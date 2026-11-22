Đó chính là dâu tằm!

Dâu tằm là loại quả giàu vitamin, chất chống oxy hóa và một số khoáng chất, có thể bổ sung vào thực đơn hằng tuần. Theo y học cổ truyền, loại quả này còn được sử dụng để dưỡng âm, bổ huyết, hỗ trợ nuôi dưỡng gan và thận.

Dâu tằm - loại quả nhỏ có nhiều dưỡng chất

Dâu tằm có màu tím đen, vị ngọt xen lẫn chua nhẹ, thường xuất hiện theo mùa. Không chỉ được dùng như một loại trái cây, dâu tằm còn là nguyên liệu quen thuộc trong các bài thuốc cổ truyền.

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, dâu tằm có vị ngọt, chua, tính hàn, quy vào kinh tâm, can và thận. Loại quả này được cho là có tác dụng dưỡng âm, bổ huyết, sinh tân dịch và làm dịu tình trạng khô nóng trong cơ thể.

Trong quan niệm Đông y, gan huyết có vai trò nuôi dưỡng tóc và điều hòa hoạt động của cơ thể. Khi gan huyết suy yếu, tóc có thể trở nên khô xơ, thiếu sức sống, dễ gãy rụng và bạc sớm. Dâu tằm được sử dụng với mục đích bồi bổ âm huyết, qua đó hỗ trợ nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

Tuy nhiên, ăn dâu tằm không đồng nghĩa với việc tóc bạc có thể chuyển đen trở lại. Đây là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, không phải phương pháp điều trị tóc bạc hay rụng tóc.

Ăn dâu tằm có thể hỗ trợ giấc ngủ

Một trong những công dụng được nhắc đến của dâu tằm là hỗ trợ cải thiện giấc ngủ. Theo lý giải của y học cổ truyền, những người thường xuyên bồn chồn, lòng bàn tay và bàn chân nóng, nằm trằn trọc hoặc dễ đổ mồ hôi khi ngủ có thể liên quan đến tình trạng âm hư ở gan và thận. Dâu tằm được sử dụng để dưỡng âm, bổ huyết, góp phần điều hòa cơ thể.

Dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, dâu tằm chứa anthocyanin, resveratrol và một lượng melatonin. Đây là những hợp chất được quan tâm nhờ đặc tính chống oxy hóa và mối liên hệ với quá trình điều hòa nhịp sinh học.

Dù vậy, các bằng chứng về tác dụng cải thiện giấc ngủ của dâu tằm trên người vẫn còn hạn chế. Vì thế, không nên xem đây là thực phẩm có khả năng điều trị chứng mất ngủ. Người thường xuyên khó ngủ, mất ngủ kéo dài cần tìm hiểu nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp.

Bổ sung vitamin C và sắt, góp phần nuôi dưỡng làn da

Dâu tằm còn chứa vitamin C và sắt, hai dưỡng chất có vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Trong khi đó, sắt cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu và vận chuyển oxy trong cơ thể. Thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu, khiến người bệnh mệt mỏi, da xanh xao và thiếu sức sống.

Bổ sung dâu tằm cùng các thực phẩm giàu dưỡng chất khác có thể góp phần làm phong phú chế độ ăn uống. Tuy nhiên, không thể khẳng định ăn loại quả này sẽ trực tiếp cải thiện sắc mặt hoặc khắc phục tình trạng thiếu máu.

Nên ăn dâu tằm bao nhiêu lần mỗi tuần?

Theo bài viết gốc, tần suất được khuyến nghị là khoảng 3 lần mỗi tuần, thay vì ăn liên tục mỗi ngày. Nguyên nhân là dâu tằm có tính hàn theo y học cổ truyền, nếu ăn quá nhiều có thể gây khó chịu đường tiêu hóa ở một số người, đặc biệt là người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Lượng dùng được bài viết đề xuất gồm:

- Dâu tằm tươi: Khoảng 100-200g mỗi lần.

- Dâu tằm khô: Khoảng 20-30g mỗi lần.

Dâu tằm tươi có thể rửa sạch và ăn trực tiếp. Với dâu tằm khô, người dùng có thể pha nước uống, nấu cháo hoặc kết hợp cùng các nguyên liệu khác. Do trái cây sấy khô thường có lượng đường tính trên cùng khối lượng cao hơn trái cây tươi, cần chú ý khẩu phần, nhất là với người phải kiểm soát đường huyết.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên thử với lượng nhỏ, tránh ăn khi bụng đói nếu dễ bị khó chịu. Ngoài ra, cần rửa sạch dâu tằm trước khi sử dụng và lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Dâu tằm là loại quả có giá trị dinh dưỡng, có thể được bổ sung vào thực đơn để đa dạng nguồn vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, những tác dụng như làm đen tóc bạc, chữa mất ngủ hay cải thiện sắc mặt vẫn chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định.

Muốn duy trì mái tóc khỏe, giấc ngủ tốt và diện mạo tươi tắn, cần kết hợp chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc, vận động phù hợp và chăm sóc sức khỏe thường xuyên.

Đặc biệt, tóc bạc sớm, rụng tóc nhiều, mất ngủ kéo dài hoặc da xanh xao có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu các biểu hiện này kéo dài, người gặp tình trạng nên đi khám thay vì chỉ trông chờ vào một loại thực phẩm.

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(Nguồn: QQ)



