, diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng là 85,6 m2, diện tích còn lại ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng là 48,7 m2 (diện tích đo đạc thực tế là 52,2 m2).

Dự án đường từ cầu chữ Y đến đường Hùng Vương là công trình nhằm chỉnh trang hạ tầng đô thị, hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo điều kiện kết nối khu vực, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trong quá trình triển khai dự án, hộ dân nêu trên có phần đất, nhà ở bị ảnh hưởng bởi công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Theo hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, trường hợp hộ bà S. không thuộc trường hợp được bố trí nền tái định cư theo phương án được phê duyệt. Sau khi thu hồi phần diện tích đất phục vụ dự án, hộ dân còn lại phần diện tích đất tại vị trí cũ.

Căn nhà nhìn nghiêng như một bức tường

Do yêu cầu khẩn trương trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời nhằm để sớm ổn định cuộc sống do hộ bà không có nơi ở khác, hộ dân có đơn đề nghị được xem xét ổn định chỗ ở trên phần diện tích đất còn lại.

Trên cơ sở đơn đề nghị của hộ dân, các cấp chính quyền trước đây đã ghi nhận nguyện vọng chính đáng của người dân; đồng thời hướng dẫn hộ dân liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Việc hộ dân xây dựng, cải tạo, sử dụng công trình trên phần diện tích đất còn lại phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất, chỉ giới xây dựng, hành lang an toàn giao thông, an toàn công trình và các quy định pháp luật có liên quan, các cấp chính quyền trước đây không có chủ trương cho phép xây dựng trái quy định, không thay thế các thủ tục hành chính bắt buộc về đất đai và xây dựng thuộc thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện tại hộ bà S. đã lập và nộp hồ sơ đến UBND phường Sóc Trăng để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, nhằm bổ sung lại đầy đủ hồ sơ như đã cam kết trước đây với địa phương và hoàn thành các thủ tục để được xem xét cấp phép xây dựng theo đúng quy định. Qua kiểm tra, hồ sơ có đủ điều kiện để xem xét, cấp phép xây dựng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, mạng xã hội xôn xao trước một căn nhà "kỳ lạ" tại phường Sóc Trăng. Theo đó, căn nhà có dạng hình tam giác hoặc hình chữ V, rộng ở phần đầu và dần hẹp về sau. Nhìn từ góc nghiêng, ngôi nhà được thiết kế "siêu mỏng", trông không khác gì một tấm bảng quảng cáo khổng lồ hay một bức tường đứng độc lập. Ngôi nhà gồm 1 trệt và 1 lầu, có 5 người sinh sống. Ở tầng trệt, phần rộng nhất của ngôi nhà được làm nhà bếp với đầy đủ tiện nghi và 1 phòng ngủ. Trên lầu gồm 2 phòng và ban công.



