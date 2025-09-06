"7 năm chờ mới ăn được một quả": Loại cây nhà giàu trồng làm cảnh nay thành đặc sản mukbang gây sốt MXH

Nếu trước đây trầu bà được biết đến như một loài cây cảnh phong thủy "quý tộc", tượng trưng cho tài lộc và sung túc thì giờ đây, mạng xã hội đã mở ra một câu chuyện hoàn toàn khác: Ăn quả trầu bà. Nghe tưởng đùa nhưng đó lại là thật, các video mukbang trên TikTok đang khiến dân tình phát sốt với hình ảnh bóc từng lớp vảy xanh để lộ ra phần thịt ngọt lịm. Điều đặc biệt: Để có được một quả trầu bà chín, bạn phải chờ ít nhất 7 năm cuộc đời. Vị ngọt pha trộn giữa mãng cầu, táo, dứa và chuối, lại thêm chút cảm giác châm chích lạ miệng, đã biến quả trầu bà thành trải nghiệm ẩm thực cực hot, khiến dân mạng thi nhau săn lùng.

Trầu bà (monstera, philodendron) từ lâu đã được ưa chuộng nhờ hình dáng lá xanh mướt, độc đáo, thường được trồng trong nhà các đại gia hoặc những không gian sang trọng. Người ta tin rằng nó mang lại tài lộc, sự thịnh vượng, nên được mệnh danh là "cây nhà giàu". Nhiều giống hiếm còn có giá lên đến vài chục triệu đồng một chậu. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng loài cây này lại cho ra loại quả có thể ăn được, một loại quả "bí mật" nay lại thành tâm điểm bàn tán trên MXH.

Quả trầu bà hiếm hoi, 7 năm mới được ăn

Theo Tiktoker Milon on Diet chia sẻ: "Mọi người có biết không, một cây trầu bà phải trên 5 năm mới ra hoa, rồi mất thêm khoảng 1 năm rưỡi nữa quả mới chín. Có nghĩa là tôi mất gần 7 năm cuộc đời thì mới được ăn một quả chín này luôn đó!".

Chỉ nghe thôi đã thấy sự kiên nhẫn này chẳng khác nào nuôi một "đặc sản xa xỉ". Chính vì độ hiếm, việc ăn được một quả trầu bà chín bỗng trở thành trải nghiệm "để đời", khiến cư dân mạng càng thêm háo hức.

Nguồn: Milo on Diet

Theo review từ TikToker Vy Cát Lai, khi quả chín, phần vảy xanh bên ngoài tự bong ra từng mảng, để lộ thịt vàng mềm mịn. Lúc này mới ăn được còn nếu chưa bong vỏ thì quả vẫn còn độc, dễ gây rát miệng: "Chín bông kiểu này ăn ngọt lắm luôn. Giống mãng cầu nhưng không phải nhả hạt. Lại còn thơm mùi táo, dứa, chuối nữa".

Chỉ một miếng cắn, vị chua ngọt lan tỏa, mùi thơm nhiệt đới bùng nổ như một ly cocktail trái cây. Tuy nhiên, nhiều người cũng chia sẻ rằng quả vẫn có cảm giác châm chích nhẹ trong miệng.

Sự độc đáo nằm ở chỗ: Đây không phải loại quả bạn dễ dàng mua ở chợ, mà phải gắn với một hành trình dài chăm cây. Chính yếu tố "quý hiếm khó tìm, hiếm ai từng thử" đã biến nó thành content hút view, giúp quả trầu bà vươn lên hàng "ngôi sao ẩm thực lạ" trên mạng.

Nguồn: Vy Cát Lai

Thử một lần cho biết, có nên?

Các chuyên gia lưu ý: Không phải giống trầu bà nào cũng ra quả ăn được, chỉ giống monstera deliciosa mới an toàn. Nếu ăn khi quả chưa chín (vỏ chưa tự bong), bạn có thể gặp tình trạng ngứa rát, do chứa tinh thể calcium oxalate. Vì vậy, nếu có ý định thử, hãy tìm nguồn uy tín và tuyệt đối đợi quả chín hoàn toàn.

Thực tế, trầu bà vốn có nguồn gốc từ những cánh rừng nhiệt đới ở Nam Mexico và Panama, sau này mới được du nhập và trồng rộng rãi khắp nơi. Chính vì không phải loài bản địa nên ở Việt Nam, quả trầu bà trở nên hiếm hoi và lạ lẫm, khiến cộng đồng mạng rần rần chia sẻ. Thế nhưng, ở những quốc gia bản địa, loại quả này lại chẳng mấy ai để tâm đến. Có cư dân mạng còn bình luận: "Ở Việt Nam thì hiếm, còn bên châu Âu rẻ hơn cả quả vải, sang tới Trung Đông thì bày bán cũng chẳng ai buồn mua".

Cũng bởi sự hiếm lạ trong mắt người Việt, cộng thêm cách làm content nâng tầm tính "độc" và "hiếm", mà quả trầu bà càng trở nên hot hơn trên mạng xã hội. Nhưng không thể phủ nhận, loại quả này thật sự đặc biệt: Hương vị như sự pha trộn của nhiều loại trái cây, ngọt như mãng cầu, thơm mùi táo, dứa, xen chút vị chuối. Điều thú vị hơn, mùi vị của quả còn thay đổi theo từng ngày chín. Reviewer cho biết, càng chín thì hương vị càng đậm đà, càng ngon miệng. Tuy nhiên, ẩn sau sự hấp dẫn ấy là một cảnh báo: Nếu ăn quả chưa chín, nhựa cây chứa độc tố sẽ khiến miệng, lưỡi và họng bỏng rát, châm chích khó chịu.

Từ một loài cây cảnh phong thủy được giới nhà giàu ưa chuộng, trầu bà bỗng trở thành "đặc sản lạ" của thế giới mukbang. Một quả chín hiếm hoi, mang trong mình hành trình chờ đợi tới 7 năm, hương vị "cocktail trái cây" độc đáo cùng cảm giác châm chích khó quên, đủ để biến nó thành câu chuyện gây sốt với nhiều người đam mê đặc sản lạ.