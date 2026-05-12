Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất thêm 50 tỷ đồng hoàn thiện khu tái định cư cầu Rạch Miễu 2

Theo Chúc Trí | 12-05-2026 - 07:57 AM | Bất động sản

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn đề xuất bố trí phần vốn còn lại hơn 50 tỷ để hoàn thành dự án khu tái định cư phục vụ dự án cầu Rạch Miễu 2, để thanh toán cho các đơn vị thi công.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về bố trí vốn còn lại cho tái định cư dự án cầu cầu Rạch Miễu 2 . Theo đó, khu tái định cư có tổng mức đầu tư hơn 377 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 5/2025. Tới nay, khu tái định cư đã được bố trí hơn 314 tỷ đồng, đã được giải ngân hết.

Tuy nhiên, qua rà soát thực tế, tỉnh Đồng Tháp phát hiện dự án vẫn đang thiếu hơn 50 tỷ đồng để hoàn tất các hạng mục cuối cùng.

Dự án Khu tái định cư cầu Rạch Miễu 2 đến nay đạt trên 72% khối lượng công việc.

UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận xem xét, sớm phân bổ số vốn còn thiếu này, để địa phương thanh toán khối lượng đã thực hiện và hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Dự án Khu tái định cư cầu Rạch Miễu 2 đạt tại phường Trung An (Đồng Tháp), tính đến ngày 8/5, giá trị xây lắp toàn dự án đã đạt khoảng 72,5%.

Theo Chúc Trí

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Cen Land Nguyễn Trung Vũ: Đừng tưởng cứ ôm nhiều đất trong tay là “ngon”, đầu tư BĐS không phải là ném tiền vào một chỗ mà là dùng ĐẦU để TƯ DUY

Chủ tịch Cen Land Nguyễn Trung Vũ: Đừng tưởng cứ ôm nhiều đất trong tay là “ngon”, đầu tư BĐS không phải là ném tiền vào một chỗ mà là dùng ĐẦU để TƯ DUY Nổi bật

Loạt “ông lớn” Vingroup, Sun Group, BRG, Mường Thanh… “đổ bộ” về tỉnh biên giới giáp Trung Quốc và Lào

Loạt “ông lớn” Vingroup, Sun Group, BRG, Mường Thanh… “đổ bộ” về tỉnh biên giới giáp Trung Quốc và Lào Nổi bật

Cải tạo nút giao QL.3 mới – QL.18 khơi thông kinh tế phía Bắc Hà Nội

Cải tạo nút giao QL.3 mới – QL.18 khơi thông kinh tế phía Bắc Hà Nội

08:00 , 12/05/2026
Five Star Homes ra mắt tại lễ ra quân The Royal với hơn 2.000 “đại sứ” kinh doanh

Five Star Homes ra mắt tại lễ ra quân The Royal với hơn 2.000 “đại sứ” kinh doanh

08:00 , 12/05/2026
Bất động sản đô thị giá hợp lý “khuấy động” thị trường phía Tây TP. Hồ Chí Minh

Bất động sản đô thị giá hợp lý “khuấy động” thị trường phía Tây TP. Hồ Chí Minh

07:55 , 12/05/2026
Đã có nhà Hà Nội vẫn được mua nhà ở xã hội: Nguồn cung ít, có dễ thực hiện?

Đã có nhà Hà Nội vẫn được mua nhà ở xã hội: Nguồn cung ít, có dễ thực hiện?

07:49 , 12/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên