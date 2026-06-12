60.000 người Trung Quốc âm thầm đào hầm dài 20km, bí mật đằng sau khiến cả thế giới kinh ngạc

Năm 1967, Trung Quốc đã huy động 60.000 người bí mật khoét một ngọn núi lớn và xây dựng một dự án dưới lòng đất với quy mô lớn chưa từng có. Dự án này cực kỳ gây sốc, mất 17 năm xây dựng với tổng vốn đầu tư khoảng 80 tỷ NDT (hơn 11,58 tỷ USD) đây là dự án khiến cả thế giới kinh ngạc.

Trên thực tế, phải mấy chục năm sau khi hoàn thành, dự án này mới được công bố với thế giới và cho phép tham quan miễn phí. Sau nhiều chuyến thăm quan, tất cả các nước trên thế giới đều sửng sốt và gọi đây là hang động lớn nhất thế giới.

Dự án này có tên là dự án 816, trước đây, dự án này được xây dựng nhằm mục đích tổ chức các cuộc họp nội bộ quan trọng và nghiên cứu các công nghệ tuyệt mật của Trung Quốc. Sau này, dự án 816 được sử dụng như một nơi để thu hút khách du lịch.

Theo AFP, về quá trình xây dựng dự án 816, để khoét núi tạo hầm quy mô lớn không phải là điều dễ dàng thời điểm đó. Hơn nữa, dự án được xây dựng trong môi trường khắc nghiệt, do công cụ thi công thời điểm đó chỉ là kỹ thuật đơn giản, máy khoan đá, thuốc nổ để cắt xuyên qua lớp đá cứng. Do đó, để dự án hoàn thành sớm, toàn bộ người lao động đều làm việc theo 3 ca, làm việc suốt ngày đêm.

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, toàn bộ ngọn núi về cơ bản đã được khoét rỗng và có tới 1,51 triệu mét khối đá đã được khai quật, đủ để xây dựng một con đường từ Trùng Khánh (Trung Quốc) đến Tây An (Trung Quốc).

International Business Times cho biết, đến đầu những năm 1980, việc xây dựng dự án đã cơ bản hoàn thành, với tổng diện tích 104.000 m2, chịu được trận động đất mạnh tới 8 độ richter. Dự án này có 18 hang động lớn, hơn 140 đường hầm nhánh lớn nhỏ với tổng chiều dài hơn 20 km, giống như một mê cung dưới lòng đất đan xen lên xuống, là một công trình hiếm có và khổng lồ của Trung Quốc.

Mãi đến năm 2002, Trung Quốc mới công khai về dự án náy, đến năm 2010 bắt đầu mở cửa đón khách tham quan. Công trình 816 chỉ được mở 10% diện tích cho khách tham quan, như các hành lang lớn và phòng điều khiển. Khách tham quan sẽ xem các chương trình về 816 và mô hình công nghệ quan trọng đầu tiên của Trung Quốc qua ánh sáng thể hiện trên một bức tường lớn, với nền nhạc là tiếng trống.

Sau quá trình xây dựng dự án 816 với nhiều khó khăn, Trung Quốc đã phát triển các công nghệ mới trong xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển đất nước. Điển hình như cỗ máy xúc dùng để khoét núi đào hầm, cao tương đương tòa nhà 8 tầng và nặng 2.000 tấn có thể san bằng một ngọn núi trong nửa ngày này cũng vậy. Chiếc máy xúc này được sử dụng phần mềm điều khiển tự động, bộ điều khiển được tích hợp với hệ thống máy chủ trung tâm.

Nhờ đó, máy xúc này không chỉ để đào đất đá mà còn có thể thu thập và quản lý nhiều thông tin khác nhau xung quanh môi trường mỏ kho báu tài nguyên. So với các máy xúc truyền thống cần sự điều khiển của người vận hành, máy xúc này không người lái có thể tự vận hành và có thể làm việc 24 giờ/ngày, nâng cao hiệu quả công việc đáng kể. Đồng thời, máy xúc không người lái có thể làm việc trong môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cao và thấp, khí độc… từ đó bảo vệ sự an toàn cho người vận hành.

Cùng với đó, Trung Quốc đã nghiên cứu ra công nghệ TBM tiên tiến tích hợp cơ khí, điện, thủy lực, thông tin, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ cao khác để khoan đá. Nếu như trước đây, Trung Quốc quen với phương pháp khoan nổ đơn giản khi làm hầm thì giờ đây khi đã làm chủ được công nghệ TBM, Trung Quốc đã có thể xây dựng hầm hiệu quả và tối ưu chi phí.

Hơn nữa, Trung Quốc còn nghiên cứu thành công robot vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng đường hầm để hạn chế lao động hoạt động trực tiếp tại công trường. Robot này được ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ cảm biến, có thể nhận diện và đánh giá chính xác môi trường xây dựng đường hầm và thực hiện các hoạt động tương ứng. So với các thao tác thủ công truyền thống, robot này có hiệu quả làm việc cao và an toàn hơn, giảm cường độ lao động và rủi ro lao động, đồng thời rút ngắn đáng kể chu trình xây dựng.