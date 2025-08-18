Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

70% gia đình Việt mắc chung 1 lỗi: Lưu luyến đồ cũ, giữ chặt 6 thứ khiến đời thêm rối rắm, nguy hiểm

18-08-2025 - 23:00 PM | Sống

Quá cố chấp giữ lại những thứ đã “hết hạn sử dụng” chỉ khiến cuộc sống thêm đau khổ, rắc rối. Biết buông bỏ đúng lúc, nhà mới sạch, người mới khỏe, đời mới nhẹ nhõm.

Từ trước đến nay, mọi người vẫn cho rằng tiết kiệm là một đức tính đẹp. Chỉ cần món đồ chưa hỏng hẳn, còn có thể dùng, thì nên giữ lại, không nỡ vứt đi. Cũng chính vì suy nghĩ này mà nhiều người sinh ra thói quen lưu luyến đồ cũ, dù biết trong nhà đã ít khi dùng, giá trị thực tế không còn nhiều, nhưng vẫn thấy tiếc, chẳng muốn bỏ.

Thế nhưng, có bỏ thì mới có được. Những thứ đã hết công dụng, nên buông thì phải buông, nên bỏ thì phải bỏ. Giữ lại chỉ chiếm chỗ, thậm chí đôi khi còn ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đình. 6 thứ dưới đây chính là minh chứng. Nếu nhà bạn đang có chúng, tốt nhất là nên vứt ngay. 

Thứ nhất: Đồ điện cũ 

70% gia đình Việt mắc chung 1 lỗi: Lưu luyến đồ cũ, giữ chặt 6 thứ khiến đời thêm rối rắm, nguy hiểm- Ảnh 1.

Nhiều người nghĩ “còn sửa được thì tiếc gì mà bỏ”, thế là cứ để mấy chiếc tivi, nồi cơm điện, quạt… đã hỏng nằm chỏng chơ trong nhà. Nhưng đồ điện quá hạn không chỉ vô dụng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ chập cháy do dây dẫn đã lão hóa. Thêm nữa, nhiều thiết bị chứa chất độc hại, để lâu dễ rò rỉ, gây hại sức khỏe và môi trường. Đã hỏng thì nên bỏ, đừng tiếc rẻ mà rước họa vào thân.

Thứ hai: Nệm cũ 

Một chiếc nệm có thể dùng nhiều năm, nhưng không thể ôm mãi. Sau thời gian dài, nệm tích tụ mồ hôi, da chết, dễ sinh vi khuẩn, nấm mốc, gây hại cho da và đường hô hấp. Chưa kể, lõi nệm cũng dần mất đàn hồi, khiến người nằm dễ đau lưng, mỏi cổ, thậm chí ảnh hưởng xương sống. Nệm đã xuống cấp thì nhất định phải thay, vì giấc ngủ và sức khỏe quan trọng hơn tiền bạc.

Thứ ba: Gối cũ 

70% gia đình Việt mắc chung 1 lỗi: Lưu luyến đồ cũ, giữ chặt 6 thứ khiến đời thêm rối rắm, nguy hiểm- Ảnh 2.

Nhiều người siêng giặt vỏ gối, nhưng lại bỏ quên chiếc ruột gối bên trong – nơi tích tụ mồ hôi, dầu, tế bào chết và vi khuẩn. Sau một thời gian, ruột gối dễ ẩm mốc, bốc mùi, vừa mất vệ sinh vừa không còn nâng đỡ cổ gáy tốt. Gối nên thay sau 1-2 năm, đừng để “người bạn ngủ” biến thành ổ bệnh.

Thứ tư: Giày dép cũ 

Giữ lại đôi giày đã sờn, tưởng là tiết kiệm, thực ra lại biến nhà thành kho chứa rác. Giày cũ thường bám đầy bụi bẩn, vi khuẩn và nấm mốc, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà. Chưa kể chúng chiếm chỗ, làm không gian lộn xộn. Hãy mạnh dạn bỏ đi những đôi không còn dùng, để nhà cửa sạch sẽ và gọn gàng hơn.

Thứ năm: Quần áo cũ 

Quần áo không mặc nữa mà cứ chất đống trong tủ thì chỉ khiến không gian sống ngột ngạt, tìm đồ cũng mất thời gian. Quần áo đã chật, hỏng hoặc không còn phù hợp thì nên bỏ hoặc đem tặng, vừa giải phóng chỗ trống vừa giúp nhà cửa ngăn nắp.

Thứ sáu: Đồ gỗ, nội thất cũ 

70% gia đình Việt mắc chung 1 lỗi: Lưu luyến đồ cũ, giữ chặt 6 thứ khiến đời thêm rối rắm, nguy hiểm- Ảnh 3.

Bàn ghế, tủ kệ dùng lâu sẽ hỏng hóc, có thể rơi ốc vít, gãy chân, gây nguy hiểm cho người dùng. Thậm chí, hỏng nặng còn làm hỏng luôn cả đồ đạc để bên trong. Đừng vì tiếc của mà giữ lại nội thất mục nát – thay mới vừa an toàn, vừa nâng tầm không gian sống.

Theo: Toutiao 

Sau khi đổi 3 căn chung cư, tôi nhận ra: Đừng chỉ chọn hướng, đây mới là 4 điểm vàng cần lưu tâm, chọn đúng thì sống sướng, bán dễ

Theo Kim Trí Tú

