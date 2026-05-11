DKRA Group 5 năm liên tiếp lập “hat-trick” tại Asia Pacific Property Awards

Đáng chú ý, đây là năm thứ 5 liên tiếp DKRA Group lập "hat-trick" với 3 hạng mục giải thưởng quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản gồm: Real Estate Agency 5-20 Offices Vietnam - Hệ thống Phân phối Bất động sản xuất sắc Việt Nam; Property Agency/Consultancy Vietnam - Đơn vị Tư vấn dịch vụ Bất động sản xuất sắc Việt Nam; Property Agency/Consultancy Marketing Vietnam - Đơn vị Tư vấn tiếp thị Bất động sản xuất sắc Việt Nam.

Thành tích này tiếp tục nối dài sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế uy tín đối với chất lượng dịch vụ của DKRA Group, đồng thời đánh dấu hành trình phát triển bền bỉ và nhất quán của Tập đoàn trong bối cảnh thị trường bất động sản tái cấu trúc sâu sắc.

Chất lượng dịch vụ vượt trội và chiến lược nhất quán tạo nên thành công

Asia Pacific Property Awards (APPA) thuộc hệ thống International Property Awards là một trong những hệ thống giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực và thế giới, với hơn 30 năm hình thành và phát triển. Các doanh nghiệp tham gia phải trải qua quy trình đánh giá khắt khe từ Hội đồng giám khảo quốc tế gồm hơn 80 chuyên gia trong ngành.

"Hat-trick" giải thưởng lần này tiếp tục phản ánh rõ năng lực vận hành ổn định, chất lượng dịch vụ đồng đều và khả năng thích ứng linh hoạt của DKRA Group qua nhiều chu kỳ thị trường.

Năm thứ 5 liên tiếp đón nhận giải thưởng lớn trên trường quốc tế, cùng với hàng trăm doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực kiến trúc - thiết kế nội thất - bất động sản và phát triển dự án trên toàn cầu, DKRA Group tự hào xác lập vị thế thương hiệu vững vàng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành "Thương hiệu dịch vụ bất động sản được tin tưởng lựa chọn đầu tiên tại Việt Nam".

15 năm kiên định với chiến lược tối ưu giá trị bất động sản xuyên suốt vòng đời

Năm 2026 là dấu mốc 15 năm phát triển của DKRA Group - một hành trình đủ dài để kiểm chứng hiệu quả của định hướng chiến lược mà doanh nghiệp theo đuổi.

Theo ông Phạm Lâm - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc DKRA Group: Bất động sản trước hết là "không gian sống" - nơi con người gắn bó, phát triển và nâng cấp chất lượng sống theo thời gian. Từ góc nhìn này, DKRA Group định vị vai trò là đối tác chiến lược, đồng hành cùng chủ đầu tư ngay từ giai đoạn đầu khi dự án còn đang hình thành ý tưởng. Thay vì bắt đầu từ tư duy "sản phẩm có gì", cách tiếp cận được đảo chiều: xuất phát từ nhu cầu thực của người sử dụng để định hình sản phẩm phù hợp.

DKRA Group lựa chọn chiến lược "từ gốc" - tham gia vào toàn bộ hành trình dự án, từ nghiên cứu thị trường, tư vấn phát triển sản phẩm, xây dựng chiến lược tiếp thị, tổ chức phân phối đến quản lý vận hành.

DKRA Group đồng hành cùng chủ đầu tư từ quy hoạch, định hình sản phẩm, các chương trình kinh doanh cho đến khai thác vận hành.

Sau 15 năm phát triển, mô hình này được cụ thể hóa qua hệ sinh thái dịch vụ toàn diện với 3 trụ cột: DKRA Consulting (Nghiên cứu & Tư vấn phát triển), DKRA Realty (Tiếp thị & Phân phối) và DKRA Living (Quản lý & Vận hành). Ba mảng hoạt động được thiết kế như các mắt xích liên kết chặt chẽ, giúp doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị bất động sản thay vì chỉ tập trung vào một giai đoạn riêng lẻ.

Hệ sinh thái dịch vụ Bất động sản Toàn diện - Chuyên sâu - Đổi mới của DKRA Group với 3 mảng dịch vụ chiến lược.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản liên tục biến động, mô hình này cho phép DKRA Group linh hoạt điều chỉnh trọng tâm hoạt động theo từng giai đoạn. Nhờ đó, duy trì được sự ổn định và hiệu quả xuyên suốt các chu kỳ.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi doanh nghiệp, DKRA Group tiên phong hướng đến việc góp phần chuẩn hóa thị trường thông qua đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao tính minh bạch và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành bất động sản.

DKRA Group khẳng định chiến lược phát triển toàn diện, bền vững với năng lực vượt trội và nguồn nhân lực tinh nhuệ.

Trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc mạnh mẽ, những doanh nghiệp kiên định theo đuổi chiến lược dài hạn, lấy giá trị thực làm nền tảng và sở hữu năng lực triển khai toàn diện sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chuẩn mực phát triển bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam.