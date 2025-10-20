7 phút đột nhập trộm 8 bảo vật trong bảo tàng Louvre: Vì sao vụ cướp diễn ra nhanh như vậy?

Vụ cướp chưa đầy 7 phút

Khoảng 9:30 sáng Chủ nhật (19/10) theo giờ địa phương, 4 đối tượng điều khiển 2 chiếc xe mô-tô và 1 xe tải có thang nâng hàng di động đã đỗ bên ngoài bảo tàng Louvre, khi hàng trăm du khách đổ vào điểm tham quan.

Sử dụng thang nâng, 2 đối tượng đã tiếp cận bên ngoài phòng trưng bày Apollon, nơi lưu giữ bộ sưu tập hoàng gia gồm nhiều vật phẩm bằng đá quý và các viên ngọc quý của Pháp. Từ đó, họ đã dùng máy cắt góc để khoét qua một chiếc cửa sổ và đột nhập vào bên trong.

Vừa vào trong phòng trưng bày lộng lẫy, những tên trộm đã lập tức đe dọa các nhân viên an ninh và bắt đầu dùng máy cắt 2 tủ trưng bày chứa trang sức thời Napoleon và hoàng gia, lấy đi các bảo vật, trong đó có một chiếc ghim cài áo lớn đính kim cương thuộc về Nữ hoàng Eugénie, vợ của Vua Napoleon III.

Sau đó, các tên trộm gấp rút rời khỏi hiện trường, bỏ trốn trên 2 chiếc xe mô-tô dọc theo các con đường bên dòng sông Seine.

Vụ cướp xảy ra chưa đầy 7 phút.

Diễn biến vụ cướp sáng 19/10 tại bảo tàng Louvre. Chuyển ngữ: Thi Anh

8 báu vật bị đánh cắp và chiếc vương miện bị rơi

Loại xe nâng mà kẻ trộm sử dụng để đột nhập rất phổ biến trên các đường phố Paris. Người ta thường dùng xe này để chuyển nhà nhằm tránh những cầu thang hẹp và chất hoặc dỡ đồ từ các căn hộ qua cửa sổ.

Theo công tố viên Pháp, các tội phạm đã tìm cách đốt cháy chiếc xe nhưng không thành công. Ngoài ra, chúng cũng làm rơi chiếc vương miện gắn 1.400 viên kim cương của Nữ hoàng Eugénie. Bảo vật này đã bị hỏng lúc được tìm thấy.

Không ai bị thương. Tổng cộng có 8 món đồ đã bị đánh cắp, bao gồm 1 bộ khuyên tai ngọc lục bảo và 1 vòng cổ ngọc lục bảo thuộc về Nữ hoàng Marie-Louise, cùng 3 viên ngọc thuộc về các Nữ hoàng Marie-Amélie và Hortense, các công tố viên cho biết.

"Rõ ràng là nhóm này đã thực hiện một cuộc khảo sát, họ cũng rất có kinh nghiệm và hành động rất nhanh chóng", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez nói trên đài phát thanh Pháp.

Vương miện của nữ hoàng Eugénie gắn hơn 1000 viên kim cương bị rơi khi những kẻ trộm bỏ chạy khỏi hiện trường. Ảnh: Stephane de Sakutin/Getty Images

Phòng trưng bày Apollo là một hội trường lộng lẫy được thiết kế dưới thời Louis XIV và hoàn thành vào thế kỷ 19, với một bức tranh của Delacroix trải rộng trên trần nhà.

Ngoài vương miện của Nữ hoàng Eugénie, phòng Apollo cũng trưng bày những viên kim cương như Regent, viên 140 carat từng thuộc về nhiều vị vua Pháp—nhưng công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết chiếc hộp chứa viên kim cương đó không bị động đến.

Mục đích của những kẻ trộm?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mô tả vụ cướp là "một cuộc tấn công vào di sản mà chúng ta trân quý", và cam kết sẽ tìm lại được những viên kim cương bị đánh cắp, đồng thời đưa những kẻ trộm ra trước công lý.

Theo WSJ, khoảng 60 điều tra viên đang gấp rút tìm kiếm và xác định những người đứng sau vụ cướp.

Các điều tra viên có "hy vọng" sẽ bắt được thủ phạm bằng cách xem xét các video giám sát và các bằng chứng khác như chiếc xe bị bỏ lại, Bộ trưởng Nội vụ Nuñez nhận định.

Ông Nuñez cho rằng việc bán những viên kim cương này trên thị trường tự do là điều không thể. "Chúng chỉ có thể thu hút những người sưu tập, nhưng họ có thể làm gì với chúng?", ông đặt câu hỏi.

Các điều tra viên nghi ngờ rằng những kẻ phạm tội đang nhắm đến những món đồ cụ thể cho một nhà sưu tập hoặc nhắm đến những loại trang sức có thể được tách rời, nung chảy và bán lại. "Tất nhiên, có vàng, có ngọc lục bảo, có hồng ngọc, có kim cương, có ngọc trai", Beccuau cho biết trên truyền hình Pháp.

Vụ cướp xảy ra trong bối cảnh các quan chức bảo tàng đã báo động về một tòa nhà xuống cấp và an ninh yếu kém. Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati cho biết hôm 19/10 rằng cảnh sát đã cung cấp cho bảo tàng một danh sách khuyến nghị về an ninh và những điều này đang được thực hiện như một phần của công tác cải tạo.