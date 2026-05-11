Phó Chủ tịch Quốc hội: Có quy hoạch 20 năm khiến dân không được xây nhà

Cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 3 và tháng 4 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết cử tri và Nhân dân đánh giá cao khi Quốc hội và Chính phủ triển khai nhiều biện pháp để phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Chính phủ ban hành nhiều quy định cắt giảm thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân đánh giá rất cao việc Quốc hội quyết định giám sát chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính". Nhân dân cũng đánh giá rất cao việc Quốc hội thông qua nghị quyết về xử lý các vấn đề đất đai, dự án tồn đọng.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, một nội dung khác Nhân dân đề nghị Trung ương và các địa phương phải quan tâm là việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tránh để tình trạng quy hoạch "treo" quá lâu.

"Theo luật, quy hoạch 3-4 năm không làm là không có hiệu lực, nhưng có quy hoạch 20 năm khiến người dân không được xây nhà, không được mua bán chuyển nhượng, không được tách thửa. Rất nhiều nơi như vậy", ông Nguyễn Khắc Định nêu thực tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng ở Khánh Hòa trong đợt ngập lụt vừa qua mới thấy "nhà 2 tầng không ăn thua", nhưng muốn nâng nền nhà lên cũng không được vì vướng quy hoạch, vướng đường điện của doanh nghiệp.

Đề nghị rà soát quy hoạch để bảo đảm quyền lợi cho nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chính quyền cơ sở phải nắm tình hình của dân, phải hiểu dân đang cần gì, bức xúc cái gì.

Một nội dung khác được Phó Chủ tịch Quốc hội nhắc đến là tập trung xử lý các vụ việc khiếu kiện kéo dài. Theo ông, cả nước chỉ còn vài trăm vụ khiếu nại kéo dài nhưng có những vụ đến 20 năm, điển hình như vụ Khu du lịch và giải trí Sông Lô ở Khánh Hòa.

"Tôi đi tiếp xúc cử tri, 29 lượt ý kiến phát biểu thì 20 lượt nói về vụ này. Các cơ quan đã làm nhiều lần nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng", Phó Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế.

Ông Nguyễn Khắc Định thông tin, Thủ tướng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang giao Thanh tra Chính phủ rà soát, thanh tra toàn diện để có kết luận cuối cùng. Vì thế, các cơ quan cần phối hợp để trả lời sớm cho người dân.

Theo báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội về tình hình khiếu nại, tố cáo, trong tháng 4/2026, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng tăng so với tháng trước đó.

Tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và địa điểm tiếp công dân của Quốc hội, các cơ quan đã tiếp 508 lượt với 1.091 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 508 vụ việc, trong đó có 35 lượt đoàn đông người khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai mặc dù đã được các cấp, các ngành xem xét, giải quyết, rà soát nhiều lần nhưng công dân vẫn không đồng ‎ý và tiếp khiếu, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Trong đó có 5 vụ việc phức tạp cần được các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương quan tâm có giải pháp hữu hiệu để giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.