7 ca nhập viện vì nắng nóng, 1 người nguy kịch sau khi làm đồng giữa trưa

Ngày 1/6/2025, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) tiếp nhận liên tiếp 7 bệnh nhân nhập viện do say nắng, say nóng. Đáng chú ý, một trường hợp nguy kịch phải thở máy, hồi sức tích cực.

Các bệnh nhân có điểm chung là lao động ngoài trời thời gian dài trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Sau đó, họ xuất hiện các triệu chứng như mệt lả, co rút cơ, tay chân co quắp... Sau cấp cứu ban đầu bằng truyền dịch, bù điện giải và làm mát cơ thể, phần lớn đã ổn định.

Trường hợp nặng nhất là cụ bà N.T.H. (65 tuổi, trú xã Hương Lung, Cẩm Khê). Theo người nhà, bà H. ra đồng làm việc từ 9h sáng. Khoảng 11h, người thân phát hiện bà nằm bất tỉnh giữa ruộng, được đưa đi cấp cứu ngay.

Khi đến viện, bệnh nhân hôn mê, phản xạ đồng tử yếu, thở khò khè, sốt cao 39,5 độ C, da nóng đỏ, huyết áp tụt còn 80/50mmHg. Các bác sĩ lập tức đặt ống nội khí quản, thở máy, truyền dịch và hồi sức tích cực. Sau 5 giờ điều trị, tình trạng thân nhiệt và sinh hiệu ổn định, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

ThS.BS CKI Nguyễn Thanh Thủy - Phó Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo cảnh báo: "Nắng nóng làm cơ thể mất nước, rối loạn điện giải, giảm tuần hoàn máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan nếu không được cấp cứu kịp thời".

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên hạn chế làm việc ngoài trời nắng gắt, bổ sung đủ nước, mặc đồ bảo hộ khi lao động và chủ động làm mát không gian sống, làm việc để phòng ngừa nguy cơ sốc nhiệt nguy hiểm.