7 thiết kế phòng ngủ tưởng hợp lý nhưng ở lâu mới thấy không khác gì "cái bẫy", rất nhiều gia đình đang mắc mà không biết

23-03-2026 - 15:25 PM | Lifestyle

Dưới đây là 7 thiết kế phòng ngủ phổ biến và cũng là 7 “cái bẫy” nhiều gia đình đang gặp phải.

1. Rèm Roman: Đẹp nhưng không đủ tối

Rèm Roman thường được chọn vì gọn gàng, dễ phối nội thất, nhìn rất "tinh tế". Nhưng khi dùng lâu, điểm yếu lộ rõ.

Ánh sáng vẫn lọt qua khe phía trên, đặc biệt là buổi sáng sớm. Với người khó ngủ hoặc cần ngủ sâu, đây là "kẻ phá giấc" rất khó chịu.

Chưa kể, nếu vải dày, khi kéo lên xuống dễ bị gấp nếp, không mượt, lâu ngày nhìn cũng mất thẩm mỹ.

Gợi ý: Nên chuyển sang rèm cuốn hoặc rèm 2 lớp (voan + cản sáng). Vừa chắn sáng tốt, vừa linh hoạt theo nhu cầu.

2. Chỉ làm một tủ quần áo: Thiếu là thấy ngay

Hầu hết phòng ngủ đều bố trí một tủ quần áo cố định – tưởng là đủ, nhưng thực tế lại không.

Quần áo mặc dở, đồ chuẩn bị cho ngày mai, đồ cần treo riêng… nếu không có khu vực phân chia rõ, rất dễ chất đống ra ghế, ra giường.

Ngoài ra, nếu đặt tủ sát cạnh giường, việc mở cánh tủ đôi khi còn bị vướng.

Gợi ý:

- Nếu có thể, đặt tủ ở cuối giường để tối ưu không gian

- Chia tủ thành nhiều khu chức năng (đồ sạch – đồ mặc dở – đồ treo)

- Với phòng nhỏ, thêm giá treo rời là giải pháp đơn giản mà hiệu quả

3. Cửa sổ sát sàn: Thoáng nhưng không "dễ sống"

Cửa sổ lớn, sát sàn giúp phòng sáng hơn, nhìn rộng hơn – ai cũng thích.

Nhưng ở lâu mới thấy vấn đề:

- Thiếu riêng tư, đặc biệt với nhà gần nhau

- Cách nhiệt kém: hè nóng, đông lạnh

- Vệ sinh khó, nhất là ở nhà cao tầng

Gợi ý: Thay vì "đập ra làm cửa kính lớn", hãy tận dụng khu cửa sổ làm bàn làm việc, góc đọc sách hoặc tủ lưu trữ - vừa đẹp vừa thực tế.

4. Thảm lớn trong phòng ngủ: Êm chân nhưng "bẩn ngầm"

Một tấm thảm lớn cạnh giường đúng là tạo cảm giác dễ chịu. Nhưng cái giá phải trả lại không nhỏ.

Thảm dễ tích tụ bụi, tóc, vi khuẩn, thậm chí hóa chất từ vật liệu. Với người dị ứng hoặc nhà có thú cưng, đây gần như là "ổ vi khuẩn".

Ngoài ra, mỗi lần dọn phòng lại phải nhấc lên – cực kỳ bất tiện.

Gợi ý: Nếu vẫn thích cảm giác êm chân, chỉ nên dùng thảm nhỏ, dễ giặt. Còn không, sàn sạch + đi chân trần vẫn là lựa chọn tối giản và lành mạnh hơn.

5. Đèn chiếu cạnh giường: Nhìn sang nhưng ít dùng

Đèn spotlight cạnh giường từng là "trend" một thời. Nhưng thực tế sử dụng lại không như kỳ vọng.

Ánh sáng thường quá gắt, chiếu trực tiếp vào mắt. Nằm lâu dưới ánh đèn dễ mỏi mắt, thậm chí đau đầu.

Kết quả là: lắp thì đẹp, nhưng gần như… không bật.

Gợi ý: Ưu tiên ánh sáng dịu, tán đều. Nếu muốn "nâng cấp mood", hãy dùng đèn ngủ ánh sáng vàng ấm, hoặc thiết kế ánh sáng gián tiếp.

6. Tivi trong phòng ngủ: Mua vì "cho có"

Nhiều gia đình vẫn giữ thói quen lắp tivi trong phòng ngủ với suy nghĩ: "biết đâu cần".

Nhưng thực tế, tivi gần như không được sử dụng. Điện thoại, máy tính bảng đã thay thế hoàn toàn nhu cầu giải trí cá nhân.

Trong khi đó, tivi lại chiếm diện tích tường, tạo cảm giác phòng chật hơn.

Gợi ý: Bỏ luôn nếu không thật sự cần. Không gian trống đó có thể dùng cho kệ sách, tranh treo hoặc để phòng thoáng hơn.

7. Bàn trang điểm nâng hạ: Đa năng nhưng bất tiện

Nghe thì rất hấp dẫn: vừa là bàn trang điểm, vừa là bàn làm việc, lại có chỗ giấu đồ.

Nhưng khi dùng mới thấy:

- Muốn lấy đồ phải dọn hết mặt bàn

- Không thể để đồ cố định lâu dài

- Khoang chứa nhỏ, đồ hơi to là không đóng lại được

Gợi ý: Dùng bàn riêng cho từng chức năng vẫn tiện hơn. Nếu diện tích nhỏ, có thể bố trí góc trang điểm gọn bên cạnh tủ quần áo.

Tóm lại: Phòng ngủ không cần "đúng chuẩn", chỉ cần dễ ngủ

Nhiều người khi thiết kế phòng ngủ thường bị cuốn theo xu hướng hoặc "mẫu đẹp trên mạng". Nhưng ở lâu mới hiểu: phòng ngủ không phải để ngắm – mà để ngủ.

Một phòng ngủ tốt không cần quá nhiều thứ. Chỉ cần 3 yếu tố:

- Ít ánh sáng dư thừa

- Không khí sạch, dễ chịu

- Không gian gọn, ít đồ gây nhiễu

Càng đơn giản, càng dễ sống lâu dài.

Và đôi khi, bỏ đi một vài món tưởng là "phải có" lại chính là cách nhanh nhất để giấc ngủ trở nên dễ chịu hơn – và cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Căn nhà 33m2 của chàng trai sống một mình gây sốt: Phòng ngủ chỉ 3m2 nằm ngay trong phòng khách!

Theo Thu Thanh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vượt qua Anh và Ý, Việt Nam lọt top 17 quốc gia đẹp nhất thế giới với những lý do không ngờ này

Vượt qua Anh và Ý, Việt Nam lọt top 17 quốc gia đẹp nhất thế giới với những lý do không ngờ này Nổi bật

Toàn cảnh biệt thự 5 tầng của JustaTee - Trâm Anh

Toàn cảnh biệt thự 5 tầng của JustaTee - Trâm Anh Nổi bật

Tại sao dân kinh doanh chuộng uống món này để giữ chặt tài lộc?

Tại sao dân kinh doanh chuộng uống món này để giữ chặt tài lộc?

15:19 , 23/03/2026
3 loài cây quen thuộc dễ trồng nhưng ông bà tuyệt đối cấm để phòng khách: Khôn ngoan thì luôn ghi nhớ

3 loài cây quen thuộc dễ trồng nhưng ông bà tuyệt đối cấm để phòng khách: Khôn ngoan thì luôn ghi nhớ

15:14 , 23/03/2026
Một tuyến đường đang "đốn tim" giới trẻ TPHCM

Một tuyến đường đang "đốn tim" giới trẻ TPHCM

14:55 , 23/03/2026
2 người bạn thân U60 rủ nhau xây nhà dưỡng già, ở 1 năm phải thốt lên: "Tuyệt vời hơn cả hồi có chồng"

2 người bạn thân U60 rủ nhau xây nhà dưỡng già, ở 1 năm phải thốt lên: "Tuyệt vời hơn cả hồi có chồng"

14:54 , 23/03/2026

