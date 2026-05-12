Bất động sản đô thị giá hợp lý “khuấy động” thị trường phía Tây TP. Hồ Chí Minh

Đa dạng nguồn cung bất động sản đô thị, vẫn còn căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng/căn

Sau “nhịp nghỉ” quý I/2026, thị trường bất động sản khu Tây TP. Hồ Chí Minh rục rịch nguồn cung trở lại, chủ yếu đến từ các khu đô thị quy mô lớn của các doanh nghiệp như Nam Long, Vingroup, Eco Park, T&T Group…

Đáng nói, bên cạnh nhà phố, biệt thự, villa, shophouse thì mới đây, tại tỉnh Tây Ninh (khu vực tỉnh Long An) xuất hiện dòng căn hộ thương mại giá dưới 2 tỷ đồng/căn – phân khúc giá gần như đã tuyệt chủng từ lâu tại TP. Hồ Chí Minh cũ, Bình Dương cũ.

Theo đó, căn hộ Solaria Rise thuộc khu đô thị tích hợp Waterpoint của Nam Long (Bến Lức, Tây Ninh) có mức giá chỉ từ 1,45 tỷ đồng/căn được xem là “hàng hiếm” của khu Tây TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chính sách “mua nhà bằng lương”, chỉ trả 10% để ký hợp đồng mua bán, thanh toán linh hoạt từ 0,5%/tháng đến khi nhận nhà gây bất ngờ với người mua. Với căn hộ giá từ 1,45 tỷ đồng, người mua chỉ cần chuẩn bị khoảng 145 triệu đồng cho khoản thanh toán đầu tiên và giữ lại phần dự phòng sau khi ký hợp đồng.

Các đợt thanh toán tiếp theo chỉ khoảng 8 triệu đồng/tháng – mức chi trả tương đương tiền thuê nhà, giúp người mua dễ phân bổ theo dòng lương thay vì phải xoay sở khoản lớn trong thời gian ngắn. Đến giai đoạn nhận nhà - dự kiến vào quý III/2027, chính sách vay ngân hàng và ưu đãi lãi suất đến 15 tháng sau bàn giao giúp người mua có thời gian chuẩn bị chi phí nội thất, sinh hoạt và kế hoạch thanh toán dài hạn. Trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung giá dưới 2 tỷ đồng/căn, dự án căn hộ này đáp ứng đúng nhu cầu thực của người trẻ, gia đình trẻ tìm chốn an cư vừa túi tiền.

Cùng khu vực, dự án căn hộ Win City của liên doanh Thắng Lợi, Gỗ An Cường và Central cũng là nguồn cung giá vừa túi tiền rục rịch ra thị trường khu Tây thời điểm này. Được biết, dự án có quy mô gần 6.000 căn, giá trên 30 triệu đồng/m2.

Trước đó, khu Tây TP. Hồ Chí Minh từng xuất hiện dự án căn hộ Ehome Southgate giá trên dưới 1 tỷ đồng/căn, “cháy hàng” khi chỉ mới đưa ra thị trường trong khoảng thời gian ngắn. Nhu cầu phần lớn đến từ người trẻ, gia đình trẻ cần tổ ấm an cư hợp túi tiền, và nhà đầu tư có dòng tiền vừa phải đầu tư sinh lời giữa bối cảnh phân khúc nhà giá mềm ngày càng khan hiếm.

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, nguồn cung căn hộ giá hợp lý dưới 3 tỷ đồng giảm mạnh, từ 60% năm 2016 xuống còn chưa đến 12% trong năm 2025. Một hộ gia đình cần trung bình khoảng 26 năm thu nhập để mua căn hộ, thì đến năm 2026 con số này đã tăng lên 30 năm.

Dù vậy, cánh cửa sở hữu nhà không hoàn toàn khép lại. Tại tọa đàm “Mua nhà trả góp bằng lương” diễn ra cuối năm 2025, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng, người trẻ, vợ chồng trẻ vẫn có thể mua nhà bằng lương nếu chọn đúng thời điểm, thu nhập ổn định và có kế hoạch tài chính phù hợp. Chẳng hạn, với thu nhập tổng trên 20 triệu đồng, người mua có thể dành tối thiểu ra 10 triệu đồng để trả góp mua nhà, với điều kiện người mua phải có khoản tiết kiệm ban đầu; có kế hoạch sớm và biết lựa chọn mô hình tài chính phù hợp. Việc tận dụng ưu đãi từ phía chủ đầu tư cũng là cách giảm bớt áp lực ban đầu cho người mua.

Dư địa còn tăng trưởng nhờ dòng tiền thực

Nói về các lý do khiến bất động sản khu Tây TP. Hồ Chí Minh được quan tâm, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, mật độ dân cư trung tâm TP. Hồ Chí Minh đang quá tải với >30.000 người/km2, xu hướng giãn dân là tất yếu. Người mua sẵn sàng dịch chuyển đến những nơi khoáng đạt gần thiên nhiên, hạ tầng kết nối tốt và giá bất động sản phù hợp. Long An cũ (nay là Tây Ninh) đáp ứng tiêu chí này.

Theo ông Tuấn, hạ tầng đang là bệ đỡ vững chắc cho thị trường bất động sản khu Tây TP. Hồ Chí Minh. Các dự án giao thông trọng điểm như cao Tốc Bến Lức – Long Thành, Vành Đai 3, Vành đai 4 Tây TP. Hồ Chí Minh, mở rộng cao tốc Tây TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận… không chỉ “thông lối” vào trung tâm Tây TP. Hồ Chí Minh mà còn góp phần gia tăng giá trị bất động sản khu vực.

Bên cạnh đó, giá bất động sản khu Tây đang ở “vùng trũng cơ hội”, nhu cầu ở thực dẫn dắt dòng tiền đầu tư. Khác với một số khu vệ tinh của TP. Hồ Chí Minh, phần lớn là nhu cầu đầu tư thì khu Tây thu hút lực cầu thực nhờ mức giá hợp lý. Ghi nhận cho thấy, một số KĐT quy mô lớn như Waterpoint, Green Vinhomes Green City,… đang nhận được sự quan tâm tích cực từ người mua, bao gồm cả nhà đầu tư phía Bắc. Họ hiểu rằng, ở một thị trường mà nhu cầu ở thực cao thì giá trị đầu tư sẽ bền vững. Đặc biệt, ở các khu đô thị quy hoạch tiện ích bài bản, đồng bộ thì giá trị đầu tư còn được cộng hưởng thêm.

Cùng quan điểm, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt – Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam cho rằng, thị trường nhà ở khu Tây TP. Hồ Chí Minh còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Bởi, bên cạnh mức giá mềm thì loạt công trình cao tốc, vành đai tăng tốc triển khai không chỉ mở lối tăng trưởng, mà còn định hình xu hướng chuyển dịch của người mua nhà. Trong đó, mô hình khu đô thị tích hợp phát triển ngày càng mạnh mẽ.

“Các khu đô thị này không chỉ có sự đa dạng về tiện ích mà còn được quy hoạch kỹ lưỡng về mặt hạ tầng giao thông, với mục tiêu giảm thiểu tắc nghẽn và cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân. Cùng với hạ tầng trọng điểm được đầu tư sát sao sẽ là bệ đỡ lớn cho thị trường phía Tây TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới”, ông Kiệt nhấn mạnh.