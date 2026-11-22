Thận là cơ quan có khả năng bù trừ rất lớn. Ngay cả khi chức năng suy giảm, cơ thể vẫn có thể không xuất hiện triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người chủ quan.

Theo Health 2.0 (chương trình tư vấn sức khỏe của đài TVBS, Đài Loan - Trung Quốc ), chuyên gia dinh dưỡng Tiêu Vĩ Lâm cảnh báo 7 thói quen sinh hoạt có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe thận, trong đó có những việc nhiều người thực hiện hằng ngày.

7 thói quen có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận

1. Hút thuốc lá

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, số liệu Điều tra STEPS năm 2021 cho thấy Việt Nam có khoảng 15,8 triệu người sử dụng thuốc lá, chiếm 20,8% dân số trưởng thành. Riêng nam giới, tỷ lệ này lên tới 41,1%.

Không chỉ gây hại cho phổi, hút thuốc còn liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận. Theo dữ liệu được chuyên gia dinh dưỡng Tiêu Vĩ Lâm dẫn lại, những người đang hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn 34%. Đáng chú ý, nguy cơ tiến triển đến mức phải lọc máu cao hơn tới 91%.

Đây là mức tăng nguy cơ tương đối được ghi nhận trong nghiên cứu, không có nghĩa 91% người hút thuốc sẽ phải chạy thận.

2. Tự ý sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm

Nhiều người có thói quen uống thuốc giảm đau mỗi khi đau nhức mà không tham khảo ý kiến chuyên môn.

Theo một nghiên cứu trên người cao tuổi tại Hàn Quốc được chuyên gia Tiêu Vĩ Lâm dẫn lại, những người sử dụng thuốc giảm đau chống viêm có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn 46%.

Vì vậy, trước khi dùng những loại thuốc này, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ, tránh tự ý sử dụng.

3. Uống quá ít nước

Uống ít nước (Ảnh minh họa)

Uống không đủ nước là một trong những thói quen cần chú ý khi phòng ngừa sỏi thận.

Theo nghiên cứu trên 8.195 người tại Mỹ, lượng nước uống càng nhiều thì khả năng xuất hiện sỏi thận càng thấp.

4. Ăn quá mặn

Một nghiên cứu tại Anh theo dõi khoảng 460.000 người trong gần 12 năm ghi nhận những người có thói quen luôn thêm muối vào thức ăn có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn 11%.

Đáng chú ý, kết quả này đề cập đến thói quen thêm muối vào món ăn, không phải tổng lượng muối tiêu thụ hằng ngày.

5. Uống nhiều nước ngọt có đường

Theo dữ liệu được chuyên gia dinh dưỡng Tiêu Vĩ Lâm dẫn lại, những người uống hơn một khẩu phần đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn 19% so với nhóm đối chứng.

Trong khi đó, việc thay đồ uống có đường bằng nước lọc có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn thấp hơn 7%.

Những kết quả này cho thấy việc hạn chế đồ uống có đường, ưu tiên nước lọc là thói quen đáng chú ý để bảo vệ sức khỏe thận.

6. Ngồi quá lâu khi nghỉ ngơi

Ngồi lâu (Ảnh minh họa)

Sau một ngày làm việc, nhiều người có thói quen nằm dài trên ghế sofa hoặc ngồi hàng giờ để xem tivi, sử dụng điện thoại mà ít vận động.

Theo dữ liệu được chuyên gia dinh dưỡng Tiêu Vĩ Lâm dẫn lại, những người dành nhiều thời gian ngồi trong lúc nghỉ ngơi có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn 26%.

Điều này cho thấy bên cạnh việc tập thể dục, hạn chế thời gian ngồi lâu trong sinh hoạt hằng ngày cũng là thói quen đáng chú ý để bảo vệ sức khỏe thận.

7. Thường xuyên ngủ dưới 5 giờ mỗi đêm

Thói quen thức khuya, ngủ không đủ giấc cũng được chuyên gia Tiêu Vĩ Lâm đưa vào danh sách những yếu tố bất lợi cho sức khỏe thận.

Theo một nghiên cứu theo dõi trong 17 năm, những người ngủ dưới 5 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn 44%.

Kết quả này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thời gian ngủ hợp lý, tránh thường xuyên thức khuya và ngủ quá ít để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Làm thế nào để phát hiện sớm bệnh thận?

Xét nghiệm nước tiểu có thể phát hiện bất thường về thận (Ảnh minh họa)

Theo chuyên gia Tiêu Vĩ Lâm, một trong những sai lầm khi kiểm tra sức khỏe thận là chỉ xét nghiệm máu mà bỏ qua xét nghiệm nước tiểu.

Ông nhấn mạnh cần đặc biệt chú ý đến hai chỉ số quan trọng trong kết quả khám sức khỏe: protein trong nước tiểu và mức lọc cầu thận ước tính (eGFR).

Dữ liệu kiểm tra sức khỏe người trưởng thành tại Đài Loan (Trung Quốc) cho thấy gần 20% người từ 40 tuổi trở lên có vấn đề về chức năng thận. Trong nhóm có đường huyết cao, tỷ lệ này lên tới khoảng 30%.

Các mức tăng nguy cơ được nêu trong bài đến từ những nghiên cứu khác nhau, không thể cộng dồn hoặc dùng để so sánh trực tiếp mức độ nguy hiểm giữa các thói quen.

Vì vậy, việc thay đổi những thói quen bất lợi và kiểm tra sức khỏe thận định kỳ có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt đối với người có các yếu tố nguy cơ.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS)