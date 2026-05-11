Tuyến quốc lộ dài 36km, rộng 90m, quy mô 10 làn xe, vốn đầu tư 6 tỷ USD do Vingroup đầu tư dự kiến khởi công ngày 19/5

Trong báo cáo của UBND TP Hà Nội về việc triển khai các dự án trọng điểm, dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị là một trong những dự án quy mô lớn, có vai trò tạo động lực phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 36,3km, kéo dài từ nút giao hầm Kim Liên (đường Vành đai 1) đến khu vực cầu Giẽ, thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ, Hà Nội.

Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn đường song hành hai bên. Dự án được định hướng trở thành trục giao thông hiện đại kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với hàng loạt đại đô thị và khu phát triển mới như Ocean Park, Khu đô thị Olympic, đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City…

Theo UBND TP Hà Nội, dự án không chỉ phục vụ nhu cầu giao thông Bắc - Nam mà còn góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giảm áp lực giao thông cho các tuyến vành đai hiện hữu.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 161.994 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Về quá trình triển khai, dự án đã được Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thống nhất chủ trương triển khai tại Nghị quyết số 06 ngày 25/1. Sau đó, HĐND thành phố cũng thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 527 ngày 27/1.

UBND TP Hà Nội cho biết nhà đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án theo chỉ đạo của thành phố. Ngày 2/4, UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai dự án theo hình thức PPP.

Đến nay, Hà Nội đã phê duyệt phương án, vị trí tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ hầm Kim Liên đến cầu Giẽ theo tỷ lệ 1/500.

Ngày 6/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chủ trì cuộc họp xem xét nội dung trình HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Sau đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP tiếp tục có tờ trình gửi Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để xem xét, cho ý kiến triển khai dự án, làm cơ sở trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp ngày 11/5.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch các khu đất dự kiến thanh toán cho dự án BT, đồng thời xác định vị trí để tổ chức khởi công xây dựng trên cơ sở phương án tuyến đã được phê duyệt.

Theo kế hoạch của thành phố, dự án dự kiến được khởi công vào ngày 19/5.