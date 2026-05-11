VCRE ghi dấu ấn với cú “hat-trick” giải thưởng tại Asia Pacific Property Awards 2026

Trong khuôn khổ Lễ công bố Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2025 (Asia Pacific Property Awards 2026 - APPA 2026) diễn ra ngày 06 và 07/05/2026, Viet Capital Real Estate (VCRE) đã được vinh danh tại hạng mục "Dự án Bất động sản hàng hiệu tốt nhất" (Best Branded Residences) cho dự án Nobu Danang; trong khi dự án The Westique Residences cũng xuất sắc chiến thắng ở 2 hạng mục gồm: "Kiến trúc nhà ở cao tầng tiêu biểu" (Residential High Rise Architecture) và Tòa nhà cao tầng tốt nhất (Residential High Rise Development). Đặc biệt, dự án Nobu Danang đã lọt vào vòng quốc tế cho hạng mục Best Branded Residences tại Giải thưởng bất động sản quốc tế năm 2026 (International Property Award 2026).

Đây là một chiến thắng ý nghĩa, nối tiếp danh mục các giải thưởng uy tín ở trong và ngoài nước của VCRE ở các dự án phát triển như: Công Trình Kiến Trúc và Thiết Kế khách Sạn mới tại Việt Nam (Best New Hotel Construction) và Kiến Trúc Khách Sạn Tiêu Biểu tại Việt Nam (Best Hotel Architecture Vietnam) tại giải thưởng The Asia Pacific Property Awards 2025; "Bất động sản hàng hiệu biểu tượng 2025" ("Best Iconic Branded Residence of The Year) tại Robb Report Best Of The Best 2025.

Kiên định với mục tiêu "Nhà phát triển bất động sản Boutique" hàng đầu Việt Nam cùng các chiến lược giải pháp về không gian và thiết kế, VCRE đã khẳng định uy tín của mình khi lựa chọn và bắt tay cùng Nobu Hospitality – Thương hiệu Biểu tượng Phong cách sống toàn cầu để ra mắt 2 dự án lớn là Nobu Danang và Nobu Saigon.

Trong đó, Nobu Danang là dự án căn hộ mang thương hiệu Nobu đầu tiên tại Đông Nam Á, đặt tại Đà Nẵng, trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp của Việt Nam. Dự án có vị trí tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt, khu vực được định hướng trở thành điểm nhấn kiến trúc ven biển của thành phố. Vị trí này kết nối trực tiếp bãi biển Mỹ Khê với khu trung tâm tài chính trong tương lai, đồng thời có tầm nhìn rộng mở ra không gian biển.

Công trình do kiến trúc sư David Malott đảm nhiệm vai trò thiết kế chính với hình khối lấy cảm hứng từ cánh quạt giấy Sensu - biểu tượng văn hóa Nhật Bản. Các căn hộ được hoàn thiện theo tiêu chuẩn chất lượng cao, chú trọng vật liệu, thiết bị và độ hoàn thiện, phù hợp với định vị của một dự án bất động sản hàng hiệu.

Thông qua mô hình này, Nobu Danang hướng đến việc cung cấp không gian sống, lưu trú gắn với dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời mở ra giá trị sử dụng và giá trị đầu tư dài hạn cho khách hàng quan tâm đến phân khúc bất động sản hàng hiệu. Nobu Danang cũng thể hiện triết lý thương hiệu trong việc kết hợp ẩm thực, lưu trú và không gian sống.

Bên cạnh đó, tại TP.HCM, VCRE cũng đang chuẩn bị giới thiệu ra thị trường dự án The Westique - căn hộ mang chất "boutique" thế hệ mới với số lượng giới hạn chỉ 95 căn, vị trí hiếm hoi tại mặt tiền đường Kinh Dương Vương sầm uất, liền kề Bến xe Miền Tây và 2 trạm metro tương lai.

Theo đại diện VCRE, những dự án biểu tượng tại các vị trí đặc biệt, mang tầm vóc quốc tế đã hiện thực hóa chiến lược kiến tạo không gian sống biểu tượng và và định hình phong cách sống chuẩn mực của đơn vị. Các giải thưởng này đồng thời bảo chứng cho vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong phân khúc cao cấp khi mở rộng danh mục và thị trường mục tiêu.

International Property Awards (IPA) là giải thưởng bất động sản danh giá toàn cầu, trải dài từ châu Á - Thái Bình Dương đến châu Âu và Mỹ. Những đơn vị xuất sắc nhất tại mỗi khu vực sẽ hội ngộ tại vòng chung kết quốc tế để tìm ra "đại diện tốt nhất thế giới". Giải thưởng được cầm cân nảy mực bởi hội đồng hơn 100 chuyên gia hàng đầu, với tiêu chí đánh giá khắt khe từ thiết kế, thi công đến chiến lược tiếp thị, nhằm đảm bảo tính chuyên sâu và khách quan tuyệt đối.