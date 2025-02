7 siêu thực phẩm ít người để ý nhưng có khả năng chống ung thư, chống viêm cực tốt

Tiến sĩ Eric Berg, một chuyên gia sức khỏe có 12 triệu người theo dõi trên YouTube, mới đây chỉ ra bảy siêu thực phẩm hàng đầu giúp bạn khỏe mạnh và phòng chống bệnh tật, trong đó có ung thư.

Trong video "Những thực phẩm lành mạnh nhất bạn cần trong chế độ ăn uống của mình", vị tiến sĩ Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên để có sức khỏe tốt. Khi các loại vi khuẩn mùa đông đang lây lan, các siêu thực phẩm mà tiến sĩ Berg giới thiệu có thể giúp tăng cường đáng kể sức khỏe của bạn từ trong ra ngoài, báo Anh Mirror đưa tin.

Sauerkraut (bắp cải muối chua)

Bắp cải muối chua có hàm lượng vitamin C rất cao.

Đứng đầu danh sách của tiến sĩ Berg là bắp cải muối chua. Món ăn này không chỉ ít carbohydrate và ít calo mà còn giàu chất xơ.

"Bắp cải muối chua có hàm lượng vitamin C rất cao", tiến sĩ Berg nói thêm. “Vitamin C rất quan trọng trong việc xây dựng xương và bảo vệ tim khỏi tác hại của các gốc tự do. Đây là một chất chống oxy hóa rất mạnh và nếu không có vitamin C, bạn sẽ mệt mỏi, các khớp của bạn sẽ bị rã rời và bạn không thể xây dựng các mô liên kết. Da của bạn cũng trở nên nhăn nheo hơn và bạn trông già hơn”.

Tiến sĩ Berg cho biết thêm bắp cải muối chua chứa prebiotic và probiotic, giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn đường ruột.

Probiotic trong bắp cải muối chua cũng có thể giúp bảo vệ chống lại các vi khuẩn lạ có thể kích hoạt phản ứng của hệ thống miễn dịch. Chúng có thể giúp loại bỏ độc tố khỏi gan và tái tạo các tế bào gan mới, khỏe mạnh.

Chưa kể, chất chống oxy hóa trong bắp cải muối chua cũng giúp giảm viêm. Có quá nhiều tình trạng viêm trong cơ thể có thể dẫn đến các bệnh mãn tính như ung thư và chứng sa sút trí tuệ.

Rau arugula

Salad rau arugula cùng cà chua và hạt bí.

Rau arugula là nguồn cung cấp vitamin K tuyệt vời, không chỉ giúp xương chắc khỏe mà còn bảo vệ não khỏi tổn thương tế bào thần kinh.

Bên cạnh các vitamin thiết yếu, rau arugula còn cung cấp một lượng canxi tốt, rất quan trọng đối với cấu trúc xương và răng, chức năng thần kinh và cơ, và hỗ trợ các enzym tiêu hóa.

Lợi ích hàng đầu của arugula là:

- Chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật mạnh mẽ

- Hỗ trợ chức năng gan

- Chứa ít oxalat

- Chống viêm

- Chứa nhiều oxit nitric

- Chứa nhiều canxi, kali, folate, magiê, vitamin C và vitamin K1

- Chống ung thư.

Cá hồi

Cá hồi nướng ăn cùng rau và khoai tây.

Tiến sĩ Berg cho biết cá hồi chứa nhiều protein và axit béo omega-3 có lợi. Cá hồi giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm mức cholesterol và huyết áp, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Lợi ích hàng đầu của cá hồi là:

- Giàu selen

- Giàu axit béo omega-3

- Giàu vitamin K2, kẽm và canxi.

Gan cá tuyết

Gan cá tuyết ăn cùng bánh mì và bơ.

Theo tiến sĩ Berg, gan cá tuyết là một trong những lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe. Dầu gan cá tuyết chứa nhiều chất béo lành mạnh, vitamin và chất chống oxy hóa.

Giống như các loại dầu cá thông thường, dầu gan cá tuyết chứa nhiều axit béo omega-3, được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm viêm và cải thiện mức cholesterol. Thêm vào đó, đây là nguồn cung cấp vitamin A và D tuyệt vời, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Lợi ích hàng đầu của gan cá tuyết là:

- Giàu axit béo omega-3

- Giàu vitamin A, vitamin D, vitamin K2, iốt và vitamin B.

Thịt bò

Thịt bò là nguồn axit amin tốt cho sức khỏe.

Tiến sĩ Berg khuyên mọi người nên chọn thịt bò hữu cơ. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy thịt hữu cơ có hàm lượng axit béo omega-3 cao hơn khoảng 50% so với thịt thông thường. Thịt hữu cơ cũng chứa ít axit béo bão hòa có khả năng gây hại như axit myristic và axit palmitic hơn.

Những lợi ích hàng đầu của thịt bò:

- Dễ tiêu hóa

- Chỉ số insulin thấp

- Là nguồn axit amin tốt

- Là nguồn sắt tốt

- Giàu phốt pho, selen, kẽm, B12, B5, B3, B2 và B6

- Giàu carnosine

- Giàu creatine.

Hạt hồ đào

Hạt hồ đào rất giàu chất béo lành mạnh.

Hạt hồ đào là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, có sự kết hợp tuyệt vời giữa protein, chất béo lành mạnh và chất xơ giúp bạn tràn đầy năng lượng. Chúng chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như canxi, magiê và kali, có thể giúp hạ huyết áp. Phần lớn chất béo trong hồ đào là loại chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim.

Lợi ích hàng đầu của hạt hồ đào:

- Chỉ số insulin thấp

- Giàu kẽm và đồng

- Giàu vitamin B1

- Ít oxalat

- Giàu chất chống oxy hóa

- Dễ tiêu hóa.

Dầu ô liu nguyên chất

Dầu ô liu chứa nhiều vitamin E và vitamin A.

Dầu ô liu nguyên chất là loại dầu ô liu ít được chế biến nhất. Nhờ đó, dầu vẫn giữ được chất chống oxy hóa và vitamin tự nhiên, những chất có thể bị mất trong các phương pháp chế biến khác. Do đó, đây là lựa chọn lành mạnh hơn so với dầu ô liu thông thường, mặc dù giá thành có xu hướng đắt hơn một chút.

Lợi ích hàng đầu của dầu ô liu nguyên chất:

- Chứa vitamin E và vitamin A

- Chứa magiê và kali

- Không ảnh hưởng đến insulin

- Chứa các chất dinh dưỡng thực vật mạnh mẽ

- Hỗ trợ chống lão hóa

- Hỗ trợ và phục hồi ty thể (chống ung thư)

- Chống viêm và có thể giúp giảm đau

- Chống đông máu

- Có tác dụng kháng khuẩn

- Bảo vệ võng mạc.

Lưu ý, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào đối với chế độ ăn hoặc lối sống; đảm bảo rằng các loại thực phẩm được đề cập ở trên phù hợp với chế độ ăn của bạn - đặc biệt nếu bạn đang dùng thuốc hoặc đang điều trị tình trạng sức khỏe nào đó.