Cải tạo nút giao QL.3 mới – QL.18 khơi thông kinh tế phía Bắc Hà Nội

Khơi thông mạch máu giao thương tại "thủ phủ công nghiệp" của Bắc Ninh

Sáng ngày 10/05/2026, tại khu vực dự án Kim Đô City, xã Văn Môn, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư nhà và Thương mại Hưng Ngân (Hưng Ngân Group) đã chính thức tổ chức Lễ khởi công Công trình cải tạo nút giao thông giữa QL.3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) với QL.18 (Nội Bài - Bắc Ninh) tại xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh.

Nút giao QL.3 mới – QL.18 nằm tại xã Văn Môn (huyện Yên Phong cũ), khu vực được xem là cửa ngõ chiến lược của Yên Phong khi kết nối trực tiếp hai tuyến quốc lộ huyết mạch phía Bắc. Trong đó, QL.3 mới là trục giao thông quan trọng liên kết Hà Nội với Bắc Ninh, Thái Nguyên và các tỉnh trung du phía Bắc; còn QL.18 là hành lang kinh tế Đông – Tây kết nối sân bay quốc tế Nội Bài với các khu công nghiệp trọng điểm và hệ thống cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh.

Trong nhiều năm qua, Yên Phong đã phát triển mạnh mẽ thành trung tâm công nghiệp trọng điểm của Bắc Ninh với mật độ lớn các khu công nghiệp, chuyên gia, lao động và hoạt động logistics. Tuy nhiên, áp lực gia tăng phương tiện và tốc độ đô thị hóa nhanh khiến hạ tầng giao thông hiện hữu dần quá tải.

Việc đầu tư cải tạo nút giao QL.3 mới – QL.18 được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm nâng cao khả năng lưu thông, giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu công nghiệp với sân bay Nội Bài, Hà Nội và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Nút giao QL.3 mới – QL.18 nằm nằm sát cạnh khu đô thị Kim Đô City tại xã Văn Môn.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án gồm 4 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 3,247 km, bề rộng các tuyến từ 8,5m-12m; được cải tạo, xây dựng mới theo tiêu chuẩn công trình đường bộ cấp III. Công trình bao gồm các hạng mục mở rộng mặt đường, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tổ chức giao thông và kết nối đồng bộ với các tuyến hiện trạng. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 104,5 tỷ đồng, công trình được triển khai từ nguồn vốn của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Đồng hành cùng địa phương phát triển hạ tầng chiến lược

Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực Yên Phong, nâng cao khả năng kết nối giữa các tuyến giao thông huyết mạch, khu công nghiệp, khu đô thị và trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh đồng thời ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của Hưng Ngân Group khi tham gia đầu tư hạ tầng bằng nguồn lực doanh nghiệp; đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công và các bên liên quan tập trung triển khai công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư phát biểu tại sự kiện.

Đại diện Hưng Ngân Group cho biết, doanh nghiệp sẽ tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân sự và kỹ thuật để triển khai công trình đúng cam kết; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả khai thác lâu dài của dự án.

Hưng Ngân Group: Từ trách nhiệm xã hội đến tầm vóc đại đô thị Kim Đô City

Trong cấu trúc của dự án hạ tầng lần này, điểm khiến thị trường chú ý chính là việc Hưng Ngân Group tự nguyện sử dụng nguồn tài chính tự có và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai toàn bộ công trình. Đây là một quyết định thể hiện tiềm lực tài chính và trách nhiệm xã hội của một tập đoàn có gần hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Thay vì chờ đợi nguồn ngân sách nhà nước, việc chủ động thực hiện nút giao QL.3 – QL.18 cho thấy tầm nhìn chiến lược của nhà đầu tư: Hạ tầng phải đi trước một bước để làm nền tảng cho phát triển đô thị. Việc đầu tư vào hạ tầng giao thông không chỉ cho thấy trách nhiệm đồng hành cùng địa phương, mà còn là bước chuẩn bị kỹ lưỡng của doanh nghiệp nhằm kiến tạo một không gian sống hiện đại và tiện nghi kết nối cho cư dân tại Khu đô thị Kim Đô City – dự án tâm huyết của Hưng Ngân Group tại Bắc Ninh.

Kim Đô City sở hữu quy mô khủng lên tới gần 500ha, được quy hoạch bài bản theo định hướng đô thị hiện đại.

Ôm trọn nút giao huyết mạch đang được khởi công, Kim Đô City sở hữu quy mô khoảng 460 ha được chia thành hai phân khu: Phân khu A: Khoảng 250ha, Phân khu B: Khoảng 210ha, tọa lạc tại huyện Yên Phong cũ – trung tâm kinh tế sôi động nhất tỉnh. Dự án được quy hoạch theo mô hình "thành phố trong thành phố" với kết nối xuyên tâm của QL.3 mới và QL.18, tích hợp các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, công viên, hồ điều hòa và không gian cảnh quan. Mật độ xây dựng chỉ 21%, phần lớn quỹ đất được dành cho không gian công cộng, cây xanh và mặt nước.

Việc khởi công nút giao QL.3 mới – QL.18 không chỉ tác động tích cực tới toàn tỉnh, mà còn mở rộng nhịp cầu nối trực tiếp Kim Đô City với các vùng lân cận, tạo lợi thế về kết nối cho cư dân tương lai. Khi nút giao hoàn thành, việc rút ngắn thời gian di chuyển từ Dự án đi các KCN lớn như Yên Phong I, II (khoảng 10 phút), đến sân bay Nội Bài (15 phút) và trung tâm Hà Nội (25 phút) sẽ góp phần mở thêm dư địa phát triển cho hệ sinh thái công nghiệp, logistics và đô thị vệ tinh phía Bắc Thủ đô.