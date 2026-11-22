Ngày 21/11, Công an xã Hà Bắc (TP Hải Phòng) cảnh báo về trào lưu xem phim ngắn AI trên Facebook, TikTok bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo và gây nhiều hậu quả về an toàn sinh hoạt. Cụ thể là:

Rủi ro về tai nạn và an toàn sinh hoạt: Vừa lái xe vừa xem phim hoặc đeo tai nghe gây mất tập trung nghiêm trọng sẽ gây tai nạn giao thông. Mải xem phim quên tắt bếp đun nấu nguy cơ cháy nổ; không khóa cửa nhà/cửa hàng tạo điều kiện cho trộm cắp.

Bẫy lừa đảo qua đường link "xem tiếp": Kẻ xấu đăng các đoạn phim AI "hot", sau đó chèn đường link lạ dưới phần bình luận hoặc bài viết với lời mời "xem trọn bộ". Hậu quả, khi truy cập vào link sẽ bị dính mã độc, khiến người dùng bị: Hack và chiếm đoạt tài khoản Facebook, Zalo; Đánh cắp thông tin, hình ảnh cá nhân để cắt ghép, tống tiền hoặc mượn tiền người thân; Tự động trừ tiền hoặc bị chiếm quyền điều khiển thiết bị để rút sạch tiền ngân hàng.

Ảnh: Công an Hải Phòng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấp vào đường link lạ không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội; Không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin cá nhân/tài khoản ngân hàng; Không xem phim khi lái xe, đun nấu hoặc quản lý tài sản; Nhanh chóng thông báo cho người thân, chặn tài khoản và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất khi bị hack tài khoản.