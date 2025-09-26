"70 phút vàng" và chuyện thợ điện người Ấn nhồi máu cơ tim giữa biển, được bác sĩ Việt cứu sống trong gang tấc

Bất ngờ trụy tim ngã quỵ giữa ca làm việc ngoài khơi

Chiều 29/8, trong lúc đang làm việc trên tàu, ông P.A (49 tuổi, thợ điện, quốc tịch Ấn Độ) bất ngờ đau tức ngực dữ dội, khó thở và ngã quỵ. Các nhân viên y tế trên tàu nỗ lực cấp cứu bằng xoa bóp tim, sốc điện nhiều lần và đặt nội khí quản. Tuy nhiên, tình trạng nguy kịch buộc ông phải được đưa vào bờ, cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu cơ tim nên lập tức liên hệ để chuyển bệnh nhân thẳng tới Bệnh viện FV. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ vừa di chuyển vừa hồi sức, ông P.A được đưa đến Bệnh viện vào khoảng gần 9 giờ tối cùng ngày.

Kết quả siêu âm nhanh tại giường cho thấy bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch: nhồi máu cơ tim kèm sốc tim và ngưng tim. TS.BS Hồ Minh Tuấn - Trưởng khoa Tim mạch & Tim mạch Can thiệp, giải thích bị sốc tim là tình trạng tim mất chức năng co bóp, gây ứ máu trong phổi, buộc phải đặt nội khí quản hoặc cho bệnh nhân thở oxy liều cao.

Hơn 20 phút thần tốc tại phòng Cathlab: Nối lại nhịp đập cho trái tim

Ê-kíp của Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Minh Tuấn đã khẩn trương thực hiện thủ thuật can thiệp động mạch vành qua da với sự hỗ trợ của hệ thống máy chụp mạch xóa nền DSA và Hình ảnh trong lòng mạch OCT, IVUS.

Một ống thông được luồn từ tay bệnh nhân lên vùng tim để xác định chính xác vị trí mạch vành bị tắc, bác sĩ Tuấn đã nhanh chóng đặt stent vào vị trí tắc nghẽn. Ngay lập tức, dòng máu nuôi tim phục hồi, các chỉ số điện tâm đồ và huyết áp của bệnh nhân dần ổn định trở lại. Toàn bộ thủ thuật trong phòng Cathlab chỉ diễn ra trong vòng hơn 20 phút.

TS.BS Hồ Minh Tuấn thực hiện thủ thuật thông tim cho bệnh nhân

Ngay sau thủ thuật, bệnh nhân được hồi sức tích cực. Ngày hôm sau, ông được rút ống nội khí quản. 10 ngày sau ông khỏe mạnh xuất viện và trở về quê nhà bằng chuyến bay dân dụng mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ y tế nào thêm. Bác sĩ Tuấn cho biết, chức năng tim của bệnh nhân hồi phục về mức gần như bình thường.

“70 phút vàng”

Nhồi máu cơ tim là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao trên thế giới. Theo WHO, năm 2022 khoảng 19,8 triệu người tử vong vì các bệnh tim mạch, chiếm khoảng 32% tổng số ca tử vong toàn cầu. Trong số này, khoảng 85% liên quan tới đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Minh Tuấn thăm khám cho bệnh nhân người Ấn Độ

Sự hồi phục ngoạn mục của bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch như trường hợp ông P.A là nhờ quy trình phản ứng nhanh với Đội cấp cứu nhồi máu cơ tim Giờ Vàng, sẵn sàng ứng phó 24/7 cùng quy trình “70 phút vàng”.

Trong cấp cứu tim mạch, thời gian can thiệp là vô cùng quan trọng, quyết định khả năng cứu sống cũng như sự phục hồi, giảm biến chứng cho bệnh nhân. Theo khuyến cáo của các hiệp hội Tim mạch Mỹ và châu Âu, thời gian vàng trong cấp cứu tim mạch (thời gian kể từ khi vào phòng Cấp cứu cho tới lúc bác sĩ khai thông mạch máu bị tắc) là 90 phút.

“Chúng tôi rút ngắn thời gian cấp cứu để tái tạo dòng máu nuôi tim tối đa xuống 70 phút. Riêng các trường hợp bệnh nhân chuyển viện có báo trước thì thủ thuật được thực hiện chỉ trong vòng 25-30 phút”, bác sĩ Tuấn chia sẻ.