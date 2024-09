7 loại nước là ‘vua’ tăng miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật: Mùa mưa bão càng nên uống

Theo các chuyên gia của Medical News Today, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với chức năng miễn dịch của cơ thể. Việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cần đặc biệt được chú trọng trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, ví dụ như những ngày mưa bão bởi đây là thời điểm hệ miễn dịch dễ bị suy giảm. Ngoài một chế độ sinh hoạt và chế độ ăn hợp lý, theo Health Shots, mọi người nên bổ sung thêm 7 loại nước dưới đây để tăng miễn dịch , phòng ngừa bệnh tật.

7 loại nước là ‘vua’ tăng miễn dịch

1. Trà xanh

Trà xanh giúp tăng miễn dịch rất tốt (Ảnh minh họa)

Trà xanh nổi tiếng với nhiều lợi ích cho sức khỏe, một trong số đó là tăng miễn dịch. Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG). Hợp chất này đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường miễn dịch.

Chia sẻ với Health Shots, tiến sĩ Rohini Patil, một chuyên gia dinh dưỡng người Ấn Độ cho biết: "Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa và các gốc tự do, những yếu tố có thể gây tổn thương tế bào và làm suy yếu hệ miễn dịch".

Ngoài ra, một nghiên cứu được đăng tải trên The Plant Foods for Human Nutrition cho thấy, L-theanine trong trà xanh cũng có tác dụng tăng cường khả năng chống lại vi khuẩn của tế bào T (một loại bạch cầu thuộc dòng tế bào lympho, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch).

2. Sữa nghệ

Sữa nghệ (Ảnh minh họa)

Sữa nghệ có chứa curcumin, một hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa rất mạnh. Một nghiên cứu được công bố trên The Journal of Clinical Immunology cho thấy, curcumin có thể tăng miễn dịch bằng cách điều chỉnh hoạt động của tế bào T.

3. Nước ép củ dền

Nước ép củ dền (Ảnh mnh họa)

Nước ép củ dền là một loại đồ uống có tác dụng tăng miễn dịch rất tốt nhưng ít người biết đến. Loại nước ép này chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin C, folate, mangan, sắt và các hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm như betalain. Tất cả các chất này đều có tác dụng hỗ trợ chức năng miễn dịch bằng cách thúc đẩy lưu thông máu, giảm viêm nhiễm trong cơ thể.

4. Nước ép các loại trái cây họ cam, quýt

Trái cây họ cam quýt (Ảnh minh họa)

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh và bưởi rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Những chất này đều có tác dụng tăng miễn dịch hiệu quả. Tiến sĩ Patil cho biết: "Vitamin C giúp tăng sản xuất tế bào bạch cầu, từ đó chống lại viêm nhiễm. Loại vitamin này còn hoạt động như một chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương bởi các gốc tự do".

5. Nước chanh gừng

Nước chanh gừng (Ảnh minh họa)

Gừng là một trong những thực phẩm có chứa các hoạt chất tăng miễn dịch cực tốt. Theo thông tin từ Health Shots, hoạt chất gingerol trong củ gừng đã được chứng minh có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Trong khi đó, chanh có chứa nhiều vitamin C. Do đó, nước chanh gừng là một thức uống phù hợp nếu bạn đang muốn tăng miễn dịch cho cơ thể.

6. Nước ép các loại quả mọng

Các loại quả mọng (Ảnh minh họa)

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, nho chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Nhóm trái cây này còn đặc biệt giàu vitamin C và flavonoid giúp giảm căng thẳng oxy hóa và tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Flavonoid là hợp chất thực vật đã được chứng minh là có tác dụng điều chỉnh hoạt động của tế bào miễn dịch, tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể.



7. Trà Kombucha

Trà Kombucha (Ảnh minh họa)

Kombucha là một loại trà lên men có chứa nhiều lợi khuẩn. Theo một nghiên cứu được đăng tải trên Chinese Herbal Medicines , lợi khuẩn trong trà kombucha giúp tăng cường sức khỏe của hệ lợi khuẩn đường ruột, từ đó giúp tăng miễn dịch. Ngoài ra, trà kombucha còn chứa chất chống oxy hóa, vitamin B và các enzyme có lợi trong việc tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể.