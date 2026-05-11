"Chốt" Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô 11.400 ha, mức đầu tư 736.963 tỉ đồng

Ngày 11-5, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố.



Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, nhà đầu tư đề xuất là liên danh Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Dự án tại địa bàn 16 xã, phường gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Dự kiến quy mô sử dụng đất hơn 11.400 ha gồm các cấu phần chính gồm trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác.

Hà Nội cho biết dự án chia thành 5 nhóm loại hình dự án với 18 dự án thành phần. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỉ đồng (chủ trương trước đó là khoảng 855.000 tỉ đồng).

Hà Nội cho biết tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038, trong đó giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng chính của dự án gồm trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; kè và chỉnh trị lòng, bờ sông hai bên sông; công viên công cộng phường Phú Thượng.

Cùng với đó, giai đoạn này Hà Nội cũng ưu tiên đầu tư xây dựng công viên tại bãi sông phường Hồng Hà; khu vực "phòng khách đô thị"; khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam; khu đô thị định cư tại phường Long Biên; dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Hà Nội dự kiến bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án với diện tích hơn 2.655 ha, quỹ đất còn lại sẽ rà soát xác định tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến xác định thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn thành phố.

Báo cáo giải trình một số nội dung mà Ban Đô thị HĐND thành phố yêu cầu, UBND TP Hà Nội cho biết việc chưa thực hiện đầu tư tuyến metro là để có thêm thời gian củng cố các nội dung nghiên cứu đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chung của hệ thống đường sắt đô thị thành phố, phù hợp với đặc điểm, đặc thù của khu vực dự án (có vị trí dọc theo hai bên sông Hồng), cũng như đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai thực hiện.

Theo UBND TP Hà Nội, việc hình thành dự án giải phóng mặt bằng cũng đã có trong nội dung Nghị quyết số 498/NQ-HĐND ngày 14-12-2025, được phân tách theo hai bên tả, hữu của sông Hồng. Tuy nhiên, do dự án trải dài hai bên sông Hồng, đi qua địa bàn 16 xã, phường nên việc kết cấu lại cách phân chia các dự án giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai.

Về nội dung đánh giá sự hợp lý về đề xuất điều chỉnh tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án từ năm 2030 thành năm 2038 trong khi đã giảm bớt dự án thành phần tuyến metro ngầm tại hữu ngạn, UBND TP Hà Nội cho biết dự án thực hiện tại khu vực ngoài đê có nhiều hạng mục đầu tư phức tạp như kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông.

Cùng với đó, việc điều chỉnh tiến độ thực hiện là cần thiết để đảm bảo đầu tư đồng bộ các khu đô thị định cư phục vụ ổn định đời sống dân cư, tuy nhiên UBND TP Hà Nội nhấn mạnh dự án vẫn xác định sẽ hoàn thành các hạng mục đầu tư chính, cốt yếu trong giai đoạn 2026-2030.

Theo UBND TP Hà Nội, thành phố đã xác định ưu tiên đầu tư các dự án đầu tư xây dựng kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông hai bên bờ sông, thuộc nhóm các dự án cần hoàn thành đầu tư trong giai đoạn 2026-2030.

Quá trình triển khai tiếp theo, thành phố sẽ phân chia, thực hiện các dự án thành phần theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội, trong đó sẽ làm rõ quy mô đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.