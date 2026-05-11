TPHCM: Doanh nghiệp tự nguyện trả lại gần 7.000 m2 đất

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thu hồi diện tích 6.720 m2 đất thuộc một phần thửa đất số 179 và một phần thửa đất số 180, tờ bản đồ số 130 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (theo tài liệu năm 2003) do Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Thành phố quản lý, sử dụng.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định theo Phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất số 228/2025 do Trung tâm Kiểm định Bản đồ và Tư vấn Tài nguyên - Môi trường lập ngày 12-12-2025.

Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị tự nguyện trả lại khu đất hơn 6.000 cho thành phố khi không còn nhu cầu sử dụng

Theo UBND TPHCM, lý do thu hồi đất là do Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Thành phố không còn nhu cầu sử dụng đất và có văn bản tự nguyện trả lại đất (theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024).

Theo quyết định này, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Thành phố có trách nhiệm bàn giao khu đất diện tích 6.720 m2; bàn giao bản chính hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Củ Chi cấp vào năm 2000 cho UBND xã Bình Mỹ; thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định (nếu có).

Phần diện tích 66 m2 thuộc thửa đất số 181-1, tờ bản đồ số 130, xã Bình Mỹ đang có tranh chấp nên chưa xem xét thu hồi tại quyết định này.

Đối với phần đất tranh chấp, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Thành phố chủ trì, phối hợp UBND xã Bình Mỹ và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 19 giải quyết.

Sau khi hoàn thành, các đơn vị báo cáo UBND TPHCM để thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định.