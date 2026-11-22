Dự báo, khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó lan rộng sang các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ; vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ.

Cùng với không khí lạnh, từ đêm 23-24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.

Ngày và đêm 24/11, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 24 đến ngày 26/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, đêm 23-24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 24/11, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ.

Trên biển, từ sáng 24/11, gió Đông Bắc tại Vịnh Bắc Bộ mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất

Theo cơ quan khí tượng, mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Những trận mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn cũng tiềm ẩn nguy cơ ngập tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.