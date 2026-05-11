Khẩu vị giới tinh hoa Nha Trang: Từ nhà đất trung tâm sang đô thị đáng sống

Tính bền vững không còn là "trang sức"

Sự bùng nổ của bộ phim tài liệu Live to 100: Secrets of the Blue Zones trên Netflix đã thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả về những vùng đất mà tuổi thọ lên tới 100 là điều phổ biến. Đồng thời đặt ra một bài toán trong kỷ nguyên cách mạng tuổi thọ: làm thế nào để con người không phải sống trong tình trạng sức khỏe xuống dốc ở những thập kỷ cuối?

Một trong những đáp án chính là: tăng healthspan - tuổi thọ khỏe mạnh hay khoảng thời gian 1 người sống trong trạng thái khỏe mạnh. Bên cạnh đó, khi những mô hình workation hay digital nomad, hybrid tiếp tục được ưa chuộng, giới tinh hoa xê dịch đến các không gian sinh thái để "chữa lành", BĐS chăm sóc sức khỏe tiếp tục khẳng định sự vươn mình. Nhờ vậy, dòng BĐS này luôn định giá cao hơn 10-30% và có giá bán lại vượt trội hơn 10-25% thông thường.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia BĐS chăm sóc sức khỏe đúng nghĩa không chỉ dừng lại ở việc đặt thêm vài chậu cây, vườn hoa hay khu spa. Đó phải là những dự án quy hoạch bài bản, nơi yếu tố bền vững không còn là "trang sức" bề ngoài, mà là chuỗi giá trị thực chất bảo chứng cho chất lượng sống.

Tại Việt Nam, khảo sát của Batdongsan.com.vn cuối năm 2024 cho thấy 86% người tham gia quan tâm đến nhà ở xanh và 88% sẵn sàng trả thêm tiền và 88% sẵn sàng chi trả thêm tiền cho tiêu chí này. Song song, du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam còn được dự báo đạt mức tăng trưởng 9,3%/năm, vượt bình quân toàn cầu.

Nha Trang được Agoda bình chọn là điểm đến "du lịch chậm" hàng đầu châu Á. Ảnh: Minh Tú

Bởi vậy, có thể thấy, dư địa cho những không gian sống gắn với thiên nhiên sông nước, hay các điểm đến biển đón đầu xu hướng, nhân rộng mô hình BĐS wellness còn rất lớn. Nha Trang là một trong những điển hình đó khi sở hữu cảnh quan trác tuyệt lẫn sự tham gia của các nhà phát triển bất động sản và hạ tầng du lịch hàng đầu như Sun Group. Mặt khác, đây cũng là cơ hội cho Nha Trang – nơi được Agoda bình chọn là điểm đến "du lịch chậm" hàng đầu châu Á tiên phong khẳng định chân dung đô thị đáng sống.

"Sàn diễn" cho những chuẩn mực sống bền vững

Trên bản đồ những đô thị biển đáng sống, Nha Trang luôn giữ vị thế hàng đầu nhờ khí hậu ôn hòa, tài nguyên đa dạng cùng quỹ đất ven sông phát triển các đô thị tầm cỡ. Đó cũng là lý do Sun Property (thành viên Sun Group) chọn nơi đây để kiến tạo Charmora City - đô thị sinh thái all-in-one, phô diễn trọn vẹn lợi thế "sinh thái" của phố biển.

Tọa lạc tại tâm điểm phát triển phía Nam, kế cận "hub" hành chính mới của Khánh Hòa, dự án cách trung tâm ven biển 10 phút và sân bay Cam Ranh chỉ 25 phút di chuyển. Đặc biệt, toàn dự án được bao bọc bởi hai dòng sông Quán Trường và sông Tắc. Thế đất không những mang lại phong thủy "tụ thủy sinh tài" mà còn tạo nên không gian cảnh quan thoáng đãng, trong lành.

Đô thị all-in-one Charmora City do Sun Property kiến tạo, phô diễn trọn vẹn lợi thế "sinh thái" của phố biển.

Khi trung tâm hành chính mới của tỉnh dần hình thành tại Nam Nha Trang, Charmora City kiêu hãnh vươn lên như một "hạt nhân" đô thị biểu tượng với quy mô xấp xỉ 227 ha. Trên địa thế ngoạn mục giữa các dòng sông, Charmora City quy hoạch ba hòn đảo chức năng biệt lập: Capital Island (đảo hành chính), Festival Island (đảo lễ hội, giải trí) và Elite Island (đảo an cư).

Trái tim của sự xa xỉ tại đại đô thị này nằm ở Elite Island – một không gian sống compound với 3 lớp an ninh nghiêm ngặt. Nổi bật trong quần thể sinh thái ấy là phân khu The Onsen, nơi đang thiết lập chuẩn mực "Wellness Living" thời thượng nhờ sự hiện diện của tổ hợp Clubhouse Onsen ven sông lớn bậc nhất Việt Nam. Tiên phong tại Nha Trang, nguồn khoáng nóng thiên nhiên giàu khoáng chất được dẫn trực tiếp vào nội khu đô thị, mang đến đặc quyền chăm sóc sức khỏe suốt 365 ngày và biến mỗi ngày an cư thành một kỳ nghỉ dưỡng trị liệu 5 sao tựa như "thiên đường" Hakone, Nhật Bản.

Tổ hợp Clubhouse Onsen ven sông thiết lập đặc quyền trị liệu 365 ngày cho cư dân.

Tâm điểm tỏa sáng và cũng là thỏi nam châm hút giới tinh hoa lúc này chính là tòa tháp Onsen 3 sắp ra mắt. Tọa lạc tại vị trí "giao lộ tâm điểm" cửa ngõ Elite Island, Onsen 3 kết nối trực tiếp với nhịp sống giải trí rực rỡ, bất tận ngày đêm của Festival Island. Từ ban công nhà mình, các chủ nhân tương lai có đặc quyền thu trọn tầm nhìn panorama 360 độ thăng hoa, thỏa sức ngắm nhìn trọn vẹn mỹ cảnh biển, sông, núi và chiêm ngưỡng trực diện những màn pháo hoa tuyệt mỹ từ các show diễn đẳng cấp quốc tế.

Từ 3 đảo chức năng, hệ sinh thái Live - Work - Play cũng được Sun Group và các đối tác nổi tiếng như Broadway Malyan hay Turenscape… may đo tinh tế để chạm đến chuẩn mực tối thượng về sống tiện nghi, khỏe cả thể chất lẫn tinh thần.

Các căn hộ Onsen 3 là tài sản truyền đời quý giá dành cho giới thành đạt và nhà đầu tư sành sỏi.

"Với pháp lý sở hữu lâu dài và chính sách bán hàng hấp dẫn, các căn hộ Onsen 3 sẽ mang đến cơ hội gần như cuối cùng để sở hữu tài sản truyền đời quý giá tại trung tâm Nha Trang dành cho giới thành đạt và nhà đầu tư sành sỏi" đại diện Sun Property khẳng định.